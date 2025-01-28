Юрий Колокольников сыграл в третьем сезоне «Белого лотоса»

Об участии актера ранее официально не объявлялось, его заметили в трейлере самые внимательные поклонники (спойлер: продюсер и режиссер Макс Шишкин!). Ранее сообщалось, что в касте будет Милош Бикович, но HBO расторг контракт с актером. Смотрим и ищем Юру!
Сюжет третьего сезона суперпопулярного сериала «Белый лотос» развернется в очередном филиале отеля — теперь в Тайланде. Создатель сериала Майк Уайт отмечает, в фокусе внимания истории «тема смерти и восточной духовности».
«Слабонервным не смотреть» — так Колокольников прокомментировал свое появление с продолжении сериала. Помимо знакомых персонажей, массажистки Белинды в исполнении Наташи Ротуэлл, в сериале сыграли Джейсон Айзекс, Кэрри Кун, Мишель Монаган, Лалиса Манобаль.
Премьеру ожидаем 16 февраля.
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