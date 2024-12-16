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Кино и сериалы

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В Петербурге стартует фестиваль независимого американского кино AmFest. Какие фильмы покажут?

Ежегодный фестиваль представляет программу Art&Artists — картины о культовых художниках нашего времени. 

"Роберт Ирвин: Искусство света и пространства"
Triptych Films

"Роберт Ирвин: Искусство света и пространства"

В программе фестивальных смотров AmFest — 5 доку-фильмов авторов-экспериментаторов и новых имен, отмеченных на международных фестивалях. В касте реформаторы: Роберт Ирвин, Марсель Дюшан, Рой Лихтенштейн, Хэл Эщби и Клиффорд Стилл. Фильмы покажут в Out Cinema, Великан Парке, Доме кино, Доме Радио, «Кино&Театр» в Англетере, ЛенДоке, Ленфильме, Новой Голландии. Помимо Петербурга показы картин проходят в 34 городах России.

Откроет серию 17 декабря в киностудии «Лендок» показ фильма «Бескомпромиссный Клиффорд Стилл» режиссера Денниса Шолля 2019 года. В этот же вечер на площадке «Ленфильм» можно будет увидеть документалку-оммаж невоспетой звезде Города Ангелов «Хэл Эшби: Ад и рай Голливуда». Фильм представит главред «Сеанса» Василий Степанов.

«Марсель Дюшан. Искусство возможного»
Electrolift Creative / Ilona Grundmann Filmproduction / ZDF/Arte

«Марсель Дюшан. Искусство возможного»

18 декабря в «Кино&Театр» в Англетере покажут «Бах! Бам! Рой Лихтенштейн и искусство присвоения» режиссеров Джеймса Л. Хасси и Джесси Финли Рида.

В этот же вечер в кинотеатре ТРЦ «Питер — Радуга» покажут «Марсель Дюшан. Искусство возможного» — своего рода кинотрибьют художнику: картина демонстрирует, как идеи Дюшана изменили общественное сознание и наше понимание эстетики, искусства и культуры.

Завершит цикл смотров фильм Дженнифер Лейн «Роберт Ирвин: Искусство света и пространства». Увидеть можно 18 декабря в «Лендоке».

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