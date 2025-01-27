18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В Петербурге стартовали съемки «Красавицы» – исторической драмы со Славой Копейкиным и Юлией Пересильд

Картина основана на реальной истории сотрудников Ленинградского зоосада, которые спасали погибающих животных в первую суровую блокадную зиму 1941 года.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой кинокомпании Вольга
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой кинокомпании Вольга
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой кинокомпании Вольга
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой кинокомпании Вольга

Центральным персонажем фильма станет смотрительница зоосада Евдокия Дашина (Юлия Пересильд). Ее подвигом стало спасение бегемотихи Красавицы — самого известного обитателя зоосада. Под непрекращающимися обстрелами она находила 40 кг пищи и 400 литров воды ежедневно, чтобы животное выжило.

Также в касте «Красавицы»: Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Светлана Немоляева и другие. Производством фильма занимаются студии «Проспект Мира» и Pandora Film. В команде проекта режиссера и продюсера Антона Богданова: оператор Михаил Милашин, композитор Юрий Потеенко и художник-постановщик Никита Хорьков. Премьера фильма запланирована на 2025 год.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой кинокомпании Вольга
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой кинокомпании Вольга
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой кинокомпании Вольга
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой кинокомпании Вольга
Антон Богданов

Режиссер и продюсер:

У нас большая сложная картина, в ней будут выстрелы, взрывы, профессиональные актеры, дети и животные: мы собрали все, что могли. Для меня это больше, чем просто проект. Да, начинался он непросто, но я верю, что все великое не делается быстро. У нас есть прекрасная команда, прекрасный Санкт-Петербург – у каждого из нас с ним свой роман. И я здесь тоже не случайный человек: мой дед погиб при обороне Ленинграда. И все мы с трепетом относимся к людям, которые выжили в то страшное время. Это юбилейный год победы, очень знаково, что мы снимаем фильм именно сейчас. В добрый путь!

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: