В экспериментальной мастерской «Горка» пройдет фестиваль молодого кино «По-ту-сторонний»

Фестиваль независимого кино «По-ту-сторонний», организованный мастерской «Горка» совместно с самиздатом о кино «К!», пройдет с 8 по 10 ноября. В программе — семь кураторских секций и специальные показы, включающие редкие фильмы молодых российских режиссеров и неожиданные жанровые эксперименты.

Старт фестивальной программе 8 ноября даст пластический перформанс Where do I begin танц-художницы Алины Несмиянова, в котором исполнительница исследует природу движений. Фестиваль откроет новый фильм режиссера Вадима Кострова «Нормандия» — дебютная полнометражная лента на французском, в которой реализм объединяется с абстракцией. После смотра узнать подробнее о фильме и задать интересующие вопросы можно самому режиссеру онлайн.

В первый же день в рамках Основной программы фестиваля «По-ту-сторонний» покажут фильмы, объединенные тематикой пограничности — территориальными, витальными, эзотерическими и психологическими границами. Среди них представят картины Алексея Грицевича outsider, streams of white Кирилла Хвана, «Без названия» Яны Черкасовой, «Она пишет» и Shum Вики Рыскиной, «текст заявки к фильму» Даши Лихой, Hydra: Prologue Алексея Смолина, «Нет сигнала» Анастасии Манаевой, «Лютик» Пискуновой Маши и Ritual Анастасии Ленкевич.