«Анора», «Преступление и наказание» и «Мастер и Маргарита»: названы лауреаты премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон»-2024

Драматическое фэнтези режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» стало триумфатором премии. Картину отметили статуэтками за лучший фильм, сценарий, работу художника, музыку и событие года. Рассказываем о других лауреатах.
27 января были названы победители Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон». Во втором туре голосования боролись 54 картины, отобранных экспертными группами по различным направлениям — от сериалов до анимации. В итоговый список лауреатов вошли 10 картин. Отдельно была вручена премия «Голос», жюри которой составили кинокритики до 35 лет.
Лучший игровой фильм
«Мастер и Маргарита», режиссер Михаил Локшин
Лучший сериал
«Преступление и наказание», режиссер Владимир Мирзоев
Лучшая главная мужская роль
Александр Робак, «Вечная зима»
Лучшая главная женская роль
Алина Ходжеванова, «Филателия»
Лучшая мужская роль второго плана
Аугуст Диль, «Мастер и Маргарита»
Лучшая женская роль второго плана
Самал Еслямова, «Папа умер в субботу»
Лучший полнометражный игровой дебют
«Папа умер в субботу», режиссер Зака Абдрахманова
Лучший анимационный фильм
«Папины письма», режиссер Алексей Евстигнеев
Лучший короткометражный (игровой фильм)
«Такой именно день», режиссер Клавдия Коршунова
Лучший неигровой фильм
«#подногами», режиссер Алексей Федорченко
Лучшая режиссерская работа
Бакур Бакурадзе, «Снег в моем дворе»
Лучший сценарий
Роман Кантор, Михаил Локшин, «Мастер и Маргарита»
Лучшая операторская работа
Алишер Хамидходжаев, «Снег в моем дворе»
Лучшая работа художника
Денис Лищенко, «Мастер и Маргарита»
Лучшая музыка
Анна Друбич, «Мастер и Маргарита»
Лучший звук
Игорь Гоцманов, «Снег в моем доме»
Премия «Голос»
«Пепел и доломит», режиссер Тома Селиванова
Событие года
«Мастер и Маргарита» — производство и прокат фильма
«Анора» — российский актерский «квартет» (Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Марк Эйдельштейн)
Комментарии (0)