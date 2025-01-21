18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Ричард Линклейтер, «Микки 17» и «Боб Дилан: Никому не известный»: объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля

Программу откроет мировая премьера картины «Свет» режиссера Тома Тыквера («Беги, Лола, беги», «Рай», «Парфюмер») — смотр пройдет вне конкурса. 

"Боб Дилан: Никому не известный"
Fox Searchlight Pictures /Picture Company, The /Range Media Partners /Veritas Entertainment

"Боб Дилан: Никому не известный"

 

В этом году 75-й Берлинский кинофестиваль продет с 13 по 23 февраля с новым руководством: на смену бывшим директорам Карло Чатриана и Мариетт Риссенбек пришла Триши Таттл, которая ранее работала в BFI London Film Festival. «Боб Дилан: Никому не известный» будет показан также во внеконкурсной программе. В основной секции будет представлено 19 картин. Среди мировых премьер также: «Das Deutsche Volk» Марцина Вержховского, «Письмо Давиду» израильского режиссера Тома Шоваля, док «Мои нежелательные друзья: Часть I — Последний вздох в Москве» Джулии Локтев, научно-фантастический «Микки 17» Пон Джун Хо с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Президентом международного жюри Берлинале этого года выступит режиссер Тодд Хейнс («Кэрол», «Далеко от рая», «Яд»)

"Микки 17"
Kate Street Picture Company /Offscreen /Plan B Entertainment /Warner Bros.

"Микки 17"

В основной программе Берлинале-2025:

  • «Голубая луна», режиссер Ричард Линклейтер
  • «Сны», режиссер Мишель Франко
  • «Континенталь 25», режиссер Раду Жуде
  • «Что природа говорит тебе», режиссер Хон Сан-су
  • «Послание», режиссер Иван Фунд
  • «Жить на земле», режиссер Мэн Хо
  • «Ледяная башня», режиссер Люсиль Хадзихалилович
  • «Ари», режиссер Леонор Серай
  • «Голубая тропа», режиссер Габриэль Маскаро
  • «Отражение в мертвом алмазе», режиссеры Элен Катте, Бруно Форцани
  • «Девушки на проводе», режиссер Вивиан Цюй
  • «Безопасное место», режиссер Лионель Байер
  • «Что известно Мариэль», режиссер Фредерик Хамбалек
  • «Юнан», режиссер Амир Фахр ад-Дин
  • «Мечты», режиссер Ян Даг Хаугеруд
  • «Горячее молоко», режиссер Ребекка Ленкевич
  • «Временная метка», режиссер Катерина Горностай
  • «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул», режиссер Мэри Бронштейн
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: