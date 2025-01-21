Объявлены даты проведения кинофестиваля «Послание к человеку»-2025. Конкурсный отбор уже стартовал

Юбилейный 35-й сезон Международного кинофестиваля документальных, короткометражных, игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» состоится с 17 по 25 октября 2025 года на главных киноплощадках города. Программный директор «Послания к человеку» — журналист, куратор и киновед Михаил Ратгауз, а председателем отборочной комиссии Международного конкурса выступает главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

В рамках фестиваля также представлена Индустриальная программа, в которую войдут Питчинг неигровых проектов фестиваля, программа премьерных показов неигровых сериалов российских онлайн-кинотеатров, круглые столы и профессиональные дискуссионные панели.

Региональные показы «Эхо "Послания к человеку"» пройдут с 1 по 30 ноября в пяти регионах России, где будут представлены лучшие картины-участники конкурса.

Жюри фестиваля оценит фильмы в следующих номинациях:

Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм фестиваля и денежный приз 250 тысяч рублей — присуждает жюри международного конкурса.

Три специальных приза жюри международного конкурса «Кентавр» и денежный приз 80 тысяч рублей к каждому — присуждает жюри международного конкурса.

Специальный приз «Кентавр» и 50 тысяч рублей за лучший документальный фильм национального конкурса — присуждает Жюри Национального конкурса.

Специальный приз жюри «Кентавр» с пояснительной формулировкой в национальном конкурсе и 30 тысяч рублей —присуждает жюри национального конкурса.

Приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр», денежный приз 80 тысяч рублей за лучший экспериментальный фильм.

Подать заявку на участие можно через форму на сайте кинофестиваля, а также через онлайн-платформы FilmFreeWay и FestHome.