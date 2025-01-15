«Плохая девочка» с Николь Кидман, «Ветер крепчает» Миядзаки и «Аларум»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Ветер крепчает» / Kaze tachinu (2013) (12+)

Снова вернется на большой экран пацифистская картина Хаяо Миядзаки о любви и верности «Ветер крепчает». Режиссер полагал, что фильм станет последним в его карьере, но, к счастью, продолжил создавать удивительные анимационные миры.

В основу сюжета легла история авиаконструктора Дзиро Хорикоси, вольно переработанная режиссером. Мальчик, мечтающий пилотировать самолет, становится великим инженером, принципам которого предстоит пройти проверку на прочность непростым XX веком.

С 16 января