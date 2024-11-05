«Приключения Паддингтона 3», «Мария» с Джоли и «Великая» с Уинслет: что смотреть в кинотеатрах России в ноябре

Возвращение медвежонка Паддингтона после семи лет разлуки, байопики Марии Каллас (с Анджелиной Джоли!) и Ли Миллер (с Кейт Уинслет!), женская версия «Эммануэль» в постановке Одри Диван, драма «Птица» с Барри Кеоганом в касте, а также комедия «Зять» с Дмитрием Нагиевым и одна из лучших российских картин последних лет «Каникулы» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в официальный прокат в конце осени.
«Каникулы» / Intermission (18+)
Победитель первого фестиваля «Маяк» и один из лучших российских фильмов 2023-го все-таки выходит в прокат. Это спродюсированная Натальей Дрозд и финном Юсси Рантамяки (оба — «Купе номер 6») тонкая мелодрама о свободе, взрослении, близости, поиске и принятии себя. Для выпускницы Московской школы кино, режиссера Анны Кузнецовой «Каникулы» — дебют в игровом полном метре.
Школьный драмкружок на осенних каникулах едет на Всероссийский фестиваль детских театров в Сочи. Сопровождают учеников разных возрастов молодая педагог-режиссер Таня (Дарья Савельева), позиционирующая себя как их подруга и старшая сестра, и умеющая «решать вопросики» строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова). Дети и Таня еще не знают, что вскоре их театр закроют, но у них навсегда останется эта поездка, воспоминания о которой они будут бережно хранить всю жизнь.
С 7 ноября
«Вампиры легкого поведения» / The Radleys (18+)
Британская черная комедия о семье вампиров с Келли Макдональд («Старикам тут не место», «На игле») и Дэмиэном Льюисом («Миллиарды») в касте. Тинейджерка Клара Рэдли (Бо Брагасон) ведет с родителями Хелен и Питером и младшим братом Роуэном (Гарри Бексендейл) тихую жизнь в небольшом английском городке. Все меняется, когда девочка, защищаясь от нападения одноклассника, в порыве гнева убивает его, а затем выпивает кровь. Так она узнает тайну: семейство Рэдли на самом деле — вурдалаки. А еще — у ее папы есть брат-близнец, которого взывают, чтобы он помог избавиться от трупа.
Режиссером картины стал Эрос Лин («Шерлок», «Доктор Кто»).
С 7 ноября
«Любовь Советского Союза» (16+)
Глянцевое осмысление бытования в СССР после Гражданской войны — масштабный пеплум в сеттинге сталинского ампира. О судьбах и стране здесь рассказывается через историю жизни и чувств типичных функционеров того времени: актрисы (Ангелина Стречина), летчика-испытателя (Кирилл Кузнецов) и литератора (Роман Васильев).
Режиссерами-постановщиками «Любви Советского Союза» стали Никита Высоцкий и Илья Лебедев (оба — «Союз спасения. Время гнева»), сценарий написал Сергей Снежкин («Похороните меня за плинтусом», «Убойная сила») при участии Владимира Валуцкого («Зимняя вишня», «Адмирал»), в касте также Алена Бабенко, Игорь Петренко, Софья Эрнст, Федор Федотов, Антон Момот и другие.
С 7 ноября
«Новый год в Березовке» (6+)
Марафон новогоднего семейного контента в российских кинотеатрах стартует в ноябре — с комедии с Дмитрием Нагиевым, Марком Богатыревым, Анной Уколовой, а также юными Софией Петровой и Гурамом Гогия в касте. Это история о том, как Настя и Кирюша Морозовы остались одни дома. Вернее, на даче. Не зная, что там дети, к ним влезают живущие рядом Кошкины, которые хотят обокрасть соседей.
Поставила фильм Ольга Ланд («Модель»).
С 7 ноября
«Отец года» / Goodrich (16+)
Комедия Холли Мейерс-Шайер («В гостях у Элис») о родительстве с симпатичным актерским составом — в картине снялись Майкл Китон, Мила Кунис и Энди Макдауэлл.
Не особенно включенный в семейные дела галерист-трудоголик Энди на три месяца остается один на один с двумя сыновьями-девятилетками, так как его жена попала в рехаб. Он просит помощи у Грейс, старшей дочери от первого брака, но та сама вот-вот станет мамой и не горит желанием быть полезной тому, кто совсем не занимался ее воспитанием в детстве.
С 7 ноября
«В баню!» (12+)
Спродюсированная Никитой Владимировым («Карп отмороженный», «Родители строгого режима») комедия об особенностях национальной бани. Самый терпеливый человек на свете Иван Плотников (Михаил Тройник) в обычной жизни страдает из-за своей излишней мягкости и неспособности вступить в конфронтацию. Зато его талант оказывается востребован на чемпионате России по бане — соревновании с солидным денежным призом. Снял картину дебютант Данил Иванов, в касте также Юлия Александрова, Федор Лавров, Юрий Ицков и многие другие.
