Попали в кадр: «Великая» с Кейт Уинслет и еще 7 хороших байопиков о фотографах

В российском прокате идет фильм «Великая» — биографическое кино с Кейт Уинслет в роли фотографа Ли Миллер, которая прошла путь от модели Vogue до, без преувеличения, легендарного военного корреспондента. К релизу редакция Собака.ru собрала еще несколько достойных внимания байопиков про знаковых людей в профессии фоторепортер: с Джонни Деппом, Николь Кидман и Робертом Паттинсоном.
«Великая» / Lee (18+), 2023 (реж. Эллен Керрас)
Обстоятельная биография Ли Миллер в исполнении Кейт Уинслет. Модель и фотограф, дружившая с Пикассо, Элюаром и Кокто, во время Второй мировой отправляется на фронт и становится военкором — ей удалось снять высадку в Нормандии, освобождение Парижа, последние дни Дахау и Бухенвальда и стать одним из живых символов репортажной фотографии.
За режиссуру отвечает Эллен Керрас — до «Великой» она была оператором у Джармуша и Гондри, а также снимала сериалы («Озарк», «Академия "Амбрелла"», «Уловка 22»).
«Великий» / Minamata (18+), 2020 (реж. Эндрю Левитас)
История Уильяма Юджина Смита — он вошел в историю как топовый специалист своего времени по работе с 35-миллиметровой камерой, главный военкор Life во время наступления США на Японию и человек, проливший свет на экологическую катастрофу в городе Минамата, жители которого стали жертвами отравления соединениями ртути.
Фильм с Джонни Деппом в главной роли строится вокруг его длительной японской командировки — в ее ходе он сделал тысячи снимков, привлек внимание к сверхсерьезной проблеме и стал одним из символов гуманистической фотографии.
«Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус» / Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (18+), 2006 (реж. Стивен Шейнберг)
Диана Арбус прославилась своими неконвенциональными работами: она делала фотосюжеты с представителями маргинальных слоев и обладателями специфической внешности — за счет этого создавалась ее неповторимая эстетика. Снимки Арбус стали предметом исследования Сьюзан Зонтаг, также считается, что жуткий образ близняшек для фильма «Сияние» Стэнли Кубрик позаимствовал именно у нее.
В фильме Стивена Шейнберга Диану играет Николь Кидман.
«Лайф» / Life (18+), 2015 (реж. Антон Корбейн)
Драма Антона Корбейна («Контроль», «Американец») о дружбе актера Джеймса Дина и фотографа издания Life Денниса Стока. И тот, и другой имели тяжелый характер, однако это не мешало (а скорее помогало) им испытывать взаимную симпатию. Главные роли сыграли Дейн ДеХаан и Роберт Паттинсон, дополнил звездный каст Бен Кингсли.
«Незабываемые моменты» / Maria Larssons eviga ögonblick (16+), 2008 (реж. Ян Труэль)
Рассказ об удивительной судьбе Марии Ларссон, матери семерых детей из Швеции, совершенно внезапно открывшей в себе талант фотохудожницы. Героиня занималась съемками в начале XX века, но так бы и осталась в забвении, если бы не случай — в 1986 году сценаристка Агнета Ульфсетер-Труэль нашла альбом с ее работами и написала книгу, впоследствии превратившуюся в фильм.
«Эдвард» / Eadweard (18+), 2015 (реж. Кайл Райдаут)
Канадский байопик Эдварда Мейбриджа — фотографа-экспериментатора, отца хронофотографии и изобретателя зупраксископа. По сути, он предвосхитил кинематограф: его работа с движущимися изображениями стала прорывом в этой области.
Авторами проекта выступили Кайл Райдаут и Джош Эпштейн («Клуб "Школа"») — оба до этого ставили в театре спектакль о Мейбридже.
«Мы покорим Манхэттен» / We'll Take Manhattan (18+), 2012 (реж. Джон МакКэй)
Фотограф Дэвид Бэйли и модели Джин Шримптон познакомились на съемке Vogue в Нью-Йорке в 1962 году — и это стало знаковым событием в фэшн-индустрии. Пару сыграли Анайрин Барнард («Дюнкерк») и Карен Гиллан («Доктор Кто», «Стражи Галактики»).
«Репортер на краю света» / The Journey Is the Destination (18+), 2016 (реж. Бронуэн Хьюз)
Фильм о трагической судьбе корреспондента Reuters Дэна Элдона, в 1990-е работавшего в Сомали. Его снимки стали свидетельством происходящей там гуманитарной катастрофы — однако опасная работа привела к печальному итогу: Элдон и его коллеги погибли от рук местных повстанцев. В главной роли — Бен Шнетцер («Варкрафт», «Операция "Шаровая молния"», «Задача трех тел»).
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