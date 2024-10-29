Актер проведет по неочевидным локациям города — от павильона киностудии «Ленфильм» и Цирка на Фонтанке до Александринского театра и Музея политической истории России. Зрители узнают, где были сняты кадры из культовых «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Гардемарины, вперед», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Звезда пленительного счастья», «Собачье сердце», «Брат», «Питер ФМ» и многое другое.
Тихон Жизневский
Актер:
Для меня Петербург — это город, который сам по себе будто создан для кинематографа. Здесь каждая улица, каждый уголок может стать декорацией к фильму, я рад, что могу показать зрителям те места, где придумывались и были сняты киноистории разных лет. Снимаясь в Петербурге, я каждый раз ощущаю его дух и особую атмосферу, которая обычно сильно влияет на съемочный процесс. Надеюсь, что «Кинокарта» не только покажет зрителям любимые фильмы с нового ракурса, но и откроет новые места для творчества.
Шоу «Где снимали», созданное в рамках интерактивного проекта «Кинокарта России», представляет собой путешествие по значимым для российского кино местам. Тихон Жизневский расскажет о значении Петербурга в истории кинематографа и покажет знаковые локации — от Александринского театра и Цирка на Фонтанке до павильонов киностудии «Ленфильм». В проекте также принимают участие актеры Артем Ткаченко и Гриша Дудник, каждый из которых проведет выпуски в других регионах страны. Запуск кино-энциклопедии, режиссером которой выступил документалист Евгений Дистерло («Тайна дикого меда», «История российского кино. Рождение мифа», «Якутия - между мирами») запланирован на весну 2025 года.
«Для нас важно показать Петербург как один из ключевых городов в истории отечественного кинематографа. Это не только культурная столица России, но и важнейшая киноплощадка, где создавались легендарные фильмы и сериалы. История Ленинградского-Петербургского кино, конечно же, неразрывно связана с киностудией «Ленфильм». Поэтому особенно ценно, что выпуск про Петербург снимался совместно со старейшей киностудией. Проект “Где снимали” призван раскрыть богатую кинематографическую историю города и вдохновить новое поколение режиссеров», — комментирует автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
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