На «Ленфильме» покажут выставку «Мистическiй Кино-Петербургъ»

Выставка «Мистическiй Кино-Петербургъ», которая стартует 5 ноября в киностудии «Ленфильм», расскажет о пяти культовых фильмах, снятых с 1982 по 1991 год: лентах «Пиковая дама» Игоря Масленникова, «Первая встреча, последняя встреча» Виталия Мельникова, «Господин оформитель» Олега Тепцова, «Жертва для императора» Розы Орынбасаровой и «Пьющие кровь», снятой Евгением Татарским. Эти работы объединяет не только студийное производство на «Ленфильме», но и уникальный мистический образ Петербурга. В 1980-е годы на фоне политических изменений интерес к мистике, символизму и эзотерике в обществе заметно возрос. Ленинградский кинематограф того времени живо отразил эту тенденцию, создавая атмосферу тайны, готики и символизма. «Жертва для императора» перенесет в эпоху русско-японской войны, предшествующей революции 1905 года, а «Господин оформитель» и «Первая встреча, последняя встреча» отправят во время накануне Первой мировой войны.

Проект курируют арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, пионеры цифрового искусства в России. Среди их значимых проектов — выставка «Новые романтики» в Севкабель Порту и байопик «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже.