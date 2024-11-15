В кинотеатре «Англетера» покажут лучшие французские киноновинки — прямиком из Канн!

26 ноября фильмом-открытия фестиваля станет байопик «Ники» режиссера Селин Саллетт — биографическая драма расскажет о Ники де Сен-Фалль и триггерах из детства, переживание которых может раскрывать таланты. Фестиваль представит Генеральный консул Франции и директор Французского института в Петербурге Жан-Кристофа Тиабо, а про картину и художницу расскажет искусствовед Глеб Ершов.

27 ноября покажут анимационную драму о спасении ребенка «Самый ценный груз» в постановке оскороносного режиссера Мишеля Хазанавичуса. Обсудить анимацию предстоит киноведу Миле Двинятиной.

28 ноября состоится показ комедии о закулисье кинематографа «Безумные съемки», а 29 ноября — мелодрамы «Разбитые сердца» лауреата премии «Сезар» Жиля Леллуша с современными звездами французского кино Адель Экзаркопулос и Франсуа Сивилем. Картину также представит Мила Двинятина.