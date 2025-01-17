Новый сезон «Разделения», «Снова в деле» с Кэмерон Диас и «Крейвен-охотник»: Что смотреть дома на этой неделе

Второй сезон популярного сай-фая «Разделение», комедийный боевик с Кэмерон Диас «Снова в деле», противоречивая супергероика «Крейвен-охотник», а также спортивная история успеха «Неукротимый» и триллер по мотивам тру-крайма «Свидание с монстром» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
Фильм «Крейвен-охотник» / Kraven the Hunter (18+)
Супергеройский боевик, в котором история разворачивается вокруг Сергея Кравинова — его укусил лев, наделив сверхспособностями. Герой превращается в Крейвена и начинает использовать насилие, чтобы победить самого сильного человека на земле.
В касте, помимо Тейлора-Джонсона и Юрия Колокольникова (он дебютирует во вселенной Marvel), Рассел Кроу, Кристофер Эбботт и другие. Режиссером блокбастера выступил Джей Си Чендор, за сценарий отвечали Ричард Уэнк и дуэт Арта Маркама и Мэтта Холлоуэя.
С 14 января, Apple TV+
Фильм «Время жить» / We Live in Time (18+)
Образцовая мелодрама Джона Кроули («Щегол», «Бруклин») с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Это история любви амбициозной Альмут, мечтающей стать шеф-поваром, и романтика Тобиаса: от первой встречи и счастливого брака до серьезных испытаний, когда у нее вдруг обнаруживают неизлечимую болезнь.
Сценарий картины написал Ник Пэйн, известный по работе над сериалом «Корона».
С 14 января, Okko
Сериал «Первый раз», премьера (18+)
Комедия о застенчивом 15-летнем школьнике Косте (Алексей Онежен, «Подростки. Первая любовь»), которому на неделю досталась пустая квартира — теперь он одержим идеей расстаться с девственностью, но сделать это, как обычно бывает, не так уж и просто.
В других ролях — Егор Абрамов («Мир! Дружба! Жвачка!»), Полина Гухман («Маша») и Иван Добронравов («Возвращение», «Микулай»). Режиссером стал Антон Мамыкин, до этого снявший короткометражки «Черным по белому» и «Снаряды для девочки».
С 14 января, Premiere
Фильм «Неукротимый» / Unstoppable (18+)
Духоподъемная спортивная драма в самом каноничном своем проявлении: это история американского борца Энтони Роблза (его играет Джаррель Джером из «Лунного света»), который родился с одной ногой, но благодаря силе воли и упорству добрался до титула чемпиона штата.
Это режиссерский дебют монтажера Уильяма Голденберга (обладатель «Оскара» за «Операцию "Арго"»), продюсерами которого выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.
С 16 января, Prime Video
Фильм «Снова в деле» / Back in Action, премьера (18+)
Бойкая комедия про парочку агентов ЦРУ на пенсии. Их спокойная жизнь с воспитанием детей заканчивается, когда об их интересном прошлом узнают очередные очень опасные злодеи — ничего не поделаешь, приходится действовать, как в старые добрые времена.
В «Снова в деле» на экран вернулась Кэмерон Диас, не снимавшаяся 11 лет, а ее партнером стал Джейми Фокс. В касте также другие голливудские звезды — Эндрю Скотт, Гленн Клоуз и Кайл Чендлер. За режиссуру отвечает Сет Гордон, известный по «Спасателям Малибу» и «Поймай толстуху, если сможешь».
С 17 января, Netflix
Сериал «Охотники за призраком», премьера (18+)
Мистический триллер о мальчике-подростке Жене (Вадим Филипченков, «Лихие») которому пришлось вступить в борьбу с потусторонним злом — призраком, вселяющимся в своих жертв. В этом ему помогают бывший следователь Максим (звезда «Дозоров» и «Майора Грома» Алексей Маклаков) и его странный напарник Лысый (Арсений Касперович, «ЮЗЗЗ», «Мир! Дружба! Жвачка!»).
Сериал поставил Дмитрий Тюрин, ранее работавший над сериалами «Триггер», «Магомаев» и «Эпидемия».
С 17 января, Okko
Сериал «Разделение» / Severance, 2 сезон (18+)
Продолжение фантастического триллера Бена Стиллера о сложностях соблюдения баланса между работой и личной жизнью. Компания Lumen Industries решает вопрос радикально: ее сотрудники после так называемой «процедуры разделения» в офисе не помнят о том, что происходит у них в семье, а дома забывают о рабочих делах. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться, что поступил верно.
Среди новичков каста — Джон Ноубл («Пацаны»), Алиа Шокат («Царство падальщиков»), Мерритт Уивер («История о супружестве») и Гвендолин Кристи («Игра престолов»).
С 17 января, Apple TV+
Фильм «Свидание с монстром» / Woman of the Hour (18+)
Режиссерский дебют актрисы Анны Кендрик основан на реальных событиях — истории серийного убийцы Родни Алькала. По сюжету Шерил Брэдшоу (сама Кедрик) участвует в ТВ-шоу по поиску пары «Игра в свидание». За ее сердце в программе борется в том числе остроумный холостяк Родни (Дэниэл Дзоватто). Вскоре женщине начинает казаться, что с ее новым знакомым что-то не так.
Премьера триллера была на фестивале в Торонто в прошлом году.
Уже вышел, Okko, «Кинопоиск», Kion
Фильм «Черный пес» / Gou zhen (18+)
Драма китайского режиссера Гуань Ху («Восемь сотен») победила в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2024 году. Это история дружбы и общих травм неудачника Лана, занимающегося отловом бездомных животных, и худого черного пса, которого он встречает в первый же рабочий день.
Кстати, в реальной жизни актер Эдди Пэн и собака по кличке Сяо Синь так привыкли друг к другу во время съемок, что он забрал ее себе.
Уже вышел, Okko, «Кинопоиск»
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