Попали в кадр: «Великая» с Кейт Уинслет и еще 7 хороших байопиков о фотографах

«Великая» / Lee (18+), 2023 (реж. Эллен Керрас)



Обстоятельная биография Ли Миллер в исполнении Кейт Уинслет. Модель и фотограф, дружившая с Пикассо, Элюаром и Кокто, во время Второй мировой отправляется на фронт и становится военкором — ей удалось снять высадку в Нормандии, освобождение Парижа, последние дни Дахау и Бухенвальда и стать одним из живых символов репортажной фотографии.

За режиссуру отвечает Эллен Керрас — до «Великой» она была оператором у Джармуша и Гондри, а также снимала сериалы («Озарк», «Академия "Амбрелла"», «Уловка 22»).