Новые «Елки», «Домовенок Кузя» и комедия с Киркоровым: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Очередная (уже одиннадцатая!) часть «Елок», новая версия «Домовенка Кузи», комедия «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым, а также семейная история «Остров пропавших девчонок» и криминальная драма «Побег», спродюсированная Мартином Скорсезе — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Домовенок Кузя» (6+)
Ремейк популярного советского мультфильма в формате художественного фильма: домовенок Кузя прячется от Бабы-яги в квартире девочки Наташи. Ему очень нужно найти свой волшебный сундучок и спастись от злой старухи, которая бросается за ним в погоню.
Продюсируют проект братья Андреасян, на озвучке — Сергей Бурунов (Кузя), Гарик Харламов (Нафаня), Алика Смехова (Баба-яга) и другие.
С 19 декабря
«Елки 11» (6+)
Очередная часть праздничной франшизы: Дмитрий Нагиев вновь играет вредного охранника элитного поселка дядю Юру, который терпеть не может Новый год.
В других ролях — Рузиль Минекаев, турецкая звезда Бурак Озчивит, а также Антон Васильев, Кристина Бабушкина, Михаил Трухин и Андрей Рожков.
С 19 декабря
«Братья» (12+)
Приключенческая комедия про сочинского тусовщика Славика (комик Денис Дорохов), которому срочно понадобился донор-родственник (да, вы уже видели такой же сюжет в «Почке»). Внезапно выясняется, что у него есть брат — настоящий Филипп Киркоров (поп-певец играет самого себя). Их встреча внезапно превращается в квест с выживанием в лесу.
Автором проекта стал Марк Горобец — режиссер «Тура с Иванушками» и «Блиндажа».
С 19 декабря
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Остров пропавших девчонок» (6+)
Трогательная история о трех девочках-сиротах, которые сбегают путешествовать по океану — старшую хотят удочерить, но дети не готовы расставаться.
Во всех смыслах семейный фильм: девочки — реальные сестры Шмидт, режиссерами стали их родители, а братья участвовали в написании сценария и музыки.
С 19 декабря
«Побег» / Escape (18+)
Криминальная драма о молодом парне, который сначала ищет спасения в тюрьме, а затем пытается оттуда выбраться. Продюсером фильма выступил Мартин Скорсезе, режиссер — Родриго Кортес («Погребенный заживо»), в главной роли — Марио Касас («Три метра над уровнем неба», «Невидимый гость», «Переступить черту»).
С 19 декабря
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