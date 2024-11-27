Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев — об интуиции, хейте и человеке-лавандовом рафе Николае Василенко

Шоу ТНТ «Музыкальная интуиция» готовится к юбилейному (пятому!) сезону! Уже сейчас в четырех городах России идут кастинги — 12, 13 и 14 декабря принять участие можно в Краснодаре. Ждут как отличных вокалистов, так и «лжецов» — тех, кто будет пытаться убедить участников проекта, что умеет петь, хотя не обладает ни слухом, ни голосом. Главное: быть ярким и не бояться сцены. Собака.ru обсудила с бессменным ведущим шоу Азаматом Мусагалиевым, доверяет ли он своей интуиции, есть ли лайфхаки, чтобы попасть на программу, и как от колоссального количество контента отдыхают комики.
Азамат, сейчас идут офлайн-кастинги нового сезона «Музыкальной интуиции». Дайте совет всем, кто прямо сейчас к нему готовится, есть ли лайфхаки, как точно попасть на шоу?
Все просто: нужно отправить заявку и прийти к нам в назначенный день. Неважно, умеете вы петь или делаете это очень плохо. Если вы не боитесь сцены, хотите заявить о себе или просто классно повеселиться — вы нам подходите!
Вы сам верите в интуицию? Расскажите, когда в жизни принимали решения, следуя только ей — и не ошибались (или ошибались!)?
Моя интуиция подсказывает, что не нужно раскрывать все секреты и отвечать на этот вопрос. Пожалуй, так и поступлю.
Хороший ведущий — это какой? Должен ли он «тянуть» шоу на себе или достаточно быть фоновым персонажем?
Думаю, ведущий должен держать баланс: иногда управлять происходящим на сцене, но, когда надо, уходить в тень. В этом плане мне очень нравится, как работает ведущий «Музыкальной интуиции». Сразу видно, профессионал. (Смеется.)
Предлагаю вспомнить ваш первый кастинг! Расскажите, что вы чувствовали и как все в итоге прошло?
Про самый первый кастинг не скажу, но хорошо помню сериал «Интерны». Для меня было настоящим шоком, когда я получил приглашение на пробы. Ведь я не актер, у меня нет профильного образования. Решил рискнуть — и не зря, как видите.
Что вас сильнее всего рассмешило вас последний раз?
Меня сложно рассмешить, чтобы прям до слез. Я был бы серьезным соперником в «Большом шоу» (игровой проект, участники которого не должны засмеяться ни при каких условиях. — Прим. ред.).
В шоу «Музыкальная интуиция» талант соперничает со случайностью. Как думаете, талант — это единственный секрет успеха?
С талантом можно как добиться успеха, так и сильно провалиться. Так что в таких вопросах важно все и сразу: удача, работоспособность, окружение. Нет одной правильной схемы.
Как отдыхают от колоссального количества контента комики и телеведущие? Идеальный выходной день для вас — это?
Люблю играть в футбол, поэтому при любой возможности еду на стадион. Кстати, в прошлом году мы с моей командой даже хотели провести матч с «Зенитом», но не сложилось. Зато сыграли с профессиональным клубом «Краснодар», серебряным призером Российской Премьер-Лиги.
В шоу «Однажды в России» есть много курьезных ситуаций. Представим, что вы рассказываете туристу-иностранцу о самом странном и памятном случае, который произошел с вами России. Что это будет?
Я лучше покажу ему пару выпусков нашего шоу. Пусть сам все увидит и поймет.
Собака.ru выходит в разных регионах, но ассоциируется в первую очередь с Петербургом, не могу избежать вопроса: какие у вас отношения с городом? Где вас можно здесь чаще всего встретить?
Петербург я люблю, но в последнее время приезжаю сюда чисто по работе. Так что встретить меня можно либо на съемочной площадке, либо в отеле.
Опишите свое отношение к жизни одной фразой? Абсолютно любой.
Это логично.
Если говорить об индустрии контента в России, какие есть наблюдения на этот счет? Как человек-лавандовый раф Николай Василенко? Хотим экспертнаую оценку!
Мне, кстати, он нравится. Всегда улыбается, желает прекрасного дня, заряжает на позитив — так и до запуска собственного курса недалеко. Если говорить про контент в целом, общие тренды не изменились: людям нужно то, что поможет им отвлечься от рабочей суеты и посмеяться над проблемами.
Вы работаете с хейтом или предпочитаете игнорировать и не впускать его в себя?
На хейт стараюсь не реагировать, потому что тогда его становится еще больше. Да и не вижу в этом смысла — как бы банально ни звучало, всем понравиться невозможно. Хотя, если честно, в основном, мне пишут хорошее.
Быть Азаматом Мусагалиевым — это? Продолжите фразу!
Классно.
Вы очень публичный человек. Расскажите, какую ответственность этот статус накладывает и как получается справляться?
Повышенное внимание иногда мешает, особенно когда хочется побыть одному. Но есть и обратная сторона — иногда тебе хочется внимания и не быть одному.
Новый год уже очень скоро — через месяц! Какие у вас планы и что загадаете в день Х под бой курантов?
В планах — выдержать безумный рабочий декабрь и уехать куда-нибудь с семьей. О желании пока не думал буду решать в моменте.
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