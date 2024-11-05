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Кино и сериалы

Елена Лядова, Евгений Цыганов и Паулина Андреева снимаются в сериале о сепарации «Мамин сын»

Драмеди станет сериальным дебютом театрального режиссера и актера Александра Алябьева. К сценарию совместно с другими авторами приложила руку актриса Паулина Андреева.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion

По сюжету, Тема — талантливый студент, душа компании, красавчик-спортсмен. У него все отлично. Дома тоже идиллия, ведь Вика для Темы — не просто мама, а лучший друг, опора и идеал женщины. Впереди у него целая жизнь… или нет? Внезапно тревожная и очень «взрослая» новость не только рушит Темин идеальный мир, но и открывает глаза на отношения с мамой, в которых гиперопека стала бременем, а не поддержкой. Теперь, чтобы понять, как жить дальше, и Вике, и Теме придется осознать простую мысль: им обоим нужно повзрослеть.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion
Илья Бурец

Креативный директор онлайн-кинотеатра Kion:

В мировом кинематографе, и российском в частности, сегодня нередко поднимается тема сепарации от родителей, однако проект «Мамин сын» в этом плане уникален - его авторы смотрят глубже и говорят о сепарации от любящей и поддерживающей семьи, о настоящем взрослении и о том, как эти этапы в жизни главного героя оказываются связаны с серьезным испытанием. «Мамин сын» - наша первая, большая и важная работа со «Cтудия Видеопрокат».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Kion

В драмеди режиссера Александра Алябьева сыграли Евгений Цыганов, Елена Лядова, Микита Воронов, Даша Верещагина, Паулина Андреева, Антон Рогачев, София Лопунова, Игнатий Елатомцев, Сергей Давыдов и Екатерина Сахарова. Сценаристами вместе с режиссером выступили Катя Сергеева, Алексей Киселев, Паулина Андреева, Егор Погорелов. 

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