Борисов, Быков и Эйдельштейн: Фонд кино и Минкульт объявили список кинопроектов, которые получат финансирование в 2025 году

Представляет список самых субъективно ожидаемых проектов:
В Минкульте было отобрано 46 игровых проектов из 119 представленных на питчинах. На авторские ленты, социально значимые и дебютные картины выделили 1 820 млн рублей.
Публикуем субъективно самые интересные:
- «Ваня» — дебютная драма режиссера Клавдии Коршуновой с Юрой Борисовым в главной роли. По сюжету, деревенский мальчик Ваня решает отыскать своего отца, который кажется работает в московском банке. По пути в столицу он встречается с местным чудилой Немцем (Борисов), который когда-то учился с ваниной мамой, но потом долгое время жил в Германии. Помимо Борисова в касте также Анна Шевчук, Александр Коршунов и Дарья Мельникова. Проекту на безвозвратной основе предоставили 40 млн рублей.
«Тик-так» — будущая драма Николая Хомерики о семейной паре на грани развода в канун Нового года. Проект находится на стадии предпродакшна, пока известен лишь дримкаст проекта — дуэт Ирины Горбачевой с Иваном Добронравовым. Релиз — в декабре 2025 года. Создатели проекта получили 70 млн рублей.
«Вершина» — сурвайвл-драма Юрия Быкова, поставленная по сценарию Саввы Минаева. Фильм расскажет о Дмитрии Зорине, который в попытке сбежать от себя, сталкивается с силами суровой природы горы Белая. На главные роли пока рассматривают Сергея Гилева, Никиту Кологривого, Ивана Фоминова, Семена Серзина и Петра Федорова. Выход запланирован на осень 2026 года. На проект выделили 70 млн рублей.
«Новый дом» — социальная драма с Евгением Цыгановым, с которой дебютирует режиссер Никита Грушин. Сюжет разворачивается вокруг женщины, освободившуюся из мест заключения. Она пытается найти в себе силы начать новую жизнь. Однажды на группе психологической поддержки она встречает мужчину по имени Роман (Цыганов). Также в касте: Александр Яценко, Алексей Гуськов, Ида Галич и Наталья Кудряшова. Художественный руководитель проекта — Алексей Герман-младший. Съемки планируются летом 2025 года, а релиз годом позднее. Проекту предоставили 40 млн рублей.
Фонд кино также представил свой список лидеров:
- «Буратино» — семейная картина режиссера Игоря Волошина. Культовый персонаж будет полностью воплощен благодаря технологиям CGI, а в других ролях по-настоящему звездный каст: Александр Яценко сыграет Папу Карло, Марк Эйдельштейн — Артемона, Виктория Исакова — лису Алису, Александр Петров — кота Базилио, а Федор Бондарчук — Карабаса Барабаса. Кинопроект получил 150 млн рублей на безвозвратной основе.
«Битва моторов» — драма с Иваном Янковским и еще один проект с Юрой Борисовым режиссера Ильи Маланина. Лента расскажет о русских гонщика и конструктора, которые стояли у истоков автогонок в стране, о создании автомобиля «Руссо-Балт» и участии в ралли «Монте-Карло» 1912 года. Также в касте Паулина Андреева. Создатели проекта получили 200 млн рублей.
«Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным — биография двукратного чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова от режиссера Артема Михалкова. Релиз планируется на 9 октября 2025 года. Кинопроект получил 70 млн рублей на безвозвратной основе.
«Космическая собака Лида» — фантастическая комедия режиссера Евгения Сангаджиева («Хэппи-энд», «Балет») с Евгением Ткачуком, Александрой Бортич и Юлией Пересильд в главных ролях. По сюжету, 13-летний мальчик Игорь благодаря собаке, побывавшей в космосе, встречается с самим собой в возрасте 40 лет. Проекту предоставили 70 млн рублей.
Напомним, 27 декабря Минкульт утвердил приоритетные темы для кинопроизводства в 2025 году. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова: «В список вошли основные темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи».
Фото: beast01 / Shutterstock
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