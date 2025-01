«Волшебник Изумрудного города», «Мегалополис» Копполы и «Плохая девочка» с Кидман: Что смотреть в кинотеатрах в январе 2025-го

«Криминальный шеф» / What You Wish For (18+)



Диковатый, но симпатичный триллер с Ником Сталом («Терминатор 3», «Город грехов») о поваре-аутсайдере, который пытается перезапустить карьеру в Латинской Америке по приглашению старого приятеля — тот готовит для местной элиты. Все с ходу идет наперекосяк: коллегу находят мертвым, а оказавшись на его месте на кухне, герой выясняет, что работать придется в буквальном смысле для каннибалов. В других ролях — Тэмсин Топольски из «Медленных лошадей» и Рэнди Васкес из «Бесстыжих». За режиссуру отвечает Николас Томней (автор «Идеального хозяина»).

С 9 января