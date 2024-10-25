В «Лекторий’порту» бесплатно (!) покажут и расскажут про экологию в рамках проекта «Эко-фильм»

Главная цель проекта — просвещение об экологических проблемах через искусство. Смотры представят особый сториттелинг, где человек предстает не как отдельное существо, а как часть сложной экосистемы планеты. В числе премьер российские работы «Уголь» Екатерины Гилевой, «Дочь мясника» Алены Стырикович и «Не расстраивайте кроликов» Юлии Садыговой.

В числе французских работ: художественный фильм режиссера Жюльет Жило «Болид», анимации Лео Гийе и Саши Марселен «На холме», «Ничего особенного» Габриэля Эно Лефевра и «Атомный цыпленок» Тибо Эрмено, Люси Лифунг, Солен Поле, Капусин Пра, Морган Сириэкс и Анны Угловой. Программа немецкого кино охватит анимацию «Красота» Паскаля Шелби, док «Холодная долина» Флориана Фишера и Йоханнеса Крелля, анимации «Ожидание» режиссера Фолькера Шлехта и «Бензтаун» Готфрида Ментора, комедии «Моддергат» Йоба Антони Шеллекенса и «Апокалипсис, детка» Камиля Трико и Франциски Унгер, а также док «Долина Гордости» Лукаса Маркста.

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