В «Лекторий’порту» бесплатно (!) покажут и расскажут про экологию в рамках проекта «Эко-фильм»

Ключевым событием программы станет премьера фильмов, созданных российскими режиссерами из Новосибирска, Петербурга и Москвы эксклюзивно для проекта.
Совместный кино-просветительский проект Школы искусств и креативных индустрий, Гете-института, Французского института и Альянса Франсез «Эко-фильм» стартует 26 октября в «Лекторий’порту». Покажут короткие метры последних лет из Франции, Германии и России, представляющие разные жанры — от экспериментального и научно-популярного до анимационного и игрового кино — на тему экологии. Показы картин пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Помимо смотров, в афише заявлен «экослэм» — состязание молодых ученых, которые представят доклады на актуальные экологические темы.
Главная цель проекта — просвещение об экологических проблемах через искусство. Смотры представят особый сториттелинг, где человек предстает не как отдельное существо, а как часть сложной экосистемы планеты. В числе премьер российские работы «Уголь» Екатерины Гилевой, «Дочь мясника» Алены Стырикович и «Не расстраивайте кроликов» Юлии Садыговой.
В числе французских работ: художественный фильм режиссера Жюльет Жило «Болид», анимации Лео Гийе и Саши Марселен «На холме», «Ничего особенного» Габриэля Эно Лефевра и «Атомный цыпленок» Тибо Эрмено, Люси Лифунг, Солен Поле, Капусин Пра, Морган Сириэкс и Анны Угловой. Программа немецкого кино охватит анимацию «Красота» Паскаля Шелби, док «Холодная долина» Флориана Фишера и Йоханнеса Крелля, анимации «Ожидание» режиссера Фолькера Шлехта и «Бензтаун» Готфрида Ментора, комедии «Моддергат» Йоба Антони Шеллекенса и «Апокалипсис, детка» Камиля Трико и Франциски Унгер, а также док «Долина Гордости» Лукаса Маркста.
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