Борисов, Быков и Эйдельштейн: Фонд кино и Минкульт объявили список кинопроектов, которые получат финансирование в 2025 году

В Минкульте было отобрано 46 игровых проектов из 119 представленных на питчинах. На авторские ленты, социально значимые и дебютные картины выделили 1 820 млн рублей.

Публикуем субъективно самые интересные:

«Ваня» — дебютная драма режиссера Клавдии Коршуновой с Юрой Борисовым в главной роли. По сюжету, деревенский мальчик Ваня решает отыскать своего отца, который кажется работает в московском банке. По пути в столицу он встречается с местным чудилой Немцем (Борисов), который когда-то учился с ваниной мамой, но потом долгое время жил в Германии. Помимо Борисова в касте также Анна Шевчук, Александр Коршунов и Дарья Мельникова. Проекту на безвозвратной основе предоставили 40 млн рублей.

«Тик-так» — будущая драма Николая Хомерики о семейной паре на грани развода в канун Нового года. Проект находится на стадии предпродакшна, пока известен лишь дримкаст проекта — дуэт Ирины Горбачевой с Иваном Добронравовым. Релиз — в декабре 2025 года. Создатели проекта получили 70 млн рублей.

«Вершина» — сурвайвл-драма Юрия Быкова, поставленная по сценарию Саввы Минаева. Фильм расскажет о Дмитрии Зорине, который в попытке сбежать от себя, сталкивается с силами суровой природы горы Белая. На главные роли пока рассматривают Сергея Гилева, Никиту Кологривого, Ивана Фоминова, Семена Серзина и Петра Федорова. Выход запланирован на осень 2026 года. На проект выделили 70 млн рублей.