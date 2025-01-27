«Анора», «Преступление и наказание» и «Мастер и Маргарита»: названы лауреаты премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон»-2024

27 января были названы победители Национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон». Во втором туре голосования боролись 54 картины, отобранных экспертными группами по различным направлениям — от сериалов до анимации. В итоговый список лауреатов вошли 10 картин. Отдельно была вручена премия «Голос», жюри которой составили кинокритики до 35 лет.

Лучший игровой фильм

«Мастер и Маргарита», режиссер Михаил Локшин

Лучший сериал

«Преступление и наказание», режиссер Владимир Мирзоев

Лучшая главная мужская роль

Александр Робак, «Вечная зима»

Лучшая главная женская роль

Алина Ходжеванова, «Филателия»

Лучшая мужская роль второго плана

Аугуст Диль, «Мастер и Маргарита»

Лучшая женская роль второго плана

Самал Еслямова, «Папа умер в субботу»