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Кино и сериалы

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Попали в кадр: «Великая» с Кейт Уинслет и еще 7 хороших байопиков о фотографах

В российском прокате идет фильм «Великая» — биографическое кино с Кейт Уинслет в роли фотографа Ли Миллер, которая прошла путь от модели Vogue до, без преувеличения, легендарного военного корреспондента. К релизу редакция Собака.ru собрала еще несколько достойных внимания байопиков про знаковых людей в профессии фоторепортер: с Джонни Деппом, Николь Кидман и Робертом Паттинсоном.

RocketScience, Juggle Productions, Brouhaha Entertainment, Sky Original Productions, Hopscotch Films, Vogue Films, MS Partecipations S.A., Hantz Motion Pictures, Pasaca Entertainment, Vogue Studios, 55 Films, 2023

«Великая» / Lee (18+), 2023 (реж. Эллен Керрас)

Обстоятельная биография Ли Миллер в исполнении Кейт Уинслет. Модель и фотограф, дружившая с Пикассо, Элюаром и Кокто, во время Второй мировой отправляется на фронт и становится военкором — ей удалось снять высадку в Нормандии, освобождение Парижа, последние дни Дахау и Бухенвальда и стать одним из живых символов репортажной фотографии. 

За режиссуру отвечает Эллен Керрас — до «Великой» она была оператором у Джармуша и Гондри, а также снимала сериалы («Озарк», «Академия "Амбрелла"», «Уловка 22»).

Metalwork Pictures, Infinitum Nihil, Head Gear Films, Kreo Films, Metrol Technology, Work in Progress, 2020

«Великий» / Minamata (18+), 2020 (реж. Эндрю Левитас)

История Уильяма Юджина Смита — он вошел в историю как топовый специалист своего времени по работе с 35-миллиметровой камерой, главный военкор Life во время наступления США на Японию и человек, проливший свет на экологическую катастрофу в городе Минамата, жители которого стали жертвами отравления соединениями ртути.

Фильм с Джонни Деппом в главной роли строится вокруг его длительной японской командировки — в ее ходе он сделал тысячи снимков, привлек внимание к сверхсерьезной проблеме и стал одним из символов гуманистической фотографии.

Iron Film, Pressman Film, River Road Entertainment, 2006

«Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус» / Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (18+), 2006 (реж. Стивен Шейнберг)

Диана Арбус прославилась своими неконвенциональными работами: она делала фотосюжеты с представителями маргинальных слоев и обладателями специфической внешности — за счет этого создавалась ее неповторимая эстетика. Снимки Арбус стали предметом исследования Сьюзан Зонтаг, также считается, что жуткий образ близняшек для фильма «Сияние» Стэнли Кубрик позаимствовал именно у нее.

В фильме Стивена Шейнберга Диану играет Николь Кидман.

See-Saw Films, Barry Films, First Generation Films, Film4 Productions, 2015

«Лайф» / Life (18+), 2015 (реж. Антон Корбейн)

Драма Антона Корбейна («Контроль», «Американец») о дружбе актера Джеймса Дина и фотографа издания Life Денниса Стока. И тот, и другой имели тяжелый характер, однако это не мешало (а скорее помогало) им испытывать взаимную симпатию. Главные роли сыграли Дейн ДеХаан и Роберт Паттинсон, дополнил звездный каст Бен Кингсли.

Blind Spot Pictures, Filmpool Nord, Final Cut Productions, GötaFilm, Motlys, Schneider & Groos, SVT, Film i Skåne, Sandrew Metronome Sverige, 2008

«Незабываемые моменты» / Maria Larssons eviga ögonblick (16+), 2008 (реж. Ян Труэль)

Рассказ об удивительной судьбе Марии Ларссон, матери семерых детей из Швеции, совершенно внезапно открывшей в себе талант фотохудожницы. Героиня занималась съемками в начале XX века, но так бы и осталась в забвении, если бы не случай — в 1986 году сценаристка Агнета Ульфсетер-Труэль нашла альбом с ее работами и написала книгу, впоследствии превратившуюся в фильм.

Motion 58 Entertainment, Eadweard Pictures, 2015

«Эдвард» / Eadweard (18+), 2015 (реж. Кайл Райдаут)

Канадский байопик Эдварда Мейбриджа — фотографа-экспериментатора, отца хронофотографии и изобретателя зупраксископа. По сути, он предвосхитил кинематограф: его работа с движущимися изображениями стала прорывом в этой области.

Авторами проекта выступили Кайл Райдаут и Джош Эпштейн («Клуб "Школа"») — оба до этого ставили в театре спектакль о Мейбридже. 

Ovation Entertainment, 2012

«Мы покорим Манхэттен» / We'll Take Manhattan (18+), 2012 (реж. Джон МакКэй)

Фотограф Дэвид Бэйли и модели Джин Шримптон познакомились на съемке Vogue в Нью-Йорке в 1962 году — и это стало знаковым событием в фэшн-индустрии. Пару сыграли Анайрин Барнард («Дюнкерк») и Карен Гиллан («Доктор Кто», «Стражи Галактики»).

VisionPlus Fund I, Prospero Pictures, Alpas Entertainment, Creative Visions Productions, Out of Africa Entertainment, Producer Capital Fund, Artemis Rising, Voltage Pictures, 2016

«Репортер на краю света» / The Journey Is the Destination (18+), 2016 (реж. Бронуэн Хьюз)

Фильм о трагической судьбе корреспондента Reuters Дэна Элдона, в 1990-е работавшего в Сомали. Его снимки стали свидетельством происходящей там гуманитарной катастрофы — однако опасная работа привела к печальному итогу: Элдон и его коллеги погибли от рук местных повстанцев. В главной роли — Бен Шнетцер («Варкрафт», «Операция "Шаровая молния"», «Задача трех тел»).

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