С 7 ноября
«Конформист» / Il conformista (1970) (18+)
Классическая экранизация Бернарадо Бертолуччи по мотивам одноименного романа Альберто Моравиа выходит в прокат в России. Демонстрируют копии, прошедшие 4К-реставрацию, при этом все сеансы будут на языке оригинала и с русскими субтитрами. Как и в советскую версию, которая была короче оригинала чуть ли не на полчаса, в фильм внесены купюры в соответствии с действующим сейчас законодательством.
Это история о докторе Марчелло Клеричи (Жан-Луи Трентиньян), который получает от фашистских властей приказ: ликвидировать в Париже итальянского профессора Квадри (Энцо Тарашо), который эмигрировал из Рима после прихода к власти Муссолини.
С 14 ноября
«Еретик» / Heretic (18+)
Премьера нового хоррора студии А24 с Хью Грантом была на фестивале в Торонто. Две мормонские миссионерки (Софи Тэтчер и Хлоя Ист) стучат в дверь безобидного, на первый взгляд, мистера Рида в уютном клетчатом кардигане. Попав внутрь дома, они оказываются в ловушке, цена выхода из которой не только их жизнь, но и твердость веры и религиозных убеждений.
Режиссерами и сценаристами картины выступили Брайан Вудс и Скотт Бек, авторы идеи и сценаристы дилогии «Тихое место». Кинотеатральный релиз в России будет одновременно с общемировым.
С 14 ноября
«Ученик. Восхождение Трампа» / The Apprentice (18+)
Байопик Дональда Трампа в режиссуре иранца Али Аббаси («На границе миров») вошел в основную программу Каннского кинофестиваля в этом году. Экс-президента США в нем играет Себастиан Стэн. В центре сюжета, впрочем, не политическая карьера Трампа, а его путь в бизнесе. В картине также снялись Джереми Стронг и Мария Бакалова. В России фильм должен был выйти в конце октября, но релиз перенесли.
С 14 ноября
«Месье Азнавур» / Monsieur Aznavour (16+)
Байопик Шарля Азнавура, снятый к столетию французского шансонье и композитора с армянскими корнями. Здесь его играет также потомок мигрантов — француз алжирского происхождения Тахар Рахим («Мавританец», «Шрам»). При этом все песни он исполняет самостоятельно.
Эдит Пиаф в фильме стала Мари-Жюли Бо («Восхитительно!»). Поставили картину Мехди Идир и Гран Кор Маляд (вместе они также работали над драмеди «Школьная жизнь»).
С 14 ноября
«Великая» / Lee (18+)
Байопик Ли Миллер — культового военного фотографа, снявшей освобождение концлагерей Дахау и Бухенвальд и знаменитый «Репортажа в ванной Гитлера», музы Кокто и Пикассо. Ее играет блистательная Кейт Уинслет которая также спродюсировала картину. В режиссуре дебютирует оператор Эллен Керас, уже работавшая с Уинслет над «Вечным сиянием чистого разума» и «Версальским романом». В касте «Великой» также Энди Сэмберг, Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Ноэми Мерлан и Джош О’Коннор.
С 21 ноября
«Конклав» / Conclave (12+)
Показанный на фестивалях в Теллурайде и Торонто триллер с Рэйфом Файнсом, Стэнли Туччи, Джоном Уитгоу и Изабеллой Росселлини. В католической церкви готовятся к конклаву — выбору нового главы после внезапной смерти предыдущего Папы. Руководить процессом поручено кардиналу Лоуренсу, который выясняет, что готовится заговор.
Поставил картину о том, что стоит за белым дымом над Сикстинской капеллой, Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»).
С 21 ноября
«Зять» (12+)
Создатели комедии «Теща» продолжают снимать фильмы о родственниках (настоящих и будущих). На этот раз в центре внимания — зять Антон в исполнении Дмитрия Нагиева. В него, ровесника ее отца, влюбляется юная Алена (Дарья Петриченко), чему совсем не рады ее родители Олег (Ян Цапник) и Ирина (Ирина Пегова). Поставил фильм о принятии выбора детей Анарио Мамедов («Бар «МоскваЧики»»).
С 21 ноября
«Моя девочка» (18+)
Триллер классика якутского авторского кино и постановщика Саха театра Сергея Потапова («Бог Дьёсёгёй»). Это история охотника Егора (Гавриил Ппопв), чья единственная дочь кончает жизнь самоубийством. Он жестоко расправляется с подростками-свидетелями суицида и приносит их в жертву богине войны Илбис. Пока все в городе потрясены кровавыми преступлениями, Егор встречает Киру, ровесницу своей погибшей дочери. Фильм участвовал в конкурсной программе кинофестиваля в Выборге в этому году.
