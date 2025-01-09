«Волшебник Изумрудного города», «Мегалополис» Копполы и «Плохая девочка» с Кидман: Что смотреть в кинотеатрах в январе 2025-го

Первая часть сказочной трилогии «Волшебник Изумрудного города», утопия Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», снятый Джонни Деппом байопик Амадео Модильяни, а также драмеди с Николь Кидман «Плохая девочка» и экспериментальный хоррор Стивена Содерберга «Присутствие» — рассказываем о главных фильмах, которые показывают в кинотеатрах России в первый месяц 2025 года.
В КИНО С 1 ЯНВАРЯ
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)
Яркая экранизация классической сказки Александра Волкова про девочку Элли (Екатерина Червова) и ее пса Тотошку (в озвучке Дениса Власенко), оказавшихся в стране Жевунов по воле злой колдуньи Гингемы (Василина Маковцева) .
Юрий Колокольников сыграл Железного Дровосека, Евгений Чумак — Страшилу, Артур Ваха cтал голосом Трусливого Льва, а в роли ведьмы Бастинды снялась Светлана Ходченкова. Режиссером стал Игорь Волошин («Нирвана», «Повелитель ветра»). Все слагаемые, очевидно, сработали: за новогодние каникулы фильм собрал более 2,5 миллиардов рублей — уже решено, что «Дорога» станет началом трилогии.
С 1 января
«Рождественские истории Астрид Линдгрен» / Jul med Astrid Lindgren (0+)
Норвежско-шведский мультфильм по мотивам сказок легендарной детской писательницы о приключениях брата и сестры Гуннара и Гуниллы, которые вынуждены встречать Рождество в больнице. Однако подаренные старинные часы с кукушкой отправляют их в волшебный мир.
Режиссерами выступили скандинавские мультипликаторы Арье Аустнес и Япрак Морали.
С 1 января
«Финист. Первый богатырь» (6+)
Бодрое славянское фэнтези от создателей киновселенной «Последний богатырь» — на этот раз с новым главным героем. Смелый, но заносчивый Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев, игравший ту же роль в предыдущих частях франшизы) в компании Бабы-Яги (Юлия Пересильд) и оруженосца Мелехи (Сергей Лавыгин) ввязывается в авантюру в сказочной восточной стране.
Режиссер — бессменный Дмитрий Дьяченко, также известный по сверхуспешному перезапуску «Чебурашки».
С 1 января
«Расскажи мне кино» / La contadora de películas (18+)
Драма Лоне Шерфиг («Итальянский для начинающих», «Воспитание чувств») об исцеляющей силе любви.
Посреди сельской местности в Чили живет живет простая семья рабочих. На дворе 60-е, развлечений не так много: главной традицией для них становятся воскресные походы в кинотеатр. Однако все рушится после травмы отца (Антонио де ла Торре, «Печальная баллада для трубы»), который оказывается прикованным к постели — тогда дочь (Беренис Бежо, «Артист») начинает пересказывать ему просмотренное, из-за чего превращается в главную любимицу всего поселка. Из других заметных кастинговых решений — немец Даниэль Брюль («Гонка»).
С 1 января
«Мегалополис» / Megalopolis (18+)
Максимально амбициозный, но противоречиво встреченный критикой проект Фрэнсиса Форда Копполы, который он вынашивал со времен «Апокалипсиса сегодня», вложив 120 миллионов долларов личных сбережений. В центре истории — архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), который в альтернативной американской реальности (Штаты стилистически живут по канонам Древнего Рима) планирует построить утопический город мечты.
Также в касте — Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Шайа ЛаБаф («Трансформеры»), Лоренс Фишберн («Матрица»), Натали Эммануэль («Игра престолов»), Дастин Хоффман («Человек дождя») и другие звезды.
Со 2 января
В КИНО С 9 ЯНВАРЯ
«Охота на воров 2: Пантера» / Den of Thieves 2: Pantera (16+)
Сиквел успешного боевика с Джерардом Батлером («Законопослушный гражданин», «Кориолан») — на этот раз суровый коп Большой Ник в его исполнении оказывается по другую сторону закона. Действие перемещается в Европу: Ник планирует похитить из хранилища алмазы на 50 миллионов долларов.
Режиссер и сценарист остался прежним — Кристиан Гьюдгэст спустя семь лет вернулся к любимой истории.
С 9 января
«Криминальный шеф» / What You Wish For (18+)
Диковатый, но симпатичный триллер с Ником Сталом («Терминатор 3», «Город грехов») о поваре-аутсайдере, который пытается перезапустить карьеру в Латинской Америке по приглашению старого приятеля — тот готовит для местной элиты. Все с ходу идет наперекосяк: коллегу находят мертвым, а оказавшись на его месте на кухне, герой выясняет, что работать придется в буквальном смысле для каннибалов. В других ролях — Тэмсин Топольски из «Медленных лошадей» и Рэнди Васкес из «Бесстыжих». За режиссуру отвечает Николас Томней (автор «Идеального хозяина»).
С 9 января
«День недели — любой» (18+)
Режиссер Алена Званцова («Ячейка общества», «Может быть, когда-нибудь…») продолжает осваивать территорию семейной драмы. В ее новом фильме героиня Евгении Крегжде («Псих», «Географ глобус пропил») узнает о своем смертельном диагнозе и предлагает мужу (Михаил Тройник, «Дайте шоу», «Библиотекарь») не проваливаться в бесконечную скорбь, а завязать роман с молодой официанткой (дебютантка Дарья Квасова). Моральный выбор оказывается очень сложным.
Продюсером картины выступил Сергей Сельянов.
С 9 января
В КИНО С 16 ЯНВАРЯ
«Плохая девочка» / Babygirl (16+)
Бенефис Николь Кидман в роли начальницы крупной компании и примерной супруги театрального режиссера (Антонио Бандерас), попавшей под мощное мужское обаяние напористого стажера (Харрис Дикинсон из «Стальной хватки»).
Новое эротическое драмеди студии A24 сняла Халина Рейн («Тела, тела, тела») — за эту работу Кидман получила приз Венецианского кинофестиваля-2024 за лучшую женскую роль.
С 16 января
«Ветер крепчает» / Kaze tachinu (2013) (12+)
Снова вернется на большой экран пацифистская картина Хаяо Миядзаки о любви и верности «Ветер крепчает». Режиссер полагал, что фильм станет последним в его карьере, но, к счастью, продолжил создавать удивительные анимационные миры.
В основу сюжета легла история авиаконструктора Дзиро Хорикоси, вольно переработанная режиссером. Мальчик, мечтающий пилотировать самолет, становится великим инженером, принципам которого предстоит пройти проверку на прочность непростым XX веком.
С 16 января
В КИНО С 23 ЯНВАРЯ
«Присутствие» / Presence (18+)
Экспериментальный психологический хоррор Стивена Содерберга («Секс, ложь и видео», «Одиннадцать друзей Оушена», «Больница Никербокер»), снятый глазами призрака — таинственное существо наблюдает за въездом в дом новой семьи, хранящей свои печальные секреты.
В фильме снялись Люси Лью («Убить Билла»), Джулия Фокс («Неограненные алмазы») и Крис Салливан («Очень странные дела»). К слову, оператором выступил сам Содерберг — критики высоко оценили виртуозное владение камерой.
С 23 января
«Василий» (12+)
Комедия о близнецах Васе и Коле (обоих играет Александр Петров): один — простой сельский учитель ОБЖ, второй — авантюрист, обманувший серьезных мексиканских наркоторговцев. Их встреча в Латинской Америке ничем хорошим не заканчивается: гангстеры, знойные местные барышни и прочие колоритные персонажи устраивают братьям приключения, которых они явно не хотели.
В касте также Дмитрий Лысенков («Сталинград»), Ян Цапник («Последний министр»), Павел Ворожцов («Кухня») и другие, а сценарно-режиссерскую команду составили Дмитрий Литвиненко, Андрей Золотарев и Юлия Савенкова — вместе они работали над сериалом «Дайте шоу».
