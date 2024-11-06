Фестивали искусств Востока Daira и документального кино «Докер» представят программу «Ветер. Яблоки. Черный дождь» в «Лекторий’порту»

Фестиваль «Ветер. Яблоки. Черный дождь» — это кинопрограмма, организованная фестивалем искусств Востока Daira совместно с Международным фестивалем документального кино «Докер». С 16 по 17 ноября в «Лекторий’порту» пройдут смотры 11 документальных картин, снятых режиссерами из Турции, Китая, Ирана, Сирии, Пакистана и Марокко. Все они полно раскроют культуру и традиции Востока, а также представят социальные темы: повседневную жизнь, борьбу за сохранение культурного наследия и другие. Вход на все сеансы бесплатный, по предварительной регистрации.