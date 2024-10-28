«Ночь темна. Прощай здесь и везде», «Сыра земля» и «У ветра нет хвоста»: рассказываем о лауреатах кинофестиваля «Послание к человеку»

Лучшим фильмом по мнению жюри прессы стал:

В качестве жюри от прессы в этом году выступили главный редактор журнала Собака.ru, креативный директор Яна Милорадовская, писатель, журналист и музыкант Роберт Гараев, журналист и шеф-редактор Кинопоиска Филипп Миронов.

Приз Жюри прессы с формулировкой «За доброжелательный юмор и удачно выбранный ракурс, который становится ключом к разговору на сложную тему»

«Вечно живой», режиссер Алексей Ханютин. Россия, 2024 год