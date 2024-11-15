Приквел «Дюны», второй сезон «Укрытия» и драма «Королевство»: Что смотреть дома на этой неделе

История становления женского ордена Бене Гессерит «Дюна: Пророчество», продолжение сай-фай-антиутопии «Укрытие», драмеди с Линой Данэм и Стивеном Фрайем «Моя семья», а также красочный дебют «Королевство» Татьяны Рахмановой, комедия по сценарию Александра Рогожкина «Особенности национальной больницы» и детектив «Кросс» по мотивам цикла романов Джеймса Паттерсона — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Макрон», премьера (18+)
Ситком с Мариной Александровой о паре с большой разницей в возрасте. Андрей (Алексей Лукин из «Алиса не может ждать») встречается с начальницей, арт-дилером Викой, которая намного старше него. Он не решается рассказать о своих отношениях маме (Ольга Медынич), но та догадывается о них сама.
Сценарий комедии, зачем-то названной по фамилии президента Франции, сочинили авторы «Родкома» и «Дылд», а сняла Ирина Аркадьева — сценаристка «Бихэппи» и «Сладкой жизни». В касте также Михаил Трухин и Александр Робак.
С 11 ноября, ТНТ, Premier, «Кинопоиск»
Сериал «Клиника святого Дениса» / St. Denis Medical, премьера (18+)
Медицинский ситком о буднях больницы в Орегоне, страдающей от недостатка персонала и финансирования. Местные врачи и медсестры, не смотря на тяжелые условия и постоянные переработки, сохраняют оптимизм и стараются помочь пациентами.
В касте комедии — Эллисон Толман («Почему женщины убивают»), Дэвид Алан Грир («Крутые ребята»), Калико Кауахи («Теория большого взрыва») и Венди Маклендон-Кови («Девичник в Вегасе»). Поставил сериал Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).
С 12 ноября, NBC
Сериал «Кросс» / Cross, премьера (18+)
Детектив основан на серии романов Джеймса Паттерсона о бравом афроамериканском полицейском Алексе Кроссе (это о нем были сняты триллеры «Целуя девушек» и «И пришел паук» с Морганом Фрименом). В сериальной версии специалиста, способного вычислить самых хитроумных маньяков, играет Элдис Ходж («Черный Адам»), в касте также Исайя Мустафа («Анатомия страсти») и Хуанита Дженнингс («Чего хотят женщины»).
Проект шоураннера Бена Уоткинса («Десница Божья») уже продлен на второй сезон.
С 14 ноября, Prime Video
Фильм «Особенности национальной больницы» (18+)
Бодрое драмеди по сценарию Александра Рогожкина («Особенности национальной охоты», «Кукушка») показывали на кинофестивале в Выборге в этом году. Немец Вернер Мюллер (Карл Филлип Бенцшавель) устраивается волонтером в неврологическое отделение петербургской больницы. Как и обычно у Рогожкина, через многочисленные комические ситуации и страдания юного Вернера рассказывается об особенностях не столько национальной медицины, сколько русского характера.
Режиссером фильма стал Станислав Светлов («Ада»), в касте также Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Виктор Бычков и музыканты Олег Гаркуша и Аркадий Укупник.
С 14 ноября, Wink
Сериал «Укрытие» / Silo, 2 сезон (18+)
Продолжение сай-фай-триллера с Ребеккой Фергюсон о постапокалиптическом мире будущего (основано на романах Хью Хоуи). Напомним, по сюжету поверхность Земли становится токсичной, а человечество переселяется в бункер глубиной в 144 этажа. Выходить из него строго запрещено. Инженер Джульетта начинает сомневаться, что людям говорят правду, и выбирается наружу (на этом закончился первый сезон).
Подробности того, что будет происходить в истории дальше, пока не сообщаются, но, если судить по трейлеру, герой Тима Роббинса постарается внушить всем оставшимся, что Джульетта мертва.
С 15 ноября, Apple TV+
Фильм «Моя семья» / Treasure (18+)
Драмеди с Линой Данэм («Девочки») и Стивеном Фрайем — экранизация книги «Слишком много мужчин» Лили Бретт. Американская журналистка Рут хочет вместе со своим папой Эдеком съездить на его родину в Польшу. Но переживший Холокост отец пытается саботировать путешествие, чтобы не возвращаться к болезненным воспоминаниям.
