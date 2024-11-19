Экранизация рассказа Пелевина «Вести из Непала» (снятая в Выборге!) выйдет на Кинопоиске

В основу фильма лег рассказ из сборника «Синий фонарь», опубликованный в 1991 году. В дебютной игровой ленте режиссера Михаила Балабина сюжет переносится из позднесоветских реалий в современность.
Съемки мистического постмодернистского триллера, премьера которого состоится 22 ноября на Кинопоиске, проходили в Выборге. Более того, многоликий город с классическими панорамами и урбанистическими пейзажами стал ключевым художественным акцентом фильма. «Вести из Непала» — дебют в игровом кино не только режиссера Михаила Балабина, но и оператора-постановщика Павла Мачихина, ранее снимавшего клипы для Shortparis. Главные роли в ленте исполнили Денис Зыков («Нюрнберг», «Замерзшие») и Екатерина Высоцкая («Ностальгия», «Черное море»). Саундтрек к фильму создал композитор Михаил Кузнецов.
Сценарий, основанный на оригинальном рассказе Пелевина, не следует ему буквально, но сохраняет ключевые идеи. Картина получила гран-при кинофестиваля Zilant в 2024 году и награду за режиссерский дебют на фестивале «Литература и кино».
Режиссер:
Наш фильм – дань уважения одному из самых известных российских писателей и величайшему мистификатору. Воспользовавшись художественной и образной системой Виктора Олеговича, мы старательно выбирали такие визуальные решения, чтобы максимально точно воспроизвести пелевинскую эстетику, смысловые акценты и интерпретации писателя. При этом мы ушли от повторения сюжета, нашли собственные событийные ходы, придумали некоторых героев. Тем более, что у нас была полная свобода в написании сценария – это огромная честь, и мы стремились сделать с одной стороны что-то новое, что будет интересно как поклонникам и знатокам оригинального текста, так и зрителям, не знакомым с ранними текстами Пелевина.
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