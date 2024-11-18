В Петербурге пройдет VIII Фестиваль инклюзивного кино для детей и молодежи «Волшебный фонарь»

23 ноября в Библиотечно-культурном центре «Нота» состоится VIII инклюзивный фестиваль детского и молодежного кино «Волшебный фонарь». Задача проекта — объединить детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья со сверстниками, открыть мир серьезного кинематографа. Помимо непосредственного знакомства с творческими практиками фестиваль несет и практическую основу — создать инклюзивную экосистему, где каждый ребенок и подросток сможет свободно учиться и самовыражаться посредством языка кино. Фестиваль соберет участников от 7 до 35 лет, в том числе более 15 человек с ограниченными возможностями. Председателем экспертного совета выступит клинический психолог Маргарита Изотова, а советниками жюри станут мультипликатор Алексей Горбунов и режиссёр Михаил Литвяков.

В рамках программы участников ждет мастер-классы по анимации и работе в кадре, киновикторина и показ конкурсных работ, а также питчинг любительских синема-проектов, замыслы которых оценит экспертное жюри: драматург и киновед Евгений Еременко, педагог-психолог Людмила Тхоржевская.

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