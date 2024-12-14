Disney выпустит киноадаптацию «Рапунцель»

Режиссером ленты «Рапунцель: Запутанная история», вероятно, станет Майкл Грейси, снявший «Величайшего шоумена». Сценарий к ремейку напишет Дженнифер Кайтин Робинсон («Тор: Любовь и гром»). Кастинг ролей еще не объявлялся. Об этом пишет Variety.

Мультфильм «Рапунцель» вышел в мировой прокат 2010 году. В основу ленты легла сказка братьев Гримм. По сюжету принцессу, которую похитила ради молодости ведьма, спасает из башни преступник по имени Флинн Райдер. Проект собрал в мировом прокате 592 млн долларов.

Напомним, что Disney уже снимал ремейки «Красавицы и Чудовища», «Мулан», «Русалочки» и других мультфильмов. В 2025 году в прокат выйдут проекты «Лило и Стич» и «Белоснежка», а в 2026-м — «Моана» с Дуэйном Джонсоном.