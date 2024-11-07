В экспериментальной мастерской «Горка» пройдет фестиваль молодого кино «По-ту-сторонний»

Молодые режиссеры представят свои экспериментальные короткометражные фильмы и полные метры на темы эмоциональной растерянности, пограничности, тоски по родным местам и сновидений.
Фестиваль независимого кино «По-ту-сторонний», организованный мастерской «Горка» совместно с самиздатом о кино «К!», пройдет с 8 по 10 ноября. В программе — семь кураторских секций и специальные показы, включающие редкие фильмы молодых российских режиссеров и неожиданные жанровые эксперименты.
Старт фестивальной программе 8 ноября даст пластический перформанс Where do I begin танц-художницы Алины Несмиянова, в котором исполнительница исследует природу движений. Фестиваль откроет новый фильм режиссера Вадима Кострова «Нормандия» — дебютная полнометражная лента на французском, в которой реализм объединяется с абстракцией. После смотра узнать подробнее о фильме и задать интересующие вопросы можно самому режиссеру онлайн.
В первый же день в рамках Основной программы фестиваля «По-ту-сторонний» покажут фильмы, объединенные тематикой пограничности — территориальными, витальными, эзотерическими и психологическими границами. Среди них представят картины Алексея Грицевича outsider, streams of white Кирилла Хвана, «Без названия» Яны Черкасовой, «Она пишет» и Shum Вики Рыскиной, «текст заявки к фильму» Даши Лихой, Hydra: Prologue Алексея Смолина, «Нет сигнала» Анастасии Манаевой, «Лютик» Пискуновой Маши и Ritual Анастасии Ленкевич.
9 ноября кураторы фестиваля представят четыре программы короткометражных фильмов: «Фантомы памяти», «Сонник Лены и Полины», «Дом на той стороне», «Странная прогулка». Завершит вечер специальный показ фильма Маши Годованной her* hands and his shape. Финальный день, 10 ноября, охватит еще три программы: «Истина где-то рядом», Weird/Eerie и Gardens/Lands, а завершится показом трогательной лентой алеши «шел человек взял и упал», снятом в Апатитах, и зажигательным DJ-сетом от Саши Подборного.
Горка — это мастерская, которая работает с людьми, а не предметами — процесс важнее результата, человек важнее процесса. Здесь создается одежда и текстиль для дома из остатков локальных производств и винтажных тканей, перерабатывается пластик в новые неочевидные объекты, реставрируются и восстанавливаются старые вещи, а также проводятся кинопоказы авторского кино, поэтические вечера и выставки.
«К!» — независимое непериодическое издание о кино. В выпусках — эссе о кино, важные для кинотеории переводы, обзоры кинопрактик, коллективные заметки.
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