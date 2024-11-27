Много Юры Борисова, новогодняя драма Николая Хомерики и Марк Эйдельштейн в «Буратино» — в Минкульте и Фонде кино прошли питчинги проектов

Питчинги Министерства культуры и Фонда кино проводятся ежегодно для выбора кинопроектов, которые будут субсидироваться в будущем году. В этот раз защита проектов детского игрового и авторского игрового кино прошла в Минкульте с 25 по 26 ноября (как и в Фонде кино!), а документальные картины еще будут представлены экспертному совету 2 и 3 декабря. Рассказываем о самых интересных проектах.
В рамках питчинга в Минкульте было представлено более 80 авторских, социальных и дебютных картин. Публикуем самые интересные из них:
- «Тик-так» — будущая драма Николая Хомерики о семейной паре на грани развода в канун Нового года. Проект находится на стадии предпродакшна, пока известен лишь дримкаст проекта — дуэт Ирины Горбачевой с Иваном Добронравовым. Релиз — в декабре 2025 года.
- «Ваня» — дебютная драма режиссера Клавдии Коршуновой с Юрой Борисовым в главной роли. По сюжету, деревенский мальчик Ваня решает отыскать своего отца, который кажется работает в московском банке. По пути в столицу он встречается с местным чудилой Немцем (Борисов), который когда-то учился с ваниной мамой, но потом долгое время жил в Германии. Помимо Борисова в касте также Анна Шевчук, Александр Коршунов и Дарья Мельникова.
- «Вершина» — сурвайвл-драма Юрия Быкова, поставленная по сценарию Саввы Минаева. Фильм расскажет о Дмитрии Зорине, который в попытке сбежать от себя, сталкивается с силами суровой природы горы Белая. На главные роли пока рассматривают Сергея Гилева, Никиту Кологривого, Ивана Фоминова, Семена Серзина и Петра Федорова. Выход запланирован на осень 2026 года.
- «Новый дом» — социальная драма с Евгением Цыгановым, с которой дебютирует режиссер Никита Грушин. Сюжет разворачивается вокруг женщины, освободившуюся из мест заключения. Она пытается найти в себе силы начать новую жизнь. Однажды на группе психологической поддержки она встречает мужчину по имени Роман (Цыганов). Также в касте: Александр Яценко, Алексей Гуськов, Ида Галич и Наталья Кудряшова. Художественный руководитель проекта — Алексей Герман-младший. Съемки планируются летом 2025 года, а релиз годом позднее.
- «Ахматова» — историческая драма режиссера Сергея Ильина про романтические отношения Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Сюжет будет разворачиваться в Петербурге и Париже начала 1910-х годов. В саундтреках заявлены каверы и стихи от от Zoloto, Сироткина и Тоси Чайкиной.
26 ноября Фонд кино также представил список кинопроектов, которые попросили финансирование от институции. Вот перечень топовых проектов:
«Буратино» — семейная картина режиссера Игоря Волошина. Культовый персонаж будет полностью воплощен благодаря технологиям CGI, а в других ролях по-настоящему звездный каст: Александр Яценко сыграет Папу Карло, Марк Эйдельштейн — Артемона, Виктория Исакова — лису Алису, Александр Петров — кота Базилио, а Федор Бондарчук — Карабаса Барабаса.
«Девятая планета» — это фантастический экшн Николая Рыбникова. Половину боевых сцен было снято в Марокко. В ролях: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. Сюжет расскажет про экспедиции на неизвестную планету, населенную монстрами.
- «Битва моторов» — драма с Иваном Янковским и еще один проект с Юрой Борисовым режиссера Ильи Маланина. Лента расскажет о русских гонщика и конструктора, которые стояли у истоков автогонок в стране, о создании автомобиля «Руссо-Балт» и участии в ралли «Монте-Карло» 1912 года. Также в касте Паулина Андреева.
- «Первый на Олимпе» с Глебом Калюжным — биография двукратного чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова от режиссера Артема Михалкова. Релиз планируется на 9 октября 2025 года.
- «Космическая собака Лида» — фантастическая комедия режиссера Евгения Сангаджиева («Хэппи-энд», «Балет») с Евгением Ткачуком, Александрой Бортич и Юлией Пересильд в главных ролях. По сюжету, 13-летний мальчик Игорь благодаря собаке, побывавшей в космосе, встречается с самим собой в возрасте 40 лет.
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