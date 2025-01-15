Французский институт и «Нормальное место» запускают киноклуб

Смотры будут проходить еженедельно, начиная с января. В программе как классические картины на французском языке, так и новинки прошлых лет.
«Зази в метро»
Старт программе совместного киноклуба кластера «Нормальное место» и Французского института в Петербурге дадут три комедийных фильма «про то,
как начинать новое, идти своим путем и слушать себя». Все показы на языке оригинала с субтитрами бесплатны, но по предварительно регистрации.
19 января открываем для себя «задор, буффонаду и карнавал» с «Зази в метро» — сюр-комедией 1960 года и одного из значимых примеров французской «новой волны», снятого режиссером Луи Малем по одноименному роману Раймона Кено. Сюжет рассказывает о 12-летней девочке, которая приезжает в Париж с мечтой покататься в метро. Однако из-за забастовки оно закрыто, и Зази отправляется на самостоятельное исследование города, по пути сталкиваясь с приключениями и колоритными парижанами. В касте: Катрин Демонжо, Филипп Нуаре и Витторио Каприоли.
«С чистого листа»
26 января покажут мелодраматическое фэнтези «С чистого листа» 2022 года режиссера и сценариста Мюриэль Магеллан. Главная героиня, Элоиза, обнаруживает себя сидящей на скамейке в Париже, полностью потеряв память о своей личности и прошлом. Она начинает увлекательное и комичное расследование собственной жизни, стремясь понять, кто она на самом деле. В ролях: Сара Жиродо, Пьер Деладоншам, Грегуар Людиг и Сара Суко.
«Папина дочь»
Завершит январский цикл «Папина дочь» — комедийная драма 2023 года, режиссером и сценаристом которой выступил Эрван Ле Дюк. Главный герой картины, Этьен, стал отцом в 20 лет, но его возлюбленная Валери вскоре после рождения дочери бросает семью. Однажды, увидев в телевизионном сюжете свою пропавшую жену, Этьен вместе с Рози отправляется на ее поиски. Увидеть можно 31 января. В касте: Науэль Перес Бискаярт, Селест Брюннкелл и Мод Уайлер.
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