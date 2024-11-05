«Приключения Паддингтона 3», «Мария» с Джоли и «Великая» с Уинслет: что смотреть в кинотеатрах России в ноябре

«Каникулы» / Intermission (18+)

Победитель первого фестиваля «Маяк» и один из лучших российских фильмов 2023-го все-таки выходит в прокат. Это спродюсированная Натальей Дрозд и финном Юсси Рантамяки (оба — «Купе номер 6») тонкая мелодрама о свободе, взрослении, близости, поиске и принятии себя. Для выпускницы Московской школы кино, режиссера Анны Кузнецовой «Каникулы» — дебют в игровом полном метре.

Школьный драмкружок на осенних каникулах едет на Всероссийский фестиваль детских театров в Сочи. Сопровождают учеников разных возрастов молодая педагог-режиссер Таня (Дарья Савельева), позиционирующая себя как их подруга и старшая сестра, и умеющая «решать вопросики» строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова). Дети и Таня еще не знают, что вскоре их театр закроют, но у них навсегда останется эта поездка, воспоминания о которой они будут бережно хранить всю жизнь.

С 7 ноября