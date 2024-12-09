В сети появился тизер «28 лет спустя» — продолжения культового постапокалиптического хоррора режиссера Дэнни Бойла по сценарию Алекса Гарленда

К роли Джима — главного героя первой части — спустя 23 года вернется Киллиан Мерфи. «Я всегда говорил, что хотел бы быть частью этого проекта, потому что тот фильм изменил для меня всё. У меня остались к нему и к этим ребятам — Алексу и Дэнни — огромные чувства», — прокомментировал актер в интервью Variety.
Официального синопсиса к предстоящей премьере пока нет, но известно, что сюжет «28 лет спустя» развернется спустя почти три десятилетия и сосредоточится на мальчике, пытающемся спасти свою мать на севере Англии. Об этом сообщил один из актеров каста, Рэйф Файнс IndieWire: «Британия уже 28 лет живет под гнетом ужасной эпидемии инфицированных — агрессивных, обезумевших людей. Но есть немногочисленные сообщества, которым удалось избежать заражения. В центре сюжета — мальчик, который хочет найти врача, чтобы помочь умирающей матери. Он ведёт её через красивые северные пейзажи Англии. Однако вокруг них, в лесах и холмах, прячутся зараженные. Но он находит врача — человека, которого можно было бы принять за странного и необычного, но который оказывается настоящей силой добра».
Известно, что картина положит начало новой трилогии, две части из которых уже находятся на этапе постпродакшена. В базе данных Бюро авторских прав США второй фильм называется «28 лет спустя. Часть II: Костяной храм».
К Киллиану Мерфи и Райфу Файнзу в каст продолжения культового хоррора присоединились Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Джек О’Коннелл и Эрин Келлиман. Детали их персонажей пока держатся в секрете. Режиссером, как и в культовом оригинале, выступил Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб»), сценарий вместе с ним писал Алекс Гарленд («Падение империи», «Пляж», «Пекло»). За визуал отвечает оператор Энтони Дод Мэнтл («Миллионер из трущоб», «Догвилль»).
Сиквел культового «28 дней спустя» выйдет в кинотеатрах 20 июня 2025 года.
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