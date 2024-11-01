«Джокер: Безумие на двоих», «Дайте шоу» и «Второй акт»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Второй акт» / Le deuxième acte (18+)

Фильм режиссера и электронного музыканта (да, это он Mr Oizo!) Квентина Дюпье открывал в этом году Каннский кинофестиваль. Как и всегда у Дюпье, жанрово это абсурдистская комедия.

Актеры Давид (Луи Гаррель), Флоранс (Леа Сейду), Гийом (Венсан Линдон) и Уилли (Рафаэль Кенар) снимаются в ромкоме, постановщиком которого стал искусственный интеллект. За одну рабочую смену они успевают и перессориться, и обсудить все на свете.

С 31 октября, «Кинопоиск», Wink