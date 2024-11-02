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Кино и сериалы

В театре «ВелесО» премьера! Покажут рок-н-ролльный экспериментальный фильм Джефа Агаева «12 этажей спустя»

Это камерное погружение в мир бунтарского духа, честности перед собой и чистого искусства.

Олег Гаркуша
Петр Титаренко
Олег Гаркуша
Илья Дель
Фото: Валентин Блох
Илья Дель
Евгений Ткачук
Фото: Данил Ярощук, Алексей Костромин
Евгений Ткачук

Премьера экспериментальной картины и рок-н-ролльного откровения «12 этажей спустя» состоится 17 ноября в конно-драматическом театре «ВелесО». Это история о писателе Джефе Агаеве, сибирском мечтателе, готовом рискнуть — снять фильм по собственной юношеской книге. Он бросает вызов традиционному кино, шоу-бизнесу, где деньги и успех правят балом. Это путь ему не придется пройти одному. Рядом в кадре — друзья, которых сыграли основатель театра «ВелесО» Евгений Ткачук, Осман Делибаш, лауреаты «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга романтический панк Илья Дель и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. «Этот фильм — о смелости, о вере в искусство и о поиске себя через творчество», — рассказывают в «ВелесО».

Фильм сопровождают авторские песни Джефа Агаева — не как бланковое сопровождение, а музыкальное отражение внутреннего нарратива главного героя. Каждый трек усиливает эмоциональные моменты, отражает бунтарский дух Агаева. Показывать фильм будут единожды.

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Люди:
Илья Дель, Евгений Ткачук, Олег Гаркуша

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