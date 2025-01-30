Художник-постановщик «Ежика в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на ЦБ за нарушение авторских прав

Жена режиссера Юрия Норштейна считает, что ЦБ нарушил ее авторские права — об этом сообщает «Интерфакс». Результаты ее интеллектуальной деятельности, образы с монет, были растиражированы без разрешения и без указания авторства.

Франческа Ярбусова требует компенсацию в 5 млн рублей, а также вывести монеты из обращения. Однако, в банке ранее заявляли, что руководствовались заключенным с «Союзмультфильмом» договором, который предполагает согласование только со студией.

Пресс-служба московских судов отмечает, что суд пока не принял иск к производству, его на данный момент только зарегистрировали.

Ранее в подобной ситуации оказался Эдуард Успенский, который в свою очередь проиграл суд «Союзмультфильму» из-за «Простоквашино», но все же получил компенсацию.