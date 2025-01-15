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Юра Борисов номинирован на премию BAFTA

Российский актер и «наше все» выдвинут на премию Британской академии кино и телевизионных искусств в категории «Лучшая роль второго плана». Публикуем полный список номинаций.

Юра Борисов
Фото: Константин Сорокин для Собака.ru
Юра Борисов

Предсказуемо, конкуренцию Юре Борисову составят Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Также в топе номинаций поп-культ феномен «Анора» — картина поборется за статуэтки в категориях «Оригинальный сценарий» и «Лучший фильм». Вручение – 16 февраля.

"Анора"
Cre Film /FilmNation Entertainment

"Анора"

Лучший фильм

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Совершенный незнакомец»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»

Анимационный фильм

  • «Поток»
  • «Головоломка 2»
  • «Уоллис и Громит: Самая дикая месть»
  • «Дикий робот»

Лучший режиссер

  • Шон Бейкер — «Анора»
  • Брэди Корбет — «Бруталист»
  • Эдвард Бергер — «Конклав»
  • Дени Вильнев — «Дюна: Часть вторая»
  • Жак Одийар — «Эмилия Перес»
  • Корали Фаржа — «Субстанция»

Оригинальный сценарий

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Еретик»
  • «Kneecap»
  • «Настоящая боль»
  • «Субстанция»

Адаптированный сценарий

  • «Совершенный незнакомец»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мальчишки из «Никеля»»
  • «Синг-Синг»

Главная женская роль

  • Синтия Эриво — «Злая»
  • Деми Мур — «Субстанция»
  • Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
  • Марианна Жан-Баптист — «Суровая правда»
  • Майки Мэдисон — «Анора»
  • Сирша Ронан — «Выгон»

Главная мужская роль

  • Эдриен Броди — «Бруталист»
  • Колман Доминго — «Синг-Синг»
  • Хью Грант — «Еретик»
  • Рэйф Файнс — «Конклав»
  • Себастьян Стэн — «Ученик»
  • Тимоте Шаламе — «Совершенный незнакомец»

Лучшая актриса второго плана

  • Селега Гомез — «Эмилия Перес»
  • Ариана Гранде — «Злая»
  • Фелисити Джонс — «Бруталист»
  • Джейми Ли Кертис — «Шоугерл»
  • Изабелла Росселлини — «Конклав»
  • Зои Салдана — «Эмилия Перес»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Все, что нам кажется светом»
  • «Эмилия Перес»
  • «Я все еще здесь»
  • «Kneecap»
  • «Семя священного инжира»

Лучший дебют британского актера, режиссера или продюсера

  • «Клад»
  • «Kneecap»
  • «Манкимэн»
  • «Сантош»
  • «Сестра полночь»

Восходящая звезда

  • Мариса Абела
  • Джаррел Джером
  • Дэвид Янссон
  • Майки Медисон
  • Набан Ризван
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Юра Борисов

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