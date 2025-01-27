В Петербурге стартовали съемки «Красавицы» – исторической драмы со Славой Копейкиным и Юлией Пересильд

Центральным персонажем фильма станет смотрительница зоосада Евдокия Дашина (Юлия Пересильд). Ее подвигом стало спасение бегемотихи Красавицы — самого известного обитателя зоосада. Под непрекращающимися обстрелами она находила 40 кг пищи и 400 литров воды ежедневно, чтобы животное выжило.

Также в касте «Красавицы»: Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Светлана Немоляева и другие. Производством фильма занимаются студии «Проспект Мира» и Pandora Film. В команде проекта режиссера и продюсера Антона Богданова: оператор Михаил Милашин, композитор Юрий Потеенко и художник-постановщик Никита Хорьков. Премьера фильма запланирована на 2025 год.