С 21 ноября
«Втроем» (16+)
Режиссерский дебют Александры Сарана — одной из продюсеров фильмов «Конференция» и «Первый снег». У чиновницы Минкульта Даши (Ирина Старшенбаум), на первый взгляд, идеальная жизнь — высокий пост и отношения с надежным Димой (Алесь Снопковский), который купил квартиру для их будущей семьи. Но на самом деле в работе все не так уж гладко, а возлюбленного интересует больше не ее мнение, а мамы. Даша едет в командировку по Пермскому краю, во время которой знакомится с владельцем бара Сережей (Сергей Кузнецов).
С 21 ноября
«Эра» (16+)
Мелодрама дебютанта Вениамин Илясова получила на фестивале «Новое движение» призы как лучший фильм и за визуальное решение. Это яркая картина об огненно-рыжей Эре (Марианна Шульц), воспитывающей необычного сына Андрея (звезда молодого поколения БДТ им. Товстоногова Геннадий Блинов). Вместе они приезжают в дом у моря. В касте также Федор Лавров и Юлия Бружайте, а с камео появляется Жан Даниэль, артист из вселенной Киры Муратовой. Оператором выступил Батыр Моргачев («Химера»).
С 21 ноября
«Приключения Паддингтона 3» / Paddington in Peru (6+)
После семилетней разлуки медвежонок-любитель мармелада и обладатель безупречных манер возвращается на экраны. В первой части Паддингтон обрел новый дом в Лондоне, в финале второй к нему приехала в гости обожаемая тетя Люси, а в третий он решает нанести ей ответный визит. Но родственницы не оказывается в доме для престарелых медведей: по непонятной причине она отправилась в дебри Амазонки и исчезла.
В режиссерском кресле на этот раз дебютант Дагал Уилсон, снимавший клипы группе Coldplay. Паддингтона по-прежнему озвучивает Бен Уишоу. В каст также вернутся Хью Бонневилль, Сэмюэл Джослин, Мадлен Харрис, Джули Уолтерс и Джим Бродбент, из новичков — Эмили Мортимер, которая заменила Салли Хокинс, Оливия Колман и Антонио Бандерас.
С 28 ноября
«Один день в Стамбуле» (16+)
«Квартет И» продолжает исследовать разные города и страны, а еще — экранизировать свои спектакли. На этот раз это «Один день из смерти Вадика Беляева». Драмеди не имеет отношения к франшизе «О чем говорят мужчины», но сделано по тем же лекалам. Четыре друга продюсер Костя, врач Гера, писатель Денис и чиновник Марат (Ростислав Хаит, Александр Демидов, Леонид Барац и Камиль Ларин) едут в Стамбул, чтобы навестить одноклассника Вадика. На месте выясняется, что тот умер, и встреча превращается в поминки.
Снял фильм Авет Оганесян, монтажер «Я худею», «Огня» и «Кентавра», для которого это дебют в полнометражной режиссуре.
С 28 ноября
«Эммануэль» / Emmanuelle (18+)
Ремейк знаменитой эротической мелодрамы 1970-х, в котором история рассказана с женской точки зрения. Эммануэль (Ноэми Мерлан) едет в путешествие в Гонконг, главная цель ее бизнес-трипа — лучше узнать и понять себя через исследование своей сексуальности.
Постановщицей картины выступила Одри Диван, обладательница венецианского «Золотого льва» за фильм «Событие», в сценарной команде также Ребекка Злотовски («Мое прекрасное лето с Софи»).
С 28 ноября
«Мария» / Maria (18+)
Байопик Марии Каллас, в котором великую оперную певицу играет Анджелина Джоли. В центре сюжета — закат ее славы (и жизни) в 1977 году. Мария живет своими иллюзиями и воспоминаниями о блестящем прошлом, общаясь с его призраками (да, и буквально) и отказываясь показаться специалистам по ментальному здоровью.
Режиссером выступил чилийский кинематографист Пабло Ларраин, постановщик фильмов «Спенсер» и «Джеки». В картине также снялись Альба Рорвахер и Пьерфранческо Фавино.
С 28 ноября
«Птица» / Bird (18+)
Первый фильм отличной британской постановщицы Андреи Арнольд («Аквариум», «Грозовой перевал», второй сезон «Большой маленькой лжи») после восьмилетнего перерыва. Это драма с Барри Кеоганом, Францом Роговским и Никией Адамс. У юной Пейтон, которую воспитывает отец-одиночка, не ладятся отношения со сверстниками. Однажды она встречает странного парня по прозвищу Птица, который приехал в город, чтобы найти родителей. Пейтон соглашается ему помочь.
Снятая оператором «Бедных-несчастных» Робби Райаном картина участвовала в этом году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
С 28 ноября
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