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Юра Борисов, Макар Хлебников и Алексей Герман: премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявила шорт-лист 2024 года

Рассказываем подробнее о лучших полнометражных, анимационных и документальных лентах полного и короткого метра за прошедший год.

Юра Борисов
Фото: Константин Сорокин для Собака.ru
Юра Борисов

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов ежегодно называет имена лучших актеров и режиссеров, а также главные кинопроекты прошедшего года. Всего в шорт-лист премии включено 25 полнометражных игровых фильмов, шесть сериалов и анимационных фильмов, семь документальных фильмов, премьеры которых состоялись в декабре прошлого года. Лауреатов премии в 16 номинациях определят 19 января 2025 года.

Юрий Быков
Фото: Артем Торопов для Собака.ru

Юрий Быков

Лучший сериал:

  • «Дети перемен», режиссер Сергей Тарамаев, Любовь Львова
  • «Калимба», режиссер Нурбек Эген
  • «Лихие», режиссер Юрий Быков
  • «Преступление и наказание», режиссер Владимир Мирзоев
  • «Трасса», режиссер Душан Глигоров
  • «Чистые», режиссер Николай Хомерики

Лучший анимационный фильм:

  • «Дождь-подросток», режиссер Мария Савенкова
  • «Ее электрический свет», режиссер Анастасия Лисовец
  • «Не включайте свет», режиссер Алексей Игнатов
  • «Ода парфюму», режиссер Максим Литвинов
  • «Папины письма», режиссер Алексей Евстигнеев
  • «Ручей, бегущий в горы», режиссер Александр Храмцов

Лучший документальный (неигровой) фильм:

  • «Вечно живой», режиссер Алексей Ханютин
  • «Гидроэлектросчастье», режиссер Александр Марков
  • «Под ногами», режиссер Алексей Федорченко
  • «Последнее лето», режиссер Виталий Акимов
  • «Последний материк», режиссеры Василиса Юренкова, Григорий Ярошенко
  • «Против ветра», режиссер Татьяна Соболева
  • «У ветра нет хвоста», режиссеры Иван Власов, Никита Сташкевич
Наталья Скворцова для Собака.ru

Лучший (игровой полнометражный) фильм:

  • «Вечная зима», режиссер Николай Ларионов
  • «Воздух», режиссер Алексей Герман
  • «Кончится лето», режиссеры Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
  • «Мастер и Маргарита», режиссер Михаил Локшин
  • «Папа умер в субботу», режиссер Зака Абдрахманова
  • «Снег в моем дворе», режиссер Бакур Бакурадзе

Лучшая режиссерская работа:

  • Зака Абдрахманова («Папа умер в субботу»)
  • Максим Арбугаев, Владимир Мункуев («Кончится лето»)
  • Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»)
  • Алексей Герман («Воздух»)
  • Рената Джало («На этой земле»)
  • Михаил Локшин («Мастер и Маргарита»)
  • Наталья Назарова («Филателия»)

Лучший сценарий:

  • Зака Абдрахманова («Папа умер в субботу»)
  • Бакур Бакурадзе, Леван Гоголазде («Снег в моем дворе»)
  • Роман Кантор, Михаил Локшин («Мастер и Маргарита»)
  • Владимир Мункуев («Кончится лето»)
  • Иван И. Твердовский («Панические атаки»)
Макар Хлебников
Фото: Элина Шевченко для Собака.ru

Макар Хлебников

Лучшая операторская работа:

  • Максим Арбугаев («Кончится лето»)
  • Анна Далингер, Станислав Фомичев, Дмитрий Коньков («Угол наклона»)
  • Максим Жуков («Мастер и Маргарита»)
  • Артем Исаев («Ласточка»)
  • Наталья Макарова, Константин Постников, Юлия Галочкина («Воздух»)
  • Екатерина Смолина («На этой земле»)
  • Алишер Хамидходжаев («Снег в моем дворе»)

Лучшая работа художника:

  • Артем Груздев, Алексей Дударев, Мария Орлова («Пришелец»)
  • Денис Лищенко («Мастер и Маргарита»)
  • Сергей Макаров, Анна Брауде («Белый пароход»)
  • Рузанна Оганесян, Анастасия Токарева («На этой земле»)
  • Елена Окопная («Воздух»)

Лучшая музыка:

  • Олег Гудачев, Наталья Соловьева («Жар-птица»)
  • Павел Додонов («Кончится лето»)
  • Павел Додонов («Надо снимать фильмы о любви»)
  • Анна Друбич («Мастер и Маргарита»)
  • Кирилл Широков («Белый пароход»)
Евгений Цыганов
Фото: Алена Чендлер для Собака.ru
Евгений Цыганов

Лучший звук

  • Никита Ганькин («Воздух»)
  • Никита Ганькин («Пепел и доломит»)
  • Игорь Гоцманов («Снег в моем дворе»)
  • Павел Дореули («На этой земле»)
  • Алексей Самоделко («Мастер и Маргарита»)

Лучшая главная мужская роль:

  • Юра Борисов («Кончится лето»)
  • Микита Воронов («Наступит лето»)
  • Александр Робак («Вечная зима»)
  • Максим Стоянов («Джекпот»)
  • Максим Стоянов («Пришелец»)
  • Макар Хлебников («Кончится лето»)
  • Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»)

Лучшая главная женская роль:

  • Александра Киселева («Жар-птица»)
  • Юлия Марченко («Вечная зима»)
  • Мария Смольникова («Все нормально»)
  • Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»)
  • Анастасия Талызина («Воздух»)
  • Лаура Турсунканова («Папа умер в субботу»)
  • Алина Ходжеванова («Филателия»)
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой премии

Лучшая мужская роль второго плана

  • Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»)
  • Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита»)
  • Аугуст Диль («Мастер и Маргарита»)
  • Дмитрий Поднозов («Кончится лето»)
  • Алексей Розин («Мастер и Маргарита»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Полина Ауг («Мастер и Маргарита»)
  • Самал Еслямова («Папа умер в субботу»)
  • Елена Лядова («Воздух»)
  • Елена Лядова («Чистый лист»)
  • Полина Цыганова («110»)
  • Лиза Ястржембская («Чистый лист»)

Лучший полнометражный игровой дебют

  • «Вечная зима» (режиссер Николай Ларионов)
  • «Кукушка» (режиссер Евгений Николаев)
  • «Мы жили счастливо» (режиссер Илья Леутин)
  • «На этой земле» (режиссер Рената Джало)
  • «Папа умер в субботу» (режиссер Зака Абдрахманова)
  • «Ровесник» (режиссер Федор Кудрявцев)
  • «Чистый лист» (режиссер Полина Кондратьева)
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Люди:
Юра Борисов, Евгений Цыганов

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