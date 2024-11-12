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Кино и сериалы

Вышел трейлер продолжения культового ромкома «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки»

Героине Рене Зеллвегер — около 50 лет. Ее супруг Марк Дарси (Колин Ферт) погиб во время гуманитарной миссии в Судане.

И теперь мать-одиночка с 9-летним Билли и 4-летней Мэйбл находится в состоянии эмоциональной неопределенности, воспитывая своих детей с помощью верных друзей и даже бывшего любовника Дэниела Кливера (Хью Грант). Под давлением своих близких Бриджит возвращается к работе и даже пробует себя в приложениях для знакомств. Но все меняется, когда она встречает мечтательного и восторженного Рокстера (Лео Вудалл из «Белого лотоса»).

Universal Pictures, StudioCanal, Miramax Films и Working Title Films

В касте ромкома помимо Зеллвегер, Гранта и Вудалла, задействованы Эмма Томпсон, Чиветель Эджиофор, Джим Бродбент, Джемма Джонс, Салли Филлипс, Джеймс Кэллис, Ширли Хендерсон и Сара Солеман. Режиссером фильма станет Майкл Моррис, а адаптировали сценарий Хелен Филдинг, Эби Морган и Дэн Мазер.

Премьера — 14 февраля 2025 года.

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