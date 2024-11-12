Вышел трейлер продолжения культового ромкома «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки»

И теперь мать-одиночка с 9-летним Билли и 4-летней Мэйбл находится в состоянии эмоциональной неопределенности, воспитывая своих детей с помощью верных друзей и даже бывшего любовника Дэниела Кливера (Хью Грант). Под давлением своих близких Бриджит возвращается к работе и даже пробует себя в приложениях для знакомств. Но все меняется, когда она встречает мечтательного и восторженного Рокстера (Лео Вудалл из «Белого лотоса»).