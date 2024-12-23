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«Воздух» Алексея Германа-младшего, Виктория Исакова и Елена Окопная: премия «Золотой Орел» объявила номинантов 2024 года

А также Карина Разумовская, «Сто лет тому вперед» Андрющенко, полный и короткий метры Ивана Соснина. Рассказываем об этих и других претендентах на статуэтку премии Национальной академии кинематографических искусств и наук — публикуем список.

Алексей Герман-младший, Елена Окопная
Фото: Виктория Назарова для Собака.ru
Елена Окопная, Алексей Герман-младший

Лучший игровой фильм

  • «Вечная зима», режиссер Николай Ларионов
  • «Воздух», режиссер Алексей Герман-младший
  • «Любовь Советского союза», режиссеры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов
  • «Смотри на меня!», режиссер Владимир Грамматиков
  • «Сто лет тому вперед», режиссер Александр Андрющенко
Виктория Исакова
Фото: Элина Шевченко для Собака.ru
Виктория Исакова

Лучший телевизионный проект

  • «Адмирал Кузнецов», режиссер Сергей Виноградов
  • «Столыпин», режиссер Алексей Андрианов
  • «Я не могу без тебя», режиссер Юрий Мороз

Лучший сериал онлайн-платформы

  • «Золотое дно», режиссер Илья Ермолов
  • «Противостояние», режиссер Тимур Алпатов
  • «Трасса», режиссер Душан Глигоров

Лучший неигровой фильм

  • «Где живет счастье. Соловки», режиссер Даниил Акимов
  • «Улыбнись», режиссер Марианна Киреева
  • «Огненный лис», режиссер Дмитрий Шпиленок
Марк Эйдельштейн
Фото: Юра Таралов для Собака.ru
Марк Эйдельштейн

Лучший короткий метр

  • «30 секунд», режиссер Иван Соснин
  • «Земля», режиссер Михаил Мотылев
  • «Синяя планета», режиссер Яна Климова-Юсупова

Лучший анимационный фильм

  • «Великолепная пятерка», режиссер Василий Ровенский
  • «Необыкновенная история одного льва», режиссер Оксана Холодова
  • «Ручей, бегущий в горы», режиссер Александр Храмцов

Лучшая режиссерская работа

  • Алексей Герман-младший, «Воздух»
  • Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов, «Любовь Советского союза»
  • Владимир Гамматиков, «Смотри на меня!»
"Пришелец"
Red Pepper Film

"Пришелец"

Лучший сценарий

  • Николай Ларионов, «Вечная зима»
  • Алексей Герман-младший, Елена Кисилева, «Воздух»
  • Сергей Снежкин, «Любовь Советского союза»

Лучшая женская роль в кино

  • Дарья Урсуляк, «Адмирал Кузнецов»
  • Стася Милославская, «Столыпин»
  • Виктория Исакова, «Я не могу без тебя»

Лучшая актриса онлайн-сериала

  • Юлия Снигирь, «Золотое дно»
  • Карина Разумовская, «Трасса»
  • Светлана Иванова, «Эль Русо»
"Золотое дно"
Иви /Продюсерская компания «Среда»

"Золотое дно"

Лучшая мужская роль в кино

  • Сергей Безруков, «Воздух»
  • Роман Васильев, «Любовь Советского союза»
  • Александр Яценко, «Ненормальный»

Лучшая мужская роль на телевидении

  • Игорь Петренко, «Адмирал Кузнецов»
  • Александр Устюгов, «Столыпин»
  • Сергей Голомазов, «Хор»

Лучшая актер онлайн-сериала 

  • Алексей Гуськов, «Золотое дно»
  • Владимир Вдовиченков, «Противостояние»
  • Александр Яценко, «Я знаю, кто тебя убил»
"Вечная зима"
Фонд «Кинопрайм» /ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс

"Вечная зима"

Лучшая женская роль второго плана

  • Елена Лядова, «Воздух»
  • Алена Бабенко, «Любовь Советского союза»
  • Виктория Исакова, «Сто лет тому вперед»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Антон Шагин, «Воздух»
  • Роман Мадянов, «Любовь Советского союза»
  • Александр Петров, «Сто лет тому вперед»

Лучшая операторская работа

  • Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина, «Воздух»
  • Максим Шинкоренко, «Любовь Советского союза»
  • Алишер Хамидходжаев, «Смотри на меня!»
«Любовь Советского союза»
Первый канал /Дирекция Кино /Okko

«Любовь Советского союза»

Лучшая работа художника-постановщика

  • Елена Окопная, «Воздух»
  • Павел Пархоменко, Леонид Кипнис, «Любовь Советского союза»
  • Влад Огай, «Сто лет тому вперед»

Лучшая работа художника по костюмам

  • Елена Окопная, «Воздух»
  • Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина, «Любовь Советского союза»
  • Татьяна Долматовская, Татьяна Аронова, «Сто лет тому вперед»

Лучшая музыка к фильму

  • Андрей Суротдинов, «Воздух»
  • Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов, «Любовь Советского союза»
  • Владимир Давыденко, «Смотри на меня!»
"Воздух"
АМЕДИА /Первый канал /Метрафильмс

"Воздух"

Лучший монтаж фильма

  • Дарья Обухова, Мухрам Кабулов, Владимир Мосс, Сергей Грицай, «Воздух»
  • Илья Лебедев, Игорь Литонинский, «Любовь Советского союза»
  • Александр Пузырев, Алексей Старченко, «Сто лет тому вперед»

Лучшая работа звукорежиссера

  • Никита Ганькин, «Воздух»
  • Студия «Атмосфера», «Любовь Советского союза»
  • Студия «Flysound», «Сто лет тому вперед»

Лучшие визуальные эффекты

  • Студия «ALAMBIC SFX», «Воздух»
  • ONLINE VFX STUDIO, «Любовь Советского союза»
  • Студия «Main Road Post», «Сто лет тому вперед»

Результаты премии «Золотой орел» станут известны 31 января 2025 года.

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Люди:
Марк Эйдельштейн, Елена Окопная, Алексей Герман-младший

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