Французский институт и «Нормальное место» запускают киноклуб

Старт программе совместного киноклуба кластера «Нормальное место» и Французского института в Петербурге дадут три комедийных фильма «про то,

как начинать новое, идти своим путем и слушать себя». Все показы на языке оригинала с субтитрами бесплатны, но по предварительно регистрации.

19 января открываем для себя «задор, буффонаду и карнавал» с «Зази в метро» — сюр-комедией 1960 года и одного из значимых примеров французской «новой волны», снятого режиссером Луи Малем по одноименному роману Раймона Кено. Сюжет рассказывает о 12-летней девочке, которая приезжает в Париж с мечтой покататься в метро. Однако из-за забастовки оно закрыто, и Зази отправляется на самостоятельное исследование города, по пути сталкиваясь с приключениями и колоритными парижанами. В касте: Катрин Демонжо, Филипп Нуаре и Витторио Каприоли.