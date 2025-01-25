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Юра Борисов снимется в «Преступлении и наказании» Кустурицы

Рабочий вариант сценария ленты сменил несколько названий и сейчас озаглавлен как «Как я не снял «Преступление и наказание»». Кроме того, по словам постановщика, сюжет также вдохновлен романом Достоевского «Идиот» и должен стать его первой картиной на русском языке.

«Юра и я будем работать над моим следующим фильмом. Он называется „Как я не снял «Как я не снял «Преступление и наказание»», — заявил на фестивале «Кустендорф» в Сербии Эмир Кустурица. 

Режиссер также отметил, что очень рад поработать с Борисовым, и высоко оценил «его природу, способность, все, что я видел в частном общении». По его словам, сценарий уже написан, он будет завершен через несколько дней. Он назвал его автобиографичным. А все, что происходит в фильме, не только связано с режисеером, но и с конфликтом Достоевского.

Ранее Кустурица рассказывал, что съемки должны начаться летом этого года в Краснодарском крае в специально выстроенных павильонах. Картину режиссер характеризовал как «черную комедию.

На этой неделе стало известно, что Юра Борисов поборется за «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора» Шона Бейкера. Лауреатов объявят 2 марта.

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