На «Ленфильме» пройдет ретроспектива фильмов режиссера Пон Джун Хо — создателя «Паразитов»

Покажут лучшие игровые фильмы, начиная от дебютной черной комедии «Лающие собаки никогда не кусают» и завершая социальной драмой «Паразиты», обличающей несправедливости современного мира.
"Лающие собаки никогда не кусают", 2000 год
Ретроспектива фильмов оскароносного южнокорейского режиссера Пон Джун-хо пройдет с 21 по 24 ноября в Киноцентре «Ленфильм» — смотры приурочены к выходу путеводителя по фильмографии журналиста и кинокритика Ли Дон-чжин «Миры Пон Джун-хо. Культовый режиссер и его работы» в издательстве «Бомбора». Четыре картины будут представлены на корейском языке с русскими субтитрами. В преддверии каждого показа о фильме и периоде творчества режиссера расскажет пара приглашенных спикеров.
"Воспоминания об убийстве", 2003 год
21 ноября покажут черную комедию «Лающие собаки никогда не кусают» — дебютный полнометражный фильм режиссера, снятый в 2000 году по его же сценарию. Сюжет картины расскажет о бывшем профессоре, в свободное время похищающем соседских питомцев. Остановить собачьего воришку вызывается молодая женщина. Драмеди представят и обсудят писатель, киновед, сценарист, автор книги «Кинематограф Азии: Япония, Китай, Южная Корея» Татьяна Богатырева и киновед, автор канала cinemahoe, исследовательница азиатского кино Валерия Сенькина.
22 ноября можно увидеть «Воспоминания об убийстве» 2003 года — сатирический детектив и триллер, острую социальную драму, основанную на реальных событиях. В конце 1980-х — начале 1990-х годах в Корее произошла серия убийств женщин, расследование которых представлены в фильме на фоне социальных проблем тех лет: нищеты, жестокости и бездействия правительства. Обсудить фильм предстоит Татьяне Богатыревой и Валерии Сенькиной.
"Паразиты", 2019
23 ноября на больших экранах представят постапокалиптический триллер 2013 года «Сквозь снег». История расскажет о мире, в котором наступил Ледниковый период. Единственный шанс выжить — найти убежище в длинном экспрессе, в котором все поделено по социальным классам. В касте фантастического боевика Крис Эванс и Тильда Суинтон. Фильм обсудят Татьяна Богатырева и Юля Мурашова — исследовательница кино.
Завершит ретроспективу самая известная работа Пон Джун Хо — четырехкратный обладатель «Оскар», победитель Канн, самый кассовый корейский фильм в истории — черный комедийный триллер «Паразиты». Увидеть можно 24 ноября. Расскажут подробнее о картине Татьяна Богатырева и Римма Тангалычева — доктор культурологии.
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