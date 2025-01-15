«Плохая девочка» с Николь Кидман, «Ветер крепчает» Миядзаки и «Аларум»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Драмеди с Николь Кидман «Плохая девочка», мультфильм Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает», подростковая мелодрама «Четыре четверти», а также боевик «Аларум» со Скоттом Иствудом и Сильвестром Сталлоне и дерзкая комедия «Пранкеры» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
«Плохая девочка» / Babygirl (16+)
Бенефис Николь Кидман в роли начальницы крупной компании и примерной супруги театрального режиссера (Антонио Бандерас), попавшей под мощное мужское обаяние напористого стажера (Харрис Дикинсон из «Стальной хватки»).
Новое эротическое драмеди студии A24 сняла Халина Рейн («Тела, тела, тела») — за эту работу Кидман получила приз Венецианского кинофестиваля-2024 за лучшую женскую роль.
С 16 января
«Ветер крепчает» / Kaze tachinu (2013) (12+)
Снова вернется на большой экран пацифистская картина Хаяо Миядзаки о любви и верности «Ветер крепчает». Режиссер полагал, что фильм станет последним в его карьере, но, к счастью, продолжил создавать удивительные анимационные миры.
В основу сюжета легла история авиаконструктора Дзиро Хорикоси, вольно переработанная режиссером. Мальчик, мечтающий пилотировать самолет, становится великим инженером, принципам которого предстоит пройти проверку на прочность непростым XX веком.
С 16 января
«Четыре четверти» (16+)
Скроенный по всем жанровым канонам фильм о юношеской любви, который сняла Евгения Тирдатова («Зона турбулентности») по роману Александра Юка. Это трогательная романтическая история о переехавшей в Петербург девочке Маше и ее однокласснике Женьке (Анастасия Ермошина и Петр Безменов) — со всеми сопутствующими трудностями, ошибками и неловкостями. В касте много известных лиц: Надежда Михалкова («Первый номер»), Андрей Ильин («Война и мир»), Ирина Пегова («Прогулка») и Любовь Толкалина (Happy End).
С 16 января
«Аларум» / Alarum (18+)
Классический голливудский экшн со Скоттом Иствудом («Одинокий волк»), Уиллой Фицджералд («Джек Ричер») и вечным героем боевиков Сильвестром Сталлоне. Парочка бывших агентов ЦРУ наслаждается отпуском на островах — но даже там они совершенно случайно становятся обладателями флешки с суперсекретной информацией. Лучшие мировые спецслужбы, само собой, тут же выходят на след. Режиссером выступил Майкл Полиш (автор «Смерти в прерии» и «Американской предательницы»).
С 16 января
«Пранкеры» / The Prank (18+)
Двое учеников старшей школы (Рамона Янг из «Я никогда не…» и Коннор Калопсис из «Морской полиции») очень хотят избавиться от надоевшей пожилой учительницы (легендарная Рита Морено, получившая «Оскар» еще в 60-х за «Вестсайдскую историю») и разгоняют слух о том, что старушка — маньяк-убийца. В худших традициях жанра пранк достаточно быстро выходит из-под контроля. Автором комедийного триллера стала Морин Бхаруча («Эдит!»).
С 16 января
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