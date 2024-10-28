«Ночь темна. Прощай здесь и везде», «Сыра земля» и «У ветра нет хвоста»: рассказываем о лауреатах кинофестиваля «Послание к человеку»

Гран-при 34 фестиваля — «Золотого кентавра» — получил док французского режиссера Сильван Жорж. Его картина рассказывает о буднях марокканских юнцов в испанском анклаве в Марокко.
Лауреатами международного конкурса стали:
Гран-при «Золотой Кентавр»
«Ночь темна. Прощай здесь и везде», режиссер Сильван Жорж. Франция-Швейцария, 2023 год
«Серебряный Кентавр» за лучшую режиссуру
«Сыра земля», режиссер Максим Кужба. Россия, 2024 год
«Серебряный Кентавр» за лучший короткометражный фильм
«Красный цвет второй планеты», режиссер Азер Гулиев. Азербайджан, 2022 год
«Серебряный Кентавр» за художественное видение
«Боганклох», режиссер Бен Риверс. Великобритания-Германия-Исландия, 2024 год
Специальное упоминание жюри
«Театр насилия», режиссеры Лукаш Конопа, Эмиль Лангбалль. Дания-Германия, 2023 год
Специальное упоминание жюри
«Такоцубо», режиссеры Ева Педроса, Фанни Сорго. Австрия-Германия, 2024 год
В национальном конкурсе лучшими фильмами стали:
«Золотой Кентавр» Лучший документальный фильм Национального конкурса с формулировкой «За показ возможности другой жизни»
«У ветра нет хвоста», режиссеры Иван Власов, Никита Сташкевич. Россия, 2024 год
Специальный приз Жюри «Серебряный Кентавр» с формулировкой «За авторское видение человеческой истории»
«Гидроэлектросчастье», режиссер Александр Марков. Франция, 2024 год
Диплом с формулировкой «За нежность. жесткость и дистанцию»
«Невеста», режиссер Инна Омельченко. Россия, 2024 год
Диплом с формулировкой «За попытку и небоязнь вернуться в детство»
«Привет, пап!», режиссер Александра Крецан. Россия-Казахстан, 2024 год
«Три тайных ключа от любовной тоски»
В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico лауреатами стали:
Приз «Золотой Кентавр» за лучший экспериментальный фильм с формулировкой «За мастерское, полиритмическое, не лишtнное иронии изображение уязвимости человеческого бытия в условиях природных и социальных угроз»
«Береги свой дом (пойми правильно)», режиссер Фрэнк Хит. США, 2022 год
Специальный приз Жюри и диплом с формулировкой «За умение смешно и трогательно выразить человеческие чувства в ситуации смешения искусственных миров»
«Дорогая Ма», режиссер Оливье Граншер-Мартель. Канада, 2024 год
Диплом с формулировкой «За пластичное высказывание о любви и о телевидении эпохи кинопленки»
«Три тайных ключа от любовной тоски», режиссер Женя Казанкина. Швейцария, 2023 год
«Вечно живой»
Лучшим фильмом по мнению жюри прессы стал:
В качестве жюри от прессы в этом году выступили главный редактор журнала Собака.ru, креативный директор Яна Милорадовская, писатель, журналист и музыкант Роберт Гараев, журналист и шеф-редактор Кинопоиска Филипп Миронов.
Приз Жюри прессы с формулировкой «За доброжелательный юмор и удачно выбранный ракурс, который становится ключом к разговору на сложную тему»
«Вечно живой», режиссер Алексей Ханютин. Россия, 2024 год
«Невеста»
Лауреатами студенческого жюри стали:
Диплом с формулировкой «За создание архаичного образа с аутентичным культурным кодом»
«Невеста», режиссер Инна Омельченко. Россия, 2024 год
Диплом с формулировкой «За цельность высказывания»
«Дешифровка», режиссер Майя Зак. Израиль, 2023 год
«Привет, пап!»
Специальными призами отмечены:
Приз за вклад в мировое искусство
Режиссеру Артавазду Пелешяну
Приз почетного президента МКФ «Послание к человеку» кинорежиссера Михаила Литвякова
«Вечно живой», режиссер Алексей Ханютин. Россия, 2024 год
Приз генерального партнера — компании «Илим»
«Гидроэлектросчастье», режиссер Александр Марков. Франция, 2024 год
Приз телеграм-канала «Улица Балабанова» с формулировкой «За честность с собой и нежность навылет»
«Привет, пап!», режиссер Александра Крецан. Россия-Казахстан, 2024 год
Специальный приз Ленинградской федерации профсоюзов за лучший документальный фильм о человеке труда
«Недоноски», режиссер Евгения Дудникова. Россия, 2024 год
Приз общества «Знание»
«Против ветра», режиссер Татьяна Соболева. Россия, 2024 год
Приз зрительских симпатий
«Против ветра», режиссер Татьяна Соболева. Россия, 2024 год
«Недоноски»
Приз имени Александра Расторгуева получили:
Приз с формулировкой «За смелость говорить о судьбе исчезающих народов, за способность авторов зачерпнуть нефть жизни из вечной мерзлоты»
«У ветра нет хвоста», режиссеры Иван Власов, Никита Сташкевич. Россия, 2024 год
Специальное упоминание с формулировкой «За искренность и оригинальную форму воплощения темы нерассказанной войны»
«Блуждающая боль», режиссер Евгения Горда. Россия, 2024 год
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