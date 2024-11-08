Стала известна дата премьеры «Прометея» — с Любовью Аксеновой и Филиппом Янковским в главных ролях

По сюжету «Прометея», в 1998 году при загадочных обстоятельствах исчезает самолет с пассажирами на борту — в одночасье он исчезает с радаров. По необъяснимым причинам, через 20 лет своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса. Дело расследует бывший сотрудник спецслужб Шапошников (Филипп Янковский), к которому присоединяется журналистка Анна (Любовь Аксенова), привыкшая замечать детали, которые упускают другие. Решить загадку ей помогут преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарев) и инженер Никита (Александр Алябьев).