Новые «Елки», «Домовенок Кузя» и комедия с Киркоровым: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Домовенок Кузя» (6+)

Ремейк популярного советского мультфильма в формате художественного фильма: домовенок Кузя прячется от Бабы-яги в квартире девочки Наташи. Ему очень нужно найти свой волшебный сундучок и спастись от злой старухи, которая бросается за ним в погоню.

Продюсируют проект братья Андреасян, на озвучке — Сергей Бурунов (Кузя), Гарик Харламов (Нафаня), Алика Смехова (Баба-яга) и другие.

С 19 декабря