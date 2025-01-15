Юра Борисов номинирован на премию BAFTA

Предсказуемо, конкуренцию Юре Борисову составят Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Также в топе номинаций поп-культ феномен «Анора» — картина поборется за статуэтки в категориях «Оригинальный сценарий» и «Лучший фильм». Вручение – 16 февраля.