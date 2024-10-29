Шоу «Где снимали», созданное в рамках интерактивного проекта «Кинокарта России», представляет собой путешествие по значимым для российского кино местам. Тихон Жизневский расскажет о значении Петербурга в истории кинематографа и покажет знаковые локации — от Александринского театра и Цирка на Фонтанке до павильонов киностудии «Ленфильм». В проекте также принимают участие актеры Артем Ткаченко и Гриша Дудник, каждый из которых проведет выпуски в других регионах страны. Запуск кино-энциклопедии, режиссером которой выступил документалист Евгений Дистерло («Тайна дикого меда», «История российского кино. Рождение мифа», «Якутия - между мирами») запланирован на весну 2025 года.

«Для нас важно показать Петербург как один из ключевых городов в истории отечественного кинематографа. Это не только культурная столица России, но и важнейшая киноплощадка, где создавались легендарные фильмы и сериалы. История Ленинградского-Петербургского кино, конечно же, неразрывно связана с киностудией «Ленфильм». Поэтому особенно ценно, что выпуск про Петербург снимался совместно со старейшей киностудией. Проект “Где снимали” призван раскрыть богатую кинематографическую историю города и вдохновить новое поколение режиссеров», — комментирует автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.