С 23 января
«Что случилось осенью» / Quand vient l'automne (18+)
Франсуа Озон («Криминальные любовники», «8 женщин», «Лето'85») вновь экспериментирует с форматами — на этот раз он снял нечто среднее между едким ироничным детективом, триллером и семейной драмой. По сюжету благообразная пенсионерка из деревни в Бургундии (Элен Венсан, «Особенные») встречает приехавших на каникулы дочь и внука. Однако все планы разрушает очень неприятный инцидент с грибным блюдом во время обеда.
В других ролях — Жозиан Баласко («Распутник»), Людивин Санье («Все песни только о любви») и Пьер Лоттен («Люпен»).
C 23 января
«Хочу сейчас» / Fino Alla Fine (16+)
Криминальная драма режиссера Габриэле Муччино, известного по голливудским хитам «Семь жизней» и «В погоне за счастьем». Юная американка Софи (Елена Кампурис из «Моей большой греческой свадьбы») путешествует по Сицилии, а незадолго до отъезда встречает парня Джулио (Сол Нанни, «Сделано в Италии») и его друзей. События практически сразу же выходят из-под контроля.
C 23 января
В КИНО С 30 ЯНВАРЯ
«Агния» (18+)
Один из хитов фестиваля «Маяк»-2024 получил в прошлом году призы за лучшие сценарий (его автор режиссер картины Павла Стратулат) и женскую роль (Евгения Громова, «Верность»).
Это драма о женщине-печнице Агнии, которая в одиночку воспитывает ребенка и пытается выжить в суровых бытовых условиях Крайнего Севера. Неожиданно судьба предоставляет ей шанс решить все проблемы за счет главы местной администрации Бориса (Сергей Гилев) — и ситуация с каждой минутой становится все более абсурдной.
С 30 января
«Моди: Три дня на крыльях безумия» / Modi: Three Days on the Wing of Madness (18+)
Байопик художника Амадео Модильяни по пьесе Денниса Макинтайра — превратить этот текст в фильм с 1970-х хотели Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе, однако удалось это лишь в конце 2023 года Джонни Деппу. Это его второй полный метр после «Храбреца», вышедшего в 1997-м. Роль Модильяни сыграл Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо»). Также в касте — Антония Деспла («Шантарам»), Брюно Гуэри («Белый лотос») и все тот же Аль Пачино, который и передал Деппу все рычаги управления.
С 30 января
«Самый ценный груз» / La plus précieuse des marchandises (16+)
Оскаровский лауреат Мишель Хазанавичус («Артист») снял мультипликационный фильм о выброшенной из идущего в Освенцим поезда девочке. Грудного младенца приютила живущая в лесу семья, что не слишком обрадовало их соседей. Более чем прозрачное послание о сострадании и умении оставаться человеком — фильм участвовал в Каннском кинофестивале в прошлом году.
С 30 января
«Разбитые сердца» / L'amour ouf (18+)
Мелодрама с Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») и Франсуа Сивилем («Поменяться местами») в касте. Это история с драматичным разрывом бывших одноклассников, их счастливым воссоединением и призраками прошлого, плотно завязанными на криминале, которые мешают все наладить.
Фильм Жиля Леллуша («Маленькие секреты большой компании») в прошлом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
С 30 января
«Снег в моем дворе» / Snowflakes in my Yard (16+)
Медитативное кино одного из символов «российской новой волны» Бакура Бакурадзе («Шультес», «Охотник»). По сюжету старые друзья Гиви и Леван пытаются вернуть утраченный контакт: первый работает кинорежиссером в Москве (Бакурадзе играет практически самого себя), второй живет в бедности в Тбилиси. Встреча в родном городе помогает посмотреть друг на друга по-новому.
Оператором выступил Алишер Хамидходжаев.
С 30 января
«Москва слезам не верит» (1979) (18+)
Хит советского кинопроката и лауреат «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке снова выходит на большие экраны. Картину Владимира Меньшова о трех провинциальных девушках, приехавших покорять Москву, почти все знают наизусть, но за 45 лет (премьера состоялась в феврале 1980 года) это уж точно не сделало ее хуже.
С 30 января
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