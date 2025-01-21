Ричард Линклейтер, «Микки 17» и «Боб Дилан: Никому не известный»: объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля

В этом году 75-й Берлинский кинофестиваль продет с 13 по 23 февраля с новым руководством: на смену бывшим директорам Карло Чатриана и Мариетт Риссенбек пришла Триши Таттл, которая ранее работала в BFI London Film Festival. «Боб Дилан: Никому не известный» будет показан также во внеконкурсной программе. В основной секции будет представлено 19 картин. Среди мировых премьер также: «Das Deutsche Volk» Марцина Вержховского, «Письмо Давиду» израильского режиссера Тома Шоваля, док «Мои нежелательные друзья: Часть I — Последний вздох в Москве» Джулии Локтев, научно-фантастический «Микки 17» Пон Джун Хо с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Президентом международного жюри Берлинале этого года выступит режиссер Тодд Хейнс («Кэрол», «Далеко от рая», «Яд»)