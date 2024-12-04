Юра Борисов, Макар Хлебников и Алексей Герман: премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявила шорт-лист 2024 года

Рассказываем подробнее о лучших полнометражных, анимационных и документальных лентах полного и короткого метра за прошедший год.
Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов ежегодно называет имена лучших актеров и режиссеров, а также главные кинопроекты прошедшего года. Всего в шорт-лист премии включено 25 полнометражных игровых фильмов, шесть сериалов и анимационных фильмов, семь документальных фильмов, премьеры которых состоялись в декабре прошлого года. Лауреатов премии в 16 номинациях определят 19 января 2025 года.
Юрий Быков
Лучший сериал:
- «Дети перемен», режиссер Сергей Тарамаев, Любовь Львова
- «Калимба», режиссер Нурбек Эген
- «Лихие», режиссер Юрий Быков
- «Преступление и наказание», режиссер Владимир Мирзоев
- «Трасса», режиссер Душан Глигоров
- «Чистые», режиссер Николай Хомерики
Лучший анимационный фильм:
- «Дождь-подросток», режиссер Мария Савенкова
- «Ее электрический свет», режиссер Анастасия Лисовец
- «Не включайте свет», режиссер Алексей Игнатов
- «Ода парфюму», режиссер Максим Литвинов
- «Папины письма», режиссер Алексей Евстигнеев
- «Ручей, бегущий в горы», режиссер Александр Храмцов
Лучший документальный (неигровой) фильм:
- «Вечно живой», режиссер Алексей Ханютин
- «Гидроэлектросчастье», режиссер Александр Марков
- «Под ногами», режиссер Алексей Федорченко
- «Последнее лето», режиссер Виталий Акимов
- «Последний материк», режиссеры Василиса Юренкова, Григорий Ярошенко
- «Против ветра», режиссер Татьяна Соболева
- «У ветра нет хвоста», режиссеры Иван Власов, Никита Сташкевич
Лучший (игровой полнометражный) фильм:
- «Вечная зима», режиссер Николай Ларионов
- «Воздух», режиссер Алексей Герман
- «Кончится лето», режиссеры Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
- «Мастер и Маргарита», режиссер Михаил Локшин
- «Папа умер в субботу», режиссер Зака Абдрахманова
- «Снег в моем дворе», режиссер Бакур Бакурадзе
Лучшая режиссерская работа:
- Зака Абдрахманова («Папа умер в субботу»)
- Максим Арбугаев, Владимир Мункуев («Кончится лето»)
- Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»)
- Алексей Герман («Воздух»)
- Рената Джало («На этой земле»)
- Михаил Локшин («Мастер и Маргарита»)
- Наталья Назарова («Филателия»)
Лучший сценарий:
- Зака Абдрахманова («Папа умер в субботу»)
- Бакур Бакурадзе, Леван Гоголазде («Снег в моем дворе»)
- Роман Кантор, Михаил Локшин («Мастер и Маргарита»)
- Владимир Мункуев («Кончится лето»)
- Иван И. Твердовский («Панические атаки»)
Макар Хлебников
Лучшая операторская работа:
- Максим Арбугаев («Кончится лето»)
- Анна Далингер, Станислав Фомичев, Дмитрий Коньков («Угол наклона»)
- Максим Жуков («Мастер и Маргарита»)
- Артем Исаев («Ласточка»)
- Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина («Воздух»)
- Екатерина Смолина («На этой земле»)
- Алишер Хамидходжаев («Снег в моем дворе»)
Лучшая работа художника:
- Артем Груздев, Алексей Дударев, Мария Орлова («Пришелец»)
- Денис Лищенко («Мастер и Маргарита»)
- Сергей Макаров, Анна Брауде («Белый пароход»)
- Рузанна Оганесян, Анастасия Токарева («На этой земле»)
- Елена Окопная («Воздух»)
Лучшая музыка:
- Олег Гудачев, Наталья Соловьева («Жар-птица»)
- Павел Додонов («Кончится лето»)
- Павел Додонов («Надо снимать фильмы о любви»)
- Анна Друбич («Мастер и Маргарита»)
- Кирилл Широков («Белый пароход»)
Лучший звук
- Никита Ганькин («Воздух»)
- Никита Ганькин («Пепел и доломит»)
- Игорь Гоцманов («Снег в моем дворе»)
- Павел Дореули («На этой земле»)
- Алексей Самоделко («Мастер и Маргарита»)
Лучшая главная мужская роль:
- Юра Борисов («Кончится лето»)
- Микита Воронов («Наступит лето»)
- Александр Робак («Вечная зима»)
- Максим Стоянов («Джекпот»)
- Максим Стоянов («Пришелец»)
- Макар Хлебников («Кончится лето»)
- Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»)
Лучшая главная женская роль:
- Александра Киселева («Жар-птица»)
- Юлия Марченко («Вечная зима»)
- Мария Смольникова («Все нормально»)
- Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»)
- Анастасия Талызина («Воздух»)
- Лаура Турсунканова («Папа умер в субботу»)
- Алина Ходжеванова («Филателия»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»)
- Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита»)
- Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»)
- Дмитрий Поднозов («Кончится лето»)
- Алексей Розин («Мастер и Маргарита»)
Лучшая женская роль второго плана
- Полина Ауг («Мастер и Маргарита»)
- Самал Еслямова («Папа умер в субботу»)
- Елена Лядова («Воздух»)
- Елена Лядова («Чистый лист»)
- Полина Цыганова («110»)
- Лиза Ястржембская («Чистый лист»)
Лучший полнометражный игровой дебют
- «Вечная зима» (режиссер Николай Ларионов)
- «Кукушка» (режиссер Евгений Николаев)
- «Мы жили счастливо» (режиссер Илья Леутин)
- «На этой земле» (режиссер Рената Джало)
- «Папа умер в субботу» (режиссер Зака Абдрахманова)
- «Ровесник» (режиссер Федор Кудрявцев)
- «Чистый лист» (режиссер Полина Кондратьева)
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