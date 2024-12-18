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Кино и сериалы

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Новые «Елки», «Домовенок Кузя» и комедия с Киркоровым: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

Очередная (уже одиннадцатая!) часть «Елок», новая версия «Домовенка Кузи», комедия «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым, а также семейная история «Остров пропавших девчонок» и криминальная драма «Побег», спродюсированная Мартином Скорсезе — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Фото: К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян, прокатчик — 2024

«Домовенок Кузя» (6+)

Ремейк популярного советского мультфильма в формате художественного фильма: домовенок Кузя прячется от Бабы-яги в квартире девочки Наташи. Ему очень нужно найти свой волшебный сундучок и спастись от злой старухи, которая бросается за ним в погоню.

Продюсируют проект братья Андреасян, на озвучке — Сергей Бурунов (Кузя), Гарик Харламов (Нафаня), Алика Смехова (Баба-яга) и другие.

С 19 декабря

Базелевс Продакшн, Gala Production, прокатчик — НМГ Кинопрокат, 2024

«Елки 11» (6+)

Очередная часть праздничной франшизы: Дмитрий Нагиев вновь играет вредного охранника элитного поселка дядю Юру, который терпеть не может Новый год.

В других ролях — Рузиль Минекаев, турецкая звезда Бурак Озчивит, а также Антон Васильев, Кристина Бабушкина, Михаил Трухин и Андрей Рожков.

С 19 декабря

Берг Саунд, Кинокомпания «Темп»,ТНТ, прокатчик — «Централ Партнершип», 2024

«Братья» (12+)

Приключенческая комедия про сочинского тусовщика Славика (комик Денис Дорохов), которому срочно понадобился донор-родственник (да, вы уже видели такой же сюжет в «Почке»). Внезапно выясняется, что у него есть брат — настоящий Филипп Киркоров (поп-певец играет самого себя). Их встреча внезапно превращается в квест с выживанием в лесу.

Автором проекта стал Марк Горобец — режиссер «Тура с Иванушками» и «Блиндажа».

С 19 декабря

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

прокатчик — Magic Film Company, 2024

«Остров пропавших девчонок» (6+)

Трогательная история о трех девочках-сиротах, которые сбегают путешествовать по океану — старшую хотят удочерить, но дети не готовы расставаться.

Во всех смыслах семейный фильм: девочки — реальные сестры Шмидт, режиссерами стали их родители, а братья участвовали в написании сценария и музыки.

С 19 декабря

Cosmopolitan TV, Mogambo, Movistar+, Nostromo Pictures, Nostromo Proyecto 1, Project, The, Radio Televisión Española (RTVE), Sikelia Productions, прокатчик в России — Capella Film, 2024

«Побег» / Escape (18+)

Криминальная драма о молодом парне, который сначала ищет спасения в тюрьме, а затем пытается оттуда выбраться. Продюсером фильма выступил Мартин Скорсезе, режиссер — Родриго Кортес («Погребенный заживо»), в главной роли — Марио Касас («Три метра над уровнем неба», «Невидимый гость», «Переступить черту»).

С 19 декабря

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