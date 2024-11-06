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Кино и сериалы

Фестивали искусств Востока Daira и документального кино «Докер» представят программу «Ветер. Яблоки. Черный дождь» в «Лекторий’порту»

В афишу вошли как короткометражные, так и полнометражные ленты, многие из которых стали участниками международных фестивалей.

"Затишье после бури"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Daira

"Затишье после бури"

"Колесо обозрения"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Daira

"Колесо обозрения"

"Тишина на озере"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Daira

"Тишина на озере"

Фестиваль «Ветер. Яблоки. Черный дождь» — это кинопрограмма, организованная фестивалем искусств Востока Daira совместно с Международным фестивалем документального кино «Докер». С 16 по 17 ноября в «Лекторий’порту» пройдут смотры 11 документальных картин, снятых режиссерами из Турции, Китая, Ирана, Сирии, Пакистана и Марокко. Все они полно раскроют культуру и традиции Востока, а также представят социальные темы: повседневную жизнь, борьбу за сохранение культурного наследия и другие. Вход на все сеансы бесплатный, по предварительной регистрации.

"Мора все еще тут"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Daira

"Мора все еще тут"

"Мора все еще тут"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Daira

"Мора все еще тут"

"Мора все еще тут"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Daira

"Мора все еще тут"

Смотры 16 ноября откроются турецкой картиной «Колесо обозрения». Фильм о повседневной жизни работников парка аттракционов представит Анжелика Победоносцева-Кая, специалист по истории курдов. Следом покажут четыре короткометражки: «Черный дождь в моих глазах» (Сирия), «Сладкие яблоки Кабула» (Иран), «Затишье после бури» (Пакистан), «Дело не в кетчупе» (ОАЭ). Программу представит кинокуратор фестиваля Daira Наталья Казурова. О франко-марокканском фильме «Мора все еще здесь» расскажет исследователь истории Ближнего Востока Леонид Ланда, а завершит вечер показ картины «Против ветра». Фильм о жизни дагестанской женщины, сохраняющей национальные традиции, представит Рица Зельницкая, кавказовед.

"Мосты Улуна"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Daira

"Мосты Улуна"

"Против ветра"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Daira

"Против ветра"

"Сладкие яблоки"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Daira

"Сладкие яблоки"

17 ноября старт программе даст показ уникальной ленты, полностью состоящей из видео пользователей из разных уголков Китая, «Это жизнь». Пару китайский короткометражек «Мосты Улуна» и «Тишина на озере» представит культуролог и китаист Полина Зимогляд, а завершит фестивальную программу российский фильм «Переправа». После показа состоится Q&A с авторами: режиссером Настей Тарасовой и оператором Ириной Шаталовой.

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