Новый сезон «Разделения», «Снова в деле» с Кэмерон Диас и «Крейвен-охотник»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Крейвен-охотник» / Kraven the Hunter (18+)

Супергеройский боевик, в котором история разворачивается вокруг Сергея Кравинова — его укусил лев, наделив сверхспособностями. Герой превращается в Крейвена и начинает использовать насилие, чтобы победить самого сильного человека на земле.

В касте, помимо Тейлора-Джонсона и Юрия Колокольникова (он дебютирует во вселенной Marvel), Рассел Кроу, Кристофер Эбботт и другие. Режиссером блокбастера выступил Джей Си Чендор, за сценарий отвечали Ричард Уэнк и дуэт Арта Маркама и Мэтта Холлоуэя.

С 14 января, Apple TV+