Премьера картины Юлии фон Хайнц («А завтра весь мир») состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году.
С 15 ноября, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink
Сериал «Ублюдские хроники» / The Creep Tapes, премьера (18+)
Сериальное продолжение дилогии инди-хорроров «Ублюдок», балансирующих на грани страшного и смешного. Как и оригинал, проект сделан в жанре «найденной пленки» (found footage). Каждый из шести эпизодов — как раз такие хоум-видео, якобы снятые жертвами маньяка.
За сценарий вновь отвечают Патрик Брайс и Марк Дюпласс. Серийного убийцу-бородача, который любит, чтобы его снимали, играет сам Дюпласс, а Брайс режиссирует шоу.
С 15 ноября, Shudder
Сериал «Дюна: Пророчество» / Dune: Prophecy, премьера (18+)
Сериальный приквел «Дюны» (сделанный без участия Дени Вильнева) — история становления женского ордена Бене Гессерит. В основу сюжета лег роман Брайана Герберта (старший сын Фрэнка Герберта) и Кевина Андерсона «Дюна: Орден сестер». Действие шоу разворачивается за десять тысяч лет до событий дилогии с Тимоти Шаламе. Валя Харконнен (Эмили Уотсон) мечтает сделать Бене Гессерит great again. А еще — отомстить Дому Атрейдес, который винит во всех бедах своего рода.
В касте, помимо звезды «Чернобыля» и «Рассекая волны» Уотсон, Оливия Уильямс («Шестое чувство»), Трэвис Фиммел («Варкрафт»), Джоди Мэй («Ведьмак») и Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»). Шоураннером выступила Элисон Шапкер («Видоизмененный углерод»), а среди постановщиков — Анна Ферстер («Мир Дикого Запада»).
С 17 ноября, Max
Сериал «Землевладелец» / Landman, премьера (18+)
Многофигурная драма автора «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки» Тейлора Шеридана — неовестерн о тяжелой жизни нефтяников в современном Техасе. Магнатов, простых рабочих и кризисных менеджеров здесь играют Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм, Эли Лартер, Майкл Пенья и Деми Мур.
С 17 ноября, Paramount+
Сериал «Мартин Скорсезе представляет: Святые» / Martin Scorsese Presents: The Saints, премьера (18+)
Спродюсированный Мартином Скорсезе и снятый Матти Лешемом («Моя собака — герой») и Элизабет Чомко («Что у них было») документальный мини-сериал о самых известных святых в истории. Среди героев проекта — Жанна д’Арк, Иоанн Креститель, Максимилиан Кольбе, Святой Себастьян, Франциск Ассизский, Томас Бекет, Мария Магдалина и Моисей Мурин.
С 17 ноября, Fox Nation
Фильм «Королевство» (18+)
Драма дебютантки Татьяны Рахмановой на фестивале «Маяк» в прошлом году получила приз за лучшую операторскую работу (Алишера Хамидходжаева). Это снятая полудокументальной камерой страшная и красивая сказка про никому ненужных принцесс и принцев — выпускников детских домов. На государственное пособие на покупку жилья они арендуют на один день коттедж с бассейном, из которого после вечеринки не хотят выезжать. Так их особняк превращается сначала в личное королевство, а затем — крепость, взять которую можно только штурмом. Вместе с профессиональным актерами (Иваном Решетняком и Дарьей Кашириной) в картине снялись артисты с опытом жизни в детдомах.
Уже вышел, «Кинопоиск»
Фильм «Кореша» (18+)
Комедия с Никитой Кологривым — спин-офф из киновселенной «Земы» и основана на сериале «Макс и Гусь». По сюжету Макс (как раз Кологривый) угоняет коллекционный кадиллак местного авторитета Германа Эдуардовича (Михаил Горевой). Разбираться с проблемами, которые в связи с этим появились у друга, помогает Гусь (Владимир Карпук).
В касте также Георгий Дронов, Глеб Калюжный, Надежда Самбурская, Микита Воронов и многие другие.
Уже вышел, «Иви», Okko, Premier, Wink
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