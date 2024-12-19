Сангаджиев снимет сериал о крупнейших финансовых кризисах в России «Капиталисты»

В основе сюжета «Капиталистов» — три ключевых этапа в истории российской экономики. Одна бесконечная охота за большими деньгами. На фоне дефолта 1998 года в Москву приезжает Артем Калинин — вчерашний школьник, уверенный, что его математический талант и знание теории трейдинга станут пропуском на вершину финансового мира. Он мечтает стать русским «волком с Уолл-стрит» и подчинить себе фондовый рынок.

Артем погружается в реальность больших денег, где его жизнь превращается в нескончаемую череду сделок, вечеринок и афер. Его увлекает азарт, а желание власти и успеха вытесняет моральные принципы. Этот путь полон соблазнов и опасностей: успех стоит дорого, а каждый триумф приближает новый удар. Это мир, в котором ты сегодня счастлив — а завтра, возможно, мертв.

Режиссером масштабного проекта онлайн-кинотеатра Kion выступил Сангаджиев — актер «Гоголь-центра» и выпускник киношколы «Индустрия» Федора Бондарчука, автор нашумевших «Happy End» и «Балет». Вместе с ним над сценарием работали Дмитрий Абезяев («The Телки», «Девяностые», «Филатов»), Сергей Василенко и Алексей Киселев («Балет»). Киселев также выступает шоураннером проекта. В числе продюсеров: Илья Бурец, Максим Филатов, Сергей Бондарчук и Давид Гулордава.

Премьера проекта состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion.