Ричард Линклейтер, «Микки 17» и «Боб Дилан: Никому не известный»: объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля

Программу откроет мировая премьера картины «Свет» режиссера Тома Тыквера («Беги, Лола, беги», «Рай», «Парфюмер») — смотр пройдет вне конкурса.
"Боб Дилан: Никому не известный"
В этом году 75-й Берлинский кинофестиваль продет с 13 по 23 февраля с новым руководством: на смену бывшим директорам Карло Чатриана и Мариетт Риссенбек пришла Триши Таттл, которая ранее работала в BFI London Film Festival. «Боб Дилан: Никому не известный» будет показан также во внеконкурсной программе. В основной секции будет представлено 19 картин. Среди мировых премьер также: «Das Deutsche Volk» Марцина Вержховского, «Письмо Давиду» израильского режиссера Тома Шоваля, док «Мои нежелательные друзья: Часть I — Последний вздох в Москве» Джулии Локтев, научно-фантастический «Микки 17» Пон Джун Хо с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Президентом международного жюри Берлинале этого года выступит режиссер Тодд Хейнс («Кэрол», «Далеко от рая», «Яд»)
"Микки 17"
В основной программе Берлинале-2025:
- «Голубая луна», режиссер Ричард Линклейтер
- «Сны», режиссер Мишель Франко
- «Континенталь 25», режиссер Раду Жуде
- «Что природа говорит тебе», режиссер Хон Сан-су
- «Послание», режиссер Иван Фунд
- «Жить на земле», режиссер Мэн Хо
- «Ледяная башня», режиссер Люсиль Хадзихалилович
- «Ари», режиссер Леонор Серай
- «Голубая тропа», режиссер Габриэль Маскаро
- «Отражение в мертвом алмазе», режиссеры Элен Катте, Бруно Форцани
- «Девушки на проводе», режиссер Вивиан Цюй
- «Безопасное место», режиссер Лионель Байер
- «Что известно Мариэль», режиссер Фредерик Хамбалек
- «Юнан», режиссер Амир Фахр ад-Дин
- «Мечты», режиссер Ян Даг Хаугеруд
- «Горячее молоко», режиссер Ребекка Ленкевич
- «Временная метка», режиссер Катерина Горностай
- «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул», режиссер Мэри Бронштейн
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