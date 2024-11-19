Экранизация рассказа Пелевина «Вести из Непала» (снятая в Выборге!) выйдет на Кинопоиске

Съемки мистического постмодернистского триллера, премьера которого состоится 22 ноября на Кинопоиске, проходили в Выборге. Более того, многоликий город с классическими панорамами и урбанистическими пейзажами стал ключевым художественным акцентом фильма. «Вести из Непала» — дебют в игровом кино не только режиссера Михаила Балабина, но и оператора-постановщика Павла Мачихина, ранее снимавшего клипы для Shortparis. Главные роли в ленте исполнили Денис Зыков («Нюрнберг», «Замерзшие») и Екатерина Высоцкая («Ностальгия», «Черное море»). Саундтрек к фильму создал композитор Михаил Кузнецов.

Сценарий, основанный на оригинальном рассказе Пелевина, не следует ему буквально, но сохраняет ключевые идеи. Картина получила гран-при кинофестиваля Zilant в 2024 году и награду за режиссерский дебют на фестивале «Литература и кино».