На «Ленфильме» пройдет ретроспектива фильмов режиссера Пон Джун Хо — создателя «Паразитов»

21 ноября покажут черную комедию «Лающие собаки никогда не кусают» — дебютный полнометражный фильм режиссера, снятый в 2000 году по его же сценарию. Сюжет картины расскажет о бывшем профессоре, в свободное время похищающем соседских питомцев. Остановить собачьего воришку вызывается молодая женщина. Драмеди представят и обсудят писатель, киновед, сценарист, автор книги «Кинематограф Азии: Япония, Китай, Южная Корея» Татьяна Богатырева и киновед, автор канала cinemahoe, исследовательница азиатского кино Валерия Сенькина.

22 ноября можно увидеть «Воспоминания об убийстве» 2003 года — сатирический детектив и триллер, острую социальную драму, основанную на реальных событиях. В конце 1980-х — начале 1990-х годах в Корее произошла серия убийств женщин, расследование которых представлены в фильме на фоне социальных проблем тех лет: нищеты, жестокости и бездействия правительства. Обсудить фильм предстоит Татьяне Богатыревой и Валерии Сенькиной.