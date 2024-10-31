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Кино и сериалы

На «Ленфильме» покажут выставку «Мистическiй Кино-Петербургъ»

Экспозиция погрузит в мир исторического Петербурга начала XX века и мистическую атмосферу кинолент конца прошлого столетия.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Ленфильма"

Выставка «Мистическiй Кино-Петербургъ», которая стартует 5 ноября в киностудии «Ленфильм», расскажет о пяти культовых фильмах, снятых с 1982 по 1991 год: лентах «Пиковая дама» Игоря Масленникова, «Первая встреча, последняя встреча» Виталия Мельникова, «Господин оформитель» Олега Тепцова, «Жертва для императора» Розы Орынбасаровой и «Пьющие кровь», снятой Евгением Татарским. Эти работы объединяет не только студийное производство на «Ленфильме», но и уникальный мистический образ Петербурга. В 1980-е годы на фоне политических изменений интерес к мистике, символизму и эзотерике в обществе заметно возрос. Ленинградский кинематограф того времени живо отразил эту тенденцию, создавая атмосферу тайны, готики и символизма. «Жертва для императора» перенесет в эпоху русско-японской войны, предшествующей революции 1905 года, а «Господин оформитель» и «Первая встреча, последняя встреча» отправят во время накануне Первой мировой войны.

Проект курируют арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, пионеры цифрового искусства в России. Среди их значимых проектов — выставка «Новые романтики» в Севкабель Порту и байопик «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Ленфильма"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Ленфильма"

В рамках выставки покажут инсталляции и артефакты, передающие дух Петербурга и кинематографа 1980-х: артинсталляцию «Карточный домик», витражи, рекламные тумбы, детективные доски, костюмы и афиши. Среди ключевых героев проекта — режиссеры Игорь Масленников, Олег Тепцов, актриса Марина Влади, композитор и музыкант Сергей Курехин и другие.

Выставка «Мистическiй Кино-Петербургъ» открыта с 5 ноября по март 2025 года на «Ленфильме» на Каменноостровском проспекте, 10.

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