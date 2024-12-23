«Воздух» Алексея Германа-младшего, Виктория Исакова и Елена Окопная: премия «Золотой Орел» объявила номинантов 2024 года

А также Карина Разумовская, «Сто лет тому вперед» Андрющенко, полный и короткий метры Ивана Соснина. Рассказываем об этих и других претендентах на статуэтку премии Национальной академии кинематографических искусств и наук — публикуем список.
Лучший игровой фильм
- «Вечная зима», режиссер Николай Ларионов
- «Воздух», режиссер Алексей Герман-младший
- «Любовь Советского союза», режиссеры Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов
- «Смотри на меня!», режиссер Владимир Грамматиков
- «Сто лет тому вперед», режиссер Александр Андрющенко
Лучший телевизионный проект
- «Адмирал Кузнецов», режиссер Сергей Виноградов
- «Столыпин», режиссер Алексей Андрианов
- «Я не могу без тебя», режиссер Юрий Мороз
Лучший сериал онлайн-платформы
- «Золотое дно», режиссер Илья Ермолов
- «Противостояние», режиссер Тимур Алпатов
- «Трасса», режиссер Душан Глигоров
Лучший неигровой фильм
- «Где живет счастье. Соловки», режиссер Даниил Акимов
- «Улыбнись», режиссер Марианна Киреева
- «Огненный лис», режиссер Дмитрий Шпиленок
Лучший короткий метр
- «30 секунд», режиссер Иван Соснин
- «Земля», режиссер Михаил Мотылев
- «Синяя планета», режиссер Яна Климова-Юсупова
Лучший анимационный фильм
- «Великолепная пятерка», режиссер Василий Ровенский
- «Необыкновенная история одного льва», режиссер Оксана Холодова
- «Ручей, бегущий в горы», режиссер Александр Храмцов
Лучшая режиссерская работа
- Алексей Герман-младший, «Воздух»
- Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов, «Любовь Советского союза»
- Владимир Гамматиков, «Смотри на меня!»
"Пришелец"
Лучший сценарий
- Николай Ларионов, «Вечная зима»
- Алексей Герман-младший, Елена Кисилева, «Воздух»
- Сергей Снежкин, «Любовь Советского союза»
Лучшая женская роль в кино
- Дарья Урсуляк, «Адмирал Кузнецов»
- Стася Милославская, «Столыпин»
- Виктория Исакова, «Я не могу без тебя»
Лучшая актриса онлайн-сериала
- Юлия Снигирь, «Золотое дно»
- Карина Разумовская, «Трасса»
- Светлана Иванова, «Эль Русо»
"Золотое дно"
Лучшая мужская роль в кино
- Сергей Безруков, «Воздух»
- Роман Васильев, «Любовь Советского союза»
- Александр Яценко, «Ненормальный»
Лучшая мужская роль на телевидении
- Игорь Петренко, «Адмирал Кузнецов»
- Александр Устюгов, «Столыпин»
- Сергей Голомазов, «Хор»
Лучшая актер онлайн-сериала
- Алексей Гуськов, «Золотое дно»
- Владимир Вдовиченков, «Противостояние»
- Александр Яценко, «Я знаю, кто тебя убил»
"Вечная зима"
Лучшая женская роль второго плана
- Елена Лядова, «Воздух»
- Алена Бабенко, «Любовь Советского союза»
- Виктория Исакова, «Сто лет тому вперед»
Лучшая мужская роль второго плана
- Антон Шагин, «Воздух»
- Роман Мадянов, «Любовь Советского союза»
- Александр Петров, «Сто лет тому вперед»
Лучшая операторская работа
- Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина, «Воздух»
- Максим Шинкоренко, «Любовь Советского союза»
- Алишер Хамидходжаев, «Смотри на меня!»
«Любовь Советского союза»
Лучшая работа художника-постановщика
- Елена Окопная, «Воздух»
- Павел Пархоменко, Леонид Кипнис, «Любовь Советского союза»
- Влад Огай, «Сто лет тому вперед»
Лучшая работа художника по костюмам
- Елена Окопная, «Воздух»
- Екатерина Шапкайц, Светлана Москвина, «Любовь Советского союза»
- Татьяна Долматовская, Татьяна Аронова, «Сто лет тому вперед»
Лучшая музыка к фильму
- Андрей Суротдинов, «Воздух»
- Виталий Окороков, Дмитрий Емельянов, «Любовь Советского союза»
- Владимир Давыденко, «Смотри на меня!»
"Воздух"
Лучший монтаж фильма
- Дарья Обухова, Мухрам Кабулов, Владимир Мосс, Сергей Грицай, «Воздух»
- Илья Лебедев, Игорь Литонинский, «Любовь Советского союза»
- Александр Пузырев, Алексей Старченко, «Сто лет тому вперед»
Лучшая работа звукорежиссера
- Никита Ганькин, «Воздух»
- Студия «Атмосфера», «Любовь Советского союза»
- Студия «Flysound», «Сто лет тому вперед»
Лучшие визуальные эффекты
- Студия «ALAMBIC SFX», «Воздух»
- ONLINE VFX STUDIO, «Любовь Советского союза»
- Студия «Main Road Post», «Сто лет тому вперед»
Результаты премии «Золотой орел» станут известны 31 января 2025 года.
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