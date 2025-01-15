Юра Борисов номинирован на премию BAFTA

Российский актер и «наше все» выдвинут на премию Британской академии кино и телевизионных искусств в категории «Лучшая роль второго плана». Публикуем полный список номинаций.
Предсказуемо, конкуренцию Юре Борисову составят Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).
Также в топе номинаций поп-культ феномен «Анора» — картина поборется за статуэтки в категориях «Оригинальный сценарий» и «Лучший фильм». Вручение – 16 февраля.
"Анора"
Лучший фильм
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Совершенный незнакомец»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
Анимационный фильм
- «Поток»
- «Головоломка 2»
- «Уоллис и Громит: Самая дикая месть»
- «Дикий робот»
Лучший режиссер
- Шон Бейкер — «Анора»
- Брэди Корбет — «Бруталист»
- Эдвард Бергер — «Конклав»
- Дени Вильнев — «Дюна: Часть вторая»
- Жак Одийар — «Эмилия Перес»
- Корали Фаржа — «Субстанция»
Оригинальный сценарий
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Еретик»
- «Kneecap»
- «Настоящая боль»
- «Субстанция»
Адаптированный сценарий
- «Совершенный незнакомец»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Мальчишки из «Никеля»»
- «Синг-Синг»
Главная женская роль
- Синтия Эриво — «Злая»
- Деми Мур — «Субстанция»
- Карла София Гаскон — «Эмилия Перес»
- Марианна Жан-Баптист — «Суровая правда»
- Майки Мэдисон — «Анора»
- Сирша Ронан — «Выгон»
Главная мужская роль
- Эдриен Броди — «Бруталист»
- Колман Доминго — «Синг-Синг»
- Хью Грант — «Еретик»
- Рэйф Файнс — «Конклав»
- Себастьян Стэн — «Ученик»
- Тимоте Шаламе — «Совершенный незнакомец»
Лучшая актриса второго плана
- Селега Гомез — «Эмилия Перес»
- Ариана Гранде — «Злая»
- Фелисити Джонс — «Бруталист»
- Джейми Ли Кертис — «Шоугерл»
- Изабелла Росселлини — «Конклав»
- Зои Салдана — «Эмилия Перес»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Все, что нам кажется светом»
- «Эмилия Перес»
- «Я все еще здесь»
- «Kneecap»
- «Семя священного инжира»
Лучший дебют британского актера, режиссера или продюсера
- «Клад»
- «Kneecap»
- «Манкимэн»
- «Сантош»
- «Сестра полночь»
Восходящая звезда
- Мариса Абела
- Джаррел Джером
- Дэвид Янссон
- Майки Медисон
- Набан Ризван
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