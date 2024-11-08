Стала известна дата премьеры «Прометея» — с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским в главных ролях

Сай-фай детектив снял Максим Свешников («Контейнер», «Плейлист волонтера») по своему же сценарию в соавторстве с Вадимом Свешниковым.
По сюжету «Прометея», в 1998 году при загадочных обстоятельствах исчезает самолет с пассажирами на борту — в одночасье он исчезает с радаров. По необъяснимым причинам, через 20 лет своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса. Дело расследует бывший сотрудник спецслужб Шапошников (Филипп Янковский), к которому присоединяется журналистка Анна (Любовь Аксенова), привыкшая замечать детали, которые упускают другие. Решить загадку ей помогут преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и инженер Никита (Александр Алябьев).
К Любови Аксеновой и Филиппу Янковскому в каст восьмисерийного сайт-фай детектива присоединились Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Игорь Гордин, Виктория Федорова, Елена Николаева, Игорь Черневич, Владимир Виноградов, Елена Ербакова, Александр Макаров, Наталья Дедейко и другие.
«Анна — простая и прямолинейная, лишенная психологических игр и интриг. Она целеустремленная, рациональная, добрая и отзывчивая. Анна открыто выражает свое мнение и ценности, не ведет двойную игру. Для нее важна ее работа, она верит в лучший мир», — комментирует Любовь Аксенова.
Премьера сериала состоится 5 декабря эксклюзивно на Кинопоиске.
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