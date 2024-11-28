Музей истории Петербурга представит выставку «Петербург в кино: персонаж и съемочная площадка»

Среди хайлайтов — картины киностудии «Ленфильм», по которым можно будет проследить изменение киноязыка в разные эпохи — от немого кино до современных технологий, от имперских образов Петербурга до диалогов с современностью. Ключевыми экспонатами станут костюмы, переданные в советское время в фонды Музея истории Ленинграда из гардеробных «Ленфильма». Выставка состоит из тематических разделов, первый из которых посвящен непосредственному экспозиционному пространству — Петропавловской крепости. Большой раздел выставки посвящен образам дореволюционного Петербурга в кино, в таких фильмах как «Шинель» (1926, года), «Поэт и царь» (1927 года), «Декабристы» (1927 года), «Поручик Киже» (1934 года), «Звезда пленительного счастья» (1975 года), «Первая встреча, последняя встреча» (1987 года) «Агония» (1981 года) «Про уродов и людей» (1998 года) и других. В других речь пойдет о революционных событиях, блокадному времени, современному города и его технологиям.