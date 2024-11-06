Фестивали искусств Востока Daira и документального кино «Докер» представят программу «Ветер. Яблоки. Черный дождь» в «Лекторий’порту»

В афишу вошли как короткометражные, так и полнометражные ленты, многие из которых стали участниками международных фестивалей.
Фестиваль «Ветер. Яблоки. Черный дождь» — это кинопрограмма, организованная фестивалем искусств Востока Daira совместно с Международным фестивалем документального кино «Докер». С 16 по 17 ноября в «Лекторий’порту» пройдут смотры 11 документальных картин, снятых режиссерами из Турции, Китая, Ирана, Сирии, Пакистана и Марокко. Все они полно раскроют культуру и традиции Востока, а также представят социальные темы: повседневную жизнь, борьбу за сохранение культурного наследия и другие. Вход на все сеансы бесплатный, по предварительной регистрации.
Смотры 16 ноября откроются турецкой картиной «Колесо обозрения». Фильм о повседневной жизни работников парка аттракционов представит Анжелика Победоносцева-Кая, специалист по истории курдов. Следом покажут четыре короткометражки: «Черный дождь в моих глазах» (Сирия), «Сладкие яблоки Кабула» (Иран), «Затишье после бури» (Пакистан), «Дело не в кетчупе» (ОАЭ). Программу представит кинокуратор фестиваля Daira Наталья Казурова. О франко-марокканском фильме «Мора все еще здесь» расскажет исследователь истории Ближнего Востока Леонид Ланда, а завершит вечер показ картины «Против ветра». Фильм о жизни дагестанской женщины, сохраняющей национальные традиции, представит Рица Зельницкая, кавказовед.
17 ноября старт программе даст показ уникальной ленты, полностью состоящей из видео пользователей из разных уголков Китая, «Это жизнь». Пару китайский короткометражек «Мосты Улуна» и «Тишина на озере» представит культуролог и китаист Полина Зимогляд, а завершит фестивальную программу российский фильм «Переправа». После показа состоится Q&A с авторами: режиссером Настей Тарасовой и оператором Ириной Шаталовой.
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