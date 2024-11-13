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Федор Федотов сыграет в «Левше» от создателей «Майора Грома» — съемки стартовали в Петербурге

Это вольная интерпретация приключенческого рассказа о тульском мастере, подковавшем блоху. Создатели фильма однако перенесли действие в декорации альтернативного Петербурга XIX века.

Фото: Ада Дмитриевская для Собака.ru

Режиссером нового парафраза Николая Лескова стал один из создателей киновселенной Майора Грома Владимир Беседин. По сюжету «Левши», Российская империя находится на грани войны с Великобританией. В императорском дворе обнаруживают таинственное устройство, механическую блоху, с помощью которой офицер полиции Огарев и мастер Левша должны будут ликвидировать опасного британского шпиона.

Сценарий для экранизации написали Илья Куликов и Валерия Подорожнова. В главных ролях «Левши» сыграли Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Андрей Пынзару и Александр Чевычелов.

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