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Кино и сериалы

Умерла актриса Светлана Светличная

Заслуженная артистка РСФСР скончалась в возрасте 84 лет. Причина кончины не уточняется, известно, что последние годы артистка тяжело болела.

«Мосфильм», МВК, 1968

«Это произошло сегодня утром. Тяжелая продолжительная болезнь», — сообщила РБК невестка актрисы Ольга. 

Светличная родилась в 1940 году в Армении, окончила ВГИК, курс Михаила Ромма. Впервые вышла на экран в 1959 году в киноленте «Колыбельная», а через два года сыграла одну из главных ролей в фильме «Им покоряется небо».

Широкому зрителю актриса известна по комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Также она снималась в известных сериалах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

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