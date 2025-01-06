Успех «Сегуна», триумф «Эмилии Перес» и неудача «Аноры»: как прошел «Золотой глобус-2025»

Картина режиссёра Жака Одиара была представлена сразу в 8 номинациях. В итоге фильму отдали четыре награды, включая «Глобусы» за лучший мюзикл, лучший иностранный фильм и лучшую песню, а Зои Салдана взяла награду за лучшую роль второго плана.

«Бруталист» забрал с собой 3 награды. Ленту назвали лучшей драмой 2024 года, Эдриен Броуди и Брэди Корбет были выбраны лучшим актером и режиссером соответственно.

К сожалению, Юра Борисов не получил приз за лучшую роль второго плана. Эта награда досталась Киерану Калкину из «Настоящей боли». «Анора», которая считалась одним из лидеров наградного сезона, ничего не получила.

Среди сериалов чаще других выделяли «Сегуна». Японская историческая драма была названа лучшей в своей категории, награды также забрали Хироюки Санада, Анна Саваи и Таданобу Асано. По две статуэтки у комедии «Хитрости» и «Олененка».

Вот полный список победителей:

Лучший драматический фильм — «Бруталист»

Лучшая актриса в драматическом фильме — Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь»

Лучший актёр в драматическом фильме — Эдриан Броуди — «Бруталист»

Лучший мюзикл или комедия — «Эмилия Перес»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Деми Мур — «Субстанция»

Лучший актёр в мюзикле или комедии — Себастиан Стэн — «Другой человек»

Лучший анимационный фильм — «Течение»

Лучший фильм на иностранном языке — «Эмилия Перес» — Франция

Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана — «Эмилия Перес»

Лучший актёр второго плана — Киран Калкин — «Настоящая боль»

Лучший режиссёр — Брэйди Корбет — «Бруталист»

Лучший сценарий — «Конклав» (Питер Строгэн)

Лучший оригинальный саундтрек — Трент Резнор и Аттикус Росс — «Претенденты»

Лучшая оригинальная песня — El Mal — «Эмилия Перес»

Лучшее кинематографическое и кассовое достижение — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший драматический телесериал — «Сёгун»

Лучшая актриса в драматическом телесериале — Анна Саваи — «Сёгун»

Лучший актёр в драматическом телесериале — Хироюки Санада — «Сёгун»

Лучший телесериал — мюзикл или комедия — «Хитрости»

Лучшая актриса в телесериале — мюзикле или комедии — Джин Смарт — «Хитрости»

Лучший актёр в телесериале — мюзикле или комедии — Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Лучший телефильм, антология или мини-сериал — «Оленёнок»

Лучшая актриса в телефильме, антологии или мини-сериале — Джоди Фостер — «Настоящий детектив: Страна ночи»

Лучший актёр в телефильме, антологии или мини-сериале — Колин Фаррелл — «Пингвин»

Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг — «Оленёнок»

Лучший актёр второго плана — Таданобу Асано — «Сёгун»

Ранее мы писали о том, что Марк Эйдельштейн и Юра Борисов попали в лонг-лист номинантов премии BAFTA.