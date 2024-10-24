18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

В Петербурге пройдет The Art Film Festival — со смотрами фильмов об искусстве и встречей с Александром Сокуровым

В программе смотров — документальные и игровые картины от победителей и участников Берлинского, Венецианского, Каннского, Московского международных кинофестивалей, Sundance, TriBeCa и многих других.

Седьмой ежегодный фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival пройдет с 28 октября по 2 ноября в кинотеатре Англетера. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. В этом году охват фестиваля значительно расширился. Кроме Петербурга и Москвы, показы пройдут во Владимире, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре.

Фото: Лиза Медунецкая для Собака.ru

28 октября фестивальную программу откроет документальная картина режиссера Андреа Беттинетти «Арте Повера» 2023 года. Это исследование возникновения «бедного» искусства в Италии 1970-ых годов.

29 октября смотрим еще один док — эссе о работниках винного склада в Бордо режиссеров Илы Бека и Луизы Лемуан «Помероль, Херцог и де Мерон».

1 ноября состоится показ фильма «новой якутской волны» — игровой драмы про постановку трагедии «Король Лир» в декорациях пансионата для престарелых. Мокьюментари снял Сергей Потапов.

2 ноября завершит программу документальная лента «Рембрандт. Посвящение» Андрея Кречетова — о пути создания масштабной экспозиции для русского павильона Венецианской биеннале, а позднее для Эрмитажа. После смотра обсудить фильм можно будет с режиссером Александром Сокуровым.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: