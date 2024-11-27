Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев — об интуиции, хейте и человеке-лавандовом рафе Николае Василенко

Азамат, сейчас идут офлайн-кастинги нового сезона «Музыкальной интуиции». Дайте совет всем, кто прямо сейчас к нему готовится, есть ли лайфхаки, как точно попасть на шоу?

Все просто: нужно отправить заявку и прийти к нам в назначенный день. Неважно, умеете вы петь или делаете это очень плохо. Если вы не боитесь сцены, хотите заявить о себе или просто классно повеселиться — вы нам подходите!

Вы сам верите в интуицию? Расскажите, когда в жизни принимали решения, следуя только ей — и не ошибались (или ошибались!)?

Моя интуиция подсказывает, что не нужно раскрывать все секреты и отвечать на этот вопрос. Пожалуй, так и поступлю.

Хороший ведущий — это какой? Должен ли он «тянуть» шоу на себе или достаточно быть фоновым персонажем?

Думаю, ведущий должен держать баланс: иногда управлять происходящим на сцене, но, когда надо, уходить в тень. В этом плане мне очень нравится, как работает ведущий «Музыкальной интуиции». Сразу видно, профессионал. (Смеется.)

Предлагаю вспомнить ваш первый кастинг! Расскажите, что вы чувствовали и как все в итоге прошло?

Про самый первый кастинг не скажу, но хорошо помню сериал «Интерны». Для меня было настоящим шоком, когда я получил приглашение на пробы. Ведь я не актер, у меня нет профильного образования. Решил рискнуть — и не зря, как видите.

Что вас сильнее всего рассмешило вас последний раз?

Меня сложно рассмешить, чтобы прям до слез. Я был бы серьезным соперником в «Большом шоу» (игровой проект, участники которого не должны засмеяться ни при каких условиях. — Прим. ред.).

В шоу «Музыкальная интуиция» талант соперничает со случайностью. Как думаете, талант — это единственный секрет успеха?

С талантом можно как добиться успеха, так и сильно провалиться. Так что в таких вопросах важно все и сразу: удача, работоспособность, окружение. Нет одной правильной схемы.