Елена Лядова, Евгений Цыганов и Паулина Андреева снимаются в сериале о сепарации «Мамин сын»

По сюжету, Тема — талантливый студент, душа компании, красавчик-спортсмен. У него все отлично. Дома тоже идиллия, ведь Вика для Темы — не просто мама, а лучший друг, опора и идеал женщины. Впереди у него целая жизнь… или нет? Внезапно тревожная и очень «взрослая» новость не только рушит Темин идеальный мир, но и открывает глаза на отношения с мамой, в которых гиперопека стала бременем, а не поддержкой. Теперь, чтобы понять, как жить дальше, и Вике, и Теме придется осознать простую мысль: им обоим нужно повзрослеть.