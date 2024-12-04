Юра Борисов, Макар Хлебников и Алексей Герман: премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» объявила шорт-лист 2024 года

Премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов ежегодно называет имена лучших актеров и режиссеров, а также главные кинопроекты прошедшего года. Всего в шорт-лист премии включено 25 полнометражных игровых фильмов, шесть сериалов и анимационных фильмов, семь документальных фильмов, премьеры которых состоялись в декабре прошлого года. Лауреатов премии в 16 номинациях определят 19 января 2025 года.