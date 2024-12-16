В Петербурге стартует фестиваль независимого американского кино AmFest. Какие фильмы покажут?

В программе фестивальных смотров AmFest — 5 доку-фильмов авторов-экспериментаторов и новых имен, отмеченных на международных фестивалях. В касте реформаторы: Роберт Ирвин, Марсель Дюшан, Рой Лихтенштейн, Хэл Эщби и Клиффорд Стилл. Фильмы покажут в Out Cinema, Великан Парке, Доме кино, Доме Радио, «Кино&Театр» в Англетере, ЛенДоке, Ленфильме, Новой Голландии. Помимо Петербурга показы картин проходят в 34 городах России.

Откроет серию 17 декабря в киностудии «Лендок» показ фильма «Бескомпромиссный Клиффорд Стилл» режиссера Денниса Шолля 2019 года. В этот же вечер на площадке «Ленфильм» можно будет увидеть документалку-оммаж невоспетой звезде Города Ангелов «Хэл Эшби: Ад и рай Голливуда». Фильм представит главред «Сеанса» Василий Степанов.