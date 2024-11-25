Юрий Стоянов открывает сезон охоты на мошенников в сериале «Мамонты»

Юрий Стоянов

Актер:

Мне безумно понравился сценарий ― я читал его с трепетом, и в то же время с опаской, потому что, когда пилот «заходит», очень боишься ― а во что же в результате вырастит весь сериал? Я обычно с большой неохотой читаю сценарии, потому что часто, они, мягко говоря, не соответствуют ожиданиям. Но в случае с «Мамонтами» я прочитал сценарий взахлёб! Я забыл, что я артист и превратился в читателя, всё время ожидающего: а что же будет дальше? Моя задача, как артиста, передать это ощущение уже зрителю. Отношения между персонажами в нашем сериале не самые простые, но при этом типичные и узнаваемые для зрителя, а это очень важно для самоидентификации зрителя с теми, кто существует в кадре. История обмана старика телефонными мошенниками, несмотря на всю чудовищную актуальность — это ещё и повод рассказать об уходящем поколении, и о том, что мы можем потерять в связи с их уходом. Найдётся ли им замена? Ведь эти люди пережили непростые времена: они потеряли одну страну, потом поверили в новую... Жилось им безумно тяжело, и они заслужили, если не любовь, то, хотя бы, внимание. Это ведь не история про нищего старика, который считает копейки (хотя и таких людей очень много, не стоит о них забывать). Да, он очень скромен, но слава богу, у него есть довольно обеспеченная дочь, живущая в приличной квартире и внучка со сложным характером. Николай Николаевич, как и многие представители его поколения, человек невероятно деликатный и всё время боится быть навязчивым, чтобы ни в коем случае ничем не стеснить. Его тяжело обидеть, потому что он многое прощает людям. Но до поры, до времени. Таких людей обижать не надо, потому что когда-нибудь это зло обязательно вернётся обратно. Важно, чтобы кто-то из этих людей, которые обманывают наивных стариков, хотя бы однажды вспомнили, что у них тоже есть мама, папа, бабушка и дедушка.