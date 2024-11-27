Много Юры Борисова, новогодняя драма Николая Хомерики и Марк Эйдельштейн в «Буратино» — в Минкульте и Фонде кино прошли питчинги проектов

Питчинги Министерства культуры и Фонда кино проводятся ежегодно для выбора кинопроектов, которые будут субсидироваться в будущем году. В этот раз защита проектов детского игрового и авторского игрового кино прошла в Минкульте с 25 по 26 ноября (как и в Фонде кино!), а документальные картины еще будут представлены экспертному совету 2 и 3 декабря. Рассказываем о самых интересных проектах.