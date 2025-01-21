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Кино и сериалы

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Объявлены даты проведения кинофестиваля «Послание к человеку»-2025. Конкурсный отбор уже стартовал

Отбор фильмов, участвующих в проекте, проводится в трех конкурсах: международном, национальном и экспериментальном конкурсе In Silico. Подать заявку в этих категориях можно до 1 июля.

Изображение предоставлено Собака.ru оргкомитетом фестиваля

Юбилейный 35-й сезон Международного кинофестиваля документальных, короткометражных, игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» состоится с 17 по 25 октября 2025 года на главных киноплощадках города. Программный директор «Послания к человеку» — журналист, куратор и киновед Михаил Ратгауз, а председателем отборочной комиссии Международного конкурса выступает главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

В рамках фестиваля также представлена Индустриальная программа, в которую войдут Питчинг неигровых проектов фестиваля, программа премьерных показов неигровых сериалов российских онлайн-кинотеатров, круглые столы и профессиональные дискуссионные панели.

Региональные показы «Эхо "Послания к человеку"» пройдут с 1 по 30 ноября в пяти регионах России, где будут представлены лучшие картины-участники конкурса.

Жюри фестиваля оценит фильмы в следующих номинациях:

  • Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм фестиваля и денежный приз 250 тысяч рублей — присуждает жюри международного конкурса.
  • Три специальных приза жюри международного конкурса «Кентавр» и денежный приз 80 тысяч рублей к каждому — присуждает жюри международного конкурса.
  • Специальный приз «Кентавр» и 50 тысяч рублей за лучший документальный фильм национального конкурса — присуждает Жюри Национального конкурса.
  • Специальный приз жюри «Кентавр» с пояснительной формулировкой в национальном конкурсе и 30 тысяч рублей —присуждает жюри национального конкурса.
  • Приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр», денежный приз 80 тысяч рублей за лучший экспериментальный фильм.

Подать заявку на участие можно через форму на сайте кинофестиваля, а также через онлайн-платформы FilmFreeWay и FestHome.

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