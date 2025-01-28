Юрий Колокольников сыграл в третьем сезоне «Белого лотоса»

Об участии актера ранее официально не объявлялось, его заметили в трейлере самые внимательные поклонники (спойлер: продюсер и режиссер Макс Шишкин!). Ранее сообщалось, что в касте будет Милош Бикович, но HBO расторг контракт с актером. Смотрим и ищем Юру!