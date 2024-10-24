В Петербурге пройдет The Art Film Festival — со смотрами фильмов об искусстве и встречей с Александром Сокуровым

28 октября фестивальную программу откроет документальная картина режиссера Андреа Беттинетти «Арте Повера» 2023 года. Это исследование возникновения «бедного» искусства в Италии 1970-ых годов.

29 октября смотрим еще один док — эссе о работниках винного склада в Бордо режиссеров Илы Бека и Луизы Лемуан «Помероль, Херцог и де Мерон».

1 ноября состоится показ фильма «новой якутской волны» — игровой драмы про постановку трагедии «Король Лир» в декорациях пансионата для престарелых. Мокьюментари снял Сергей Потапов.

2 ноября завершит программу документальная лента «Рембрандт. Посвящение» Андрея Кречетова — о пути создания масштабной экспозиции для русского павильона Венецианской биеннале, а позднее для Эрмитажа. После смотра обсудить фильм можно будет с режиссером Александром Сокуровым.

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