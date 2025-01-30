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Художник-постановщик «Ежика в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на ЦБ за нарушение авторских прав

В 2024 году Банк России выпустил серию из трех памятных монет в честь мультфильма. На них изображен главный герой культовой анимации.

"Ежик в тумане", режиссер Юрий Норштейн. 1975 год
"Союзмультфильм"

"Ежик в тумане", режиссер Юрий Норштейн. 1975 год

Жена режиссера Юрия Норштейна считает, что ЦБ нарушил ее авторские права — об этом сообщает «Интерфакс». Результаты ее интеллектуальной деятельности, образы с монет, были растиражированы без разрешения и без указания авторства.

Юрий Норштейн — о «Ежике в тумане», детях и современном искусстве

Франческа Ярбусова требует компенсацию в 5 млн рублей, а также вывести монеты из обращения. Однако, в банке ранее заявляли, что руководствовались заключенным с «Союзмультфильмом» договором, который предполагает согласование только со студией.

Пресс-служба московских судов отмечает, что суд пока не принял иск к производству, его на данный момент только зарегистрировали. 

Ранее в подобной ситуации оказался Эдуард Успенский, который в свою очередь проиграл суд «Союзмультфильму» из-за «Простоквашино», но все же получил компенсацию. 

Фото: "Союзмультфильм"

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