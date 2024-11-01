«Джокер: Безумие на двоих», «Дайте шоу» и «Второй акт»: Что смотреть дома на этой неделе

Музыкальный процедурал с Хаокином Фениксом и Леди Гагой «Джокер: Безумие на двоих», абсурдистская комедия Квентина Дюпье «Второй акт» с Луи Гаррелем и Леа Сейду, драма о культуре отмены «Дайте шоу» с Анастасией Красовской и Милошем Биковичем, а также док о Софи Лорен, фэнтези «Молот ведьм» и янг-эдалт о воспитании чувств и золотой молодежи «Многогранники» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Джокер: Безумие на двоих» / Joker: Folie à Deux (18+)
С треском провалившийся в кинотеатральном прокате музыкальный сиквел «Джокера» Тодда Филлипса вышел в цифре. После событий оригинала Артур Флек (Хоакин Феникс), спровоцировавший волну массовых беспорядков, дожидается суда в психбольнице Аркхема — его обвиняют в пяти убийствах. На уроках вокала, куда пациентов водят в качестве терапии, он знакомится с Ли Квинзель (Леди Гага). Та настолько одержима Флеком (вернее его альтер эго — Джокером), что становится его помощницей и сообщницей.
Уже вышел, Prime Video, iTunes
Сериал «Гудбай» (16+)
Кринж-комедия с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена (что? да!). Действующий (до объявления результатов грядущих выборов) президент США под прикрытием отправляется в Россию. Здесь он остается без документов, поэтому вынужден поселиться в хрущовке и преподавать в школе английский язык, чтобы накопить на оформление нового паспорта. В то же время похожего на него пенсионера Иваныча (тоже Дюжев) американские спецслужбы везут в Белый дом, перепутав с Байденом. В касте сериала — Анна Уколова, Олеся Железняк, Алексей Демидов и Маруся Климова. Режиссером выступил Евгений Невский («Интерны»).
С 28 октября, ТНТ, Premier, «Кинопоиск»
Фильм «Второй акт» / Le deuxième acte (18+)
Фильм режиссера и электронного музыканта (да, это он Mr Oizo!) Квентина Дюпье открывал в этом году Каннский кинофестиваль. Как и всегда у Дюпье, жанрово это абсурдистская комедия.
Актеры Давид (Луи Гаррель), Флоранс (Леа Сейду), Гийом (Венсан Линдон) и Уилли (Рафаэль Кенар) снимаются в ромкоме, постановщиком которого стал искусственный интеллект. За одну рабочую смену они успевают и перессориться, и обсудить все на свете.
С 31 октября, «Кинопоиск», Wink
Софи Лорен в фильме «Подсолнухи»
Фильм «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!» / Sophia! (18+)
Документальная лента-признание в любви великой итальянской актрисе, отметившей в этом сентябре 90-летие. В фильм-ЖЗЛ вошли редкие материалы: архивные и отреставрированные интервью, как самой Софи Лорен, так и ее друзей и коллег. А сам сюжет охватывает всю биографию: от военного детства и работы на студии Cinecittà с Марчелло Мастроянни до счастливого брака с продюсером Карло Понти и материнства.
Уже вышел, «Кинопоиск», Wink, Kion, Okko
«Дайте шоу», премьера (18+)
Драматический сериал о внутреннем устройстве телешоу и культуре отмены в России. Известного поп-исполнителя Кирилла Артемьева (Милош Бикович) начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) обвиняет в изнасиловании. Их ситуация «слово против слова» становится предметом разбора на ток-шоу «Правда», выходящем в прайм-тайм.
В спродюсированном Андреем Золоторевым (трилогия «Лед», «13 клиническая») сериале также снялись Игорь Верник, Виктория Толстоганова и Олег Савостюк («Снегирь»), а в камео появляются Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков, Алсу, Дима Билан и Анатолий Цой. Поставил «Дайте шоу» Дмитрий Литвиненко («Нина»).
С 1 ноября, «Иви», Kion
Сериал «Многогранники», премьера (18+)
Экранизация одноименного молодежного бестселлера Натальи Способиной — мелодрама о первых чувствах и их воспитании. В престижный столичный вуз, где учится золотая молодежь, поступает девушка из простой семьи Маша (Тина Стойилкович). Несмотря на дружбу с мажором Димой (Степан Белозеров), ей не удается стать своей среди однокурсников. Все запутывается еще больше, когда из Англии к ним переводится ее знакомый Роман (Данила Краснов). Поставила проект, напоминающий по духу испанскую «Элиту», Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул»), в касте также Алексей Агранович, Ольга Ломоносова, Дмитрий Ендальцев и Евдокия Германова.
С 1 ноября, Start
Фильм «Маме снова 17» (12+)
Комедия Анны Курбатовой («Дополнительный урок») со Светланой Ходченковой, Константином Крюковым и Олегом Савостюком из «Снегиря». 17-летняя школьница Оля из 2005 года внезапно попадает в наше время — в свое же тело. Теперь она взрослая женщина с сознанием подростка из нулевых, которая должна взять на себя ответственность за сына-старшеклассника. Музыку для фильма написал DJ Грув.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Start, Okko
Сериал «Молот ведьм», премьера (16+)
Славянское фэнтези о чудесах и науке основано на книгах Олега Дивова. В секретном институте в Калязине изучают магию и всякого рода нечисть. Однажды Хозяйка стихий (Елизавета Юрьева) сбегает из НИИ и начинает без разбора превращать людей в леших и русалок. Противостоять ей и древнему волшебству решаются программист-инвалид Илья Муромцев (Антон Батырев), спортсмен Алеша Попов (Вадим Соснин) с дипломом физтеха и водитель скорой Никита Добрынин (Матвей Зубалевич), увлекающийся историческим фехтованием.
За режиссуру отвечал Евгений Бедарев («Домовой», «Пока цветет папортник»).
Со 2 ноября, Okko, Start
Фильм «Стоп, ночь» (18+)
У Казахстана появился свой мюзикл в духе «Через вселенную», но с песнями не The Beatles, а группы A’Studio. По сюжету музыкант Бейбут (Кеменгер Орал) ищет баланс между семейной жизнью, родительством и творчеством. Все идет неплохо, пока он не знакомится с танцовщицей Жулдыз (Жасмин Нурахмет), которая в него влюбляется.
Режиссером выступил Фархат Шарипов («Тренинг личностного роста»), но из-за разногласий с продюсерами он снял свою фамилию с проекта.
Уже вышел, «Кинопоиск»
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