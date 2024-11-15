Приквел «Дюны», второй сезон «Укрытия» и драма «Королевство»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Макрон», премьера (18+)

Ситком с Мариной Александровой о паре с большой разницей в возрасте. Андрей (Алексей Лукин из «Алиса не может ждать») встречается с начальницей, арт-дилером Викой, которая намного старше него. Он не решается рассказать о своих отношениях маме (Ольга Медынич), но та догадывается о них сама.

Сценарий комедии, зачем-то названной по фамилии президента Франции, сочинили авторы «Родкома» и «Дылд», а сняла Ирина Аркадьева — сценаристка «Бихэппи» и «Сладкой жизни». В касте также Михаил Трухин и Александр Робак.

С 11 ноября, ТНТ, Premier, «Кинопоиск»