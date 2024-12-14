18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Disney выпустит киноадаптацию «Рапунцель»

Сейчас ведутся переговоры насчет съемок и сценария. Официальный каст тоже пока не утвержден.

travelgirladventures/shutterstock

Режиссером ленты «Рапунцель: Запутанная история», вероятно, станет Майкл Грейси, снявший «Величайшего шоумена». Сценарий к ремейку напишет Дженнифер Кайтин Робинсон («Тор: Любовь и гром»). Кастинг ролей еще не объявлялся. Об этом пишет Variety.

Мультфильм «Рапунцель» вышел в мировой прокат 2010 году. В основу ленты легла сказка братьев Гримм. По сюжету принцессу, которую похитила ради молодости ведьма, спасает из башни преступник по имени Флинн Райдер. Проект собрал в мировом прокате 592 млн долларов.

Напомним, что Disney уже снимал ремейки «Красавицы и Чудовища», «Мулан», «Русалочки» и других мультфильмов. В 2025 году в прокат выйдут проекты «Лило и Стич» и «Белоснежка», а в 2026-м — «Моана» с Дуэйном Джонсоном.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: