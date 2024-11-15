В кинотеатре «Англетера» покажут лучшие французские киноновинки — прямиком из Канн!

В программе «Французские премьеры» эксклюзивные смотры горячих фестивальны новинок этого года, включая «Разбитые сердца» Жиля Леллуша и специальный показ комедии об изнанке кинематографа лидера современного французского кино Седрика Кана.
Кинофестиваль «Французские премьеры» пройдет с 26 ноября по 1 декабря 2024 года в кинотеатре «Кино&Театр» гостиницы Англетер. Покажут фильмы разных жанров — от комедии до драмы — и для разных возрастов. Смотры картин состоятся до официального выхода в российский прокат. Проект организован совместно с Французским институтом в России. Все фильмы программы будут представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.
26 ноября фильмом-открытия фестиваля станет байопик «Ники» режиссера Селин Саллетт — биографическая драма расскажет о Ники де Сен-Фалль и триггерах из детства, переживание которых может раскрывать таланты. Фестиваль представит Генеральный консул Франции и директор Французского института в Петербурге Жан-Кристофа Тиабо, а про картину и художницу расскажет искусствовед Глеб Ершов.
27 ноября покажут анимационную драму о спасении ребенка «Самый ценный груз» в постановке оскороносного режиссера Мишеля Хазанавичуса. Обсудить анимацию предстоит киноведу Миле Двинятиной.
28 ноября состоится показ комедии о закулисье кинематографа «Безумные съемки», а 29 ноября — мелодрамы «Разбитые сердца» лауреата премии «Сезар» Жиля Леллуша с современными звездами французского кино Адель Экзаркопулос и Франсуа Сивилем. Картину также представит Мила Двинятина.
30 ноября покажут сразу две ленты — детскую анимацию-антологию «Новогодние истории зверушек», представляющую цикл историй о приключениях со всего мира, и музыкальную драму о семейных связях Эммануэля Курколя «Братья по нотам».
Завершит программу смотр комедии про одну большую аферу и семейные интриги — «Притворись моей невестой» Франка Беллока.
12+
Комментарии (0)