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Кино и сериалы

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«Анора», «Преступление и наказание» и «Мастер и Маргарита»: названы лауреаты премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон»-2024

Драматическое фэнтези режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» стало триумфатором премии. Картину отметили статуэтками за лучший фильм, сценарий, работу художника, музыку и событие года. Рассказываем о других лауреатах.

«Мастер и Маргарита»
АМЕДИА /Профит /Марс Медиа Энтертейнмент

«Мастер и Маргарита»

«Вечная зима»
Фонд «Кинопрайм» /ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс

«Вечная зима»

Глобус-фильм /Кинокомпания CTB / СТВ /Фонд «Кинопрайм»

27 января были названы победители Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон». Во втором туре голосования боролись 54 картины, отобранных экспертными группами по различным направлениям — от сериалов до анимации. В итоговый список лауреатов вошли 10 картин. Отдельно была вручена премия «Голос», жюри которой составили кинокритики до 35 лет.

Лучший игровой фильм

«Мастер и Маргарита», режиссер Михаил Локшин

Лучший сериал

«Преступление и наказание», режиссер Владимир Мирзоев

Лучшая главная мужская роль

Александр Робак, «Вечная зима»

Лучшая главная женская роль

Алина Ходжеванова, «Филателия»

Лучшая мужская роль второго плана

Аугуст Диль, «Мастер и Маргарита»

Лучшая женская роль второго плана

Самал Еслямова, «Папа умер в субботу»

Фото: Данил Ярощук для Собака.ru
Яна Давыдова для Собака.ru

Лучший полнометражный игровой дебют

«Папа умер в субботу», режиссер Зака Абдрахманова

Лучший анимационный фильм

«Папины письма», режиссер Алексей Евстигнеев

Лучший короткометражный (игровой фильм)

«Такой именно день», режиссер Клавдия Коршунова

Лучший неигровой фильм

«#подногами», режиссер Алексей Федорченко

Лучшая режиссерская работа

Бакур Бакурадзе, «Снег в моем дворе»

Лучший сценарий

Роман Кантор, Михаил Локшин, «Мастер и Маргарита»

Юра Борисов
Константин Сорокин для Собака.ru

Юра Борисов

Марк Эйдельштейн
Юра Таралов для Собака.ru

Марк Эйдельштейн

Лучшая операторская работа

Алишер Хамидходжаев, «Снег в моем дворе»

Лучшая работа художника

Денис Лищенко, «Мастер и Маргарита»

Лучшая музыка

Анна Друбич, «Мастер и Маргарита»

Лучший звук

Игорь Гоцманов, «Снег в моем доме»

Премия «Голос»

«Пепел и доломит», режиссер Тома Селиванова

Событие года

«Мастер и Маргарита» — производство и прокат фильма

«Анора» — российский актерский «квартет» (Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Марк Эйдельштейн)

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