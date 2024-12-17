В Англетере покажут культовые итальянские комедии 1960-х годов

В афише — подборка самых известных картин жанра commedia all'italiana со звездами кино: дуэтами Марчелло Мастроянни и Софии Лорен, а также Пьетро Джерми и Вирны Лизи.
"Дамы и господа"
«Кино&Театр» в Англетере представляет серию кинопоказов итальянской комедии 1960-х годов, которая пройдет 19 и 22 декабря. В программе культовые фильмы с элементами сатиры, социальной критики и юмора, отражающими повседневную жизнь итальянцев с ее противоречиями и особенностями. Все картины покажут на языке оригинала с субтитрами.
"Вчера, сегодня, завтра"
Откроет цикл кинопоказов 19 декабря лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля 1966 года «Дамы и господа» режиссера Пьетро Джерми. В сатирической комедии о жизни итальянского провинциального городка сыграли Вирна Лизи, Гастоне Москин и Альберто Лионелло.
Этим же вечером покажут «Чудовищей» Дино Ризи — антологию из 20 новелл, высмеивающих различные аспекты итальянского общества середины XX века. В касте: Уго Тоньяцци, Витторио Гассман и Ландо Будзанка.
Завершит программу 22 декабря культовый оскароносный «Вчера, сегодня, завтра» режиссера Витторио Де Сика. Это три провокационные новеллы, снятые в трех крупнейших городах Италии (Неаполь, Рим и Милан), в каждой из которых Софи Лорен и Марчелло Мастроянни играют персонажей в любовных курьезах.
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