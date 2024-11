Попали в кадр: «Великая» с Кейт Уинслет и еще 7 хороших байопиков о фотографах

«Репортер на краю света» / The Journey Is the Destination (18+), 2016 (реж. Бронуэн Хьюз)

Фильм о трагической судьбе корреспондента Reuters Дэна Элдона, в 1990-е работавшего в Сомали. Его снимки стали свидетельством происходящей там гуманитарной катастрофы — однако опасная работа привела к печальному итогу: Элдон и его коллеги погибли от рук местных повстанцев. В главной роли — Бен Шнетцер («Варкрафт», «Операция "Шаровая молния"», «Задача трех тел»).