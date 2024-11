В экспериментальной мастерской «Горка» пройдет фестиваль молодого кино «По-ту-сторонний»

9 ноября кураторы фестиваля представят четыре программы короткометражных фильмов: «Фантомы памяти», «Сонник Лены и Полины», «Дом на той стороне», «Странная прогулка». Завершит вечер специальный показ фильма Маши Годованной her* hands and his shape. Финальный день, 10 ноября, охватит еще три программы: «Истина где-то рядом», Weird/Eerie и Gardens/Lands, а завершится показом трогательной лентой алеши «шел человек взял и упал», снятом в Апатитах, и зажигательным DJ-сетом от Саши Подборного.

Горка — это мастерская, которая работает с людьми, а не предметами — процесс важнее результата, человек важнее процесса. Здесь создается одежда и текстиль для дома из остатков локальных производств и винтажных тканей, перерабатывается пластик в новые неочевидные объекты, реставрируются и восстанавливаются старые вещи, а также проводятся кинопоказы авторского кино, поэтические вечера и выставки.

«К!» — независимое непериодическое издание о кино. В выпусках — эссе о кино, важные для кинотеории переводы, обзоры кинопрактик, коллективные заметки.

18+