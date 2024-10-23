В Петербурге стартовал фестиваль авторского кино Каро.Арт

Покажут не только новейшие фильмы прямиком с независимых фестивалей, но также культовые картины Пазолини, Формана и других.
"Мама Рома"
III фестиваль авторского кино Каро.Арт проходит с 22 по 27 октября. В основной кинопрограмме покажут зрительские премьеры — фестивальные фильмы, только что представленные на международных смотрах в Берлине, Каннах и Венеции, а также новое российское кино. В этом году организаторы значительно расширили формат — теперь отдельно представлены тематические блоки «Музыка», «Текст», «Арт» и «Театр», каждый показ которых будет режиссерским Q&A или встречей с экспертами. Смотры будут проходить в кинотеатре Варшавского экспресса на языке оригинала с субтитрами.
"Время жить"
23 октября состоится российская премьера франко-британского фильма «Время жить» режиссера Джона Краули с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью в заглавных ролях. Альмут всю жизнь мечтала быть шеф-поваром, а Тобиас все не оправится от недавнего развода. Случайное столкновение изменило их жизни навсегда — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный домик и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью.
В этот же день впервые на киноэкранах смотрим картину Мигеля Гомеша «Гранд Тур». Историческую драму представит и обсудит кинокритик Максим Ершов. По сюжету, госслужащий Британской империи в день приезда своей невесты в Рангун сбегает от нее. А после состоится смотр дебютного полнометражного фильма Константина Еронина про одинокого художника, которому почтальон приносит картины. Кому же они принадлежат?
Завершит программу 23 октября специальный показ фестивального драматического фильма «Пчеловод» 1986 года режиссера Тео Ангелопулоса. Это вторая часть авторской «трилогии молчания» и картина со звездным составом: Марчелло Мастроянни, Надей Мурузи, Сержем Реджани и Дженни Руссеа. О фильме расскажет Полина Трубицына — исследовательница кино, автор самиздата о кино «К!», лектор и куратор кинопрограмм.
"Пчеловод"
В программе 24 октября — премьера киноверсии спектакля «Старый сеньор и..» в постановке Центрального театра кукол имени Образцова и паблик-ток с режиссером и художником Виктором Никоненко. Киноспектакль представит три философские притчи о судьбе и счастье. Следом еще одна премьера — «Невидимый мой» Антона Бильжо с Дарьей Екамасовой в роли героини Марии, которая мечется между пропавшим мужем-физиком и новой жизнью.
Впервые на российских экранах также можно будет увидеть марокканский драматический фильм режиссера Набиля Аюша «Все любят Туду» — про мать-одиночку и поэтессу, которая решает попытать счастье в Касабланке, а также историческую драму швейцарца Сирила Шойблина «Маятник» (приз за лучшую режиссуру Берлинале 2022 года). Смотры 24 октября завершатся специальным показом «Мамы Ромы» Пьера Паоло Пазолини. Одну из лучших картин режиссера представит лектор, куратор кинопрограмм, автор самиздата о кино «К!» и Ornament Света Ланг.
"Фримонт. Американская мечта"
25 октября покажут премьеру документального фильма Сергея Кальварского (выпускника петербургской мастерской Сокурова) о буднях одной из старейших из ныне действующих отечественных типографий — «Гнездо из бумаги». Фильм представит сам режиссер, с ним побеседует композитор, кинодраматург, редактор издательства «Подписные издания» Артем Макоян. Также в этот день впервые в России можно увидеть последний фильм режиссера Барака Джалили «Фримонт. Американская мечта», международная премьера которого состоялась на «Сандэнсе». Фильм представит и обсудит основатель прокатной организации HHG Владислав Пастернак. Последние два смотра также премьеры — полнометражный дебют Полины Кондратьевой, драма «Чистый лист» о поиске себя, и драма индийского режиссера Сандхия Сури «Сантош». Последнюю картину представит исследовательница, отборщик конкурсных программ кинофестиваля «Послание к человеку», соосновательница и автор самиздата о кино «К!» Диана Абу Юсеф.
"Амадей"
Программу 26 октября откроет премьера биографической картины Маркуса Розенмюллера «Кандинский и его муза», а следом состоится показ еще одного фильма Пьера Паоло Пазолини «Птицы большие и малые». В этот же день покажут 4К-реставрации культового фильма «Амадей» Милоша Формана по сценарию Питера Шеффера на основе одноименной пьесы. Историческая лента получила 8 премий «Оскар».
Еще одна премьера кинотеатральная премьера документального фильма «Самый одинокий кит» — о млекопитающем, которое поет на редких частотах 52 Гц. На фестивале Каро.Арт будут представлены одни из ключевых видеоработ современных российских художников — состоятся смотры лент Альберта Солдатова («Мыши», 2019), Дмитрия Венкова («Гимны Московии», 2018), Евгения Гранильщикова («Работа, 2021»), Димы Филиппова («Озеро Эльтон сессия 2021-2022», 2024), Виктора Алимпиева («Соловушка», 2005) и Юлдус Бахтиозиной («Рискуя собственной шубой», 2022). В рамках показов пройдут диалоги с художниками, кураторами, критиками и галеристами.
26 октября состоится премьера кинодиптиха режиссера Бориса Юхананова «Интегральное Исчисление». После показа состоится паблик-ток с режиссером и кинокритиком Евгением Майзелем. Продолжит вечер спецпоказы картины «Пятая печать» венгерского режиссера Золтана Фабри — фильм представит и обсудит Артем Макоян, а также «Селин и Жюли совсем заврались» в постановке Жака Риветта.
Завершит программу 26 октября две картины — премьеры игрового полнометражного дебюта и драмы о взрослении Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу» и ироничного фильма китайских режиссеров Пэн Дамо и Янь Фэй «Миллиардер в трущобах». После показа первой картины — разговор с режиссером Закой Абдрахмановой и Наташей Прудниковой. После второй — c продюсером Владиславом Пастернаком.
"Мадам Бовари"
27 октября одновременно стартуют смотры трех программ: документального фильма Никиты Снегова о художнике Павле Филонове, серии анимационных короткометражных работ молодых российских художников онлайн-площадки BlueScreen (среди которых работы студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ), а также культового фильма «Мадам Бовари» Клода Шаброля, экранизации одноименного романа Гюстава Флобера с Изабель Юппер в главной роли. Последний представит и обсудит исследовательница кино Ира Ломакина.
Также в афише последнего фестивального дня еще один фильм Пьера Паоло Пазолини — «Евангелие от Матфея», премьера нового фильма Романа Михайлова «Жар-птица» с главными зумерскими звездами эстрады: Марией Мацель, Марком Эйдельштейном и Чингизом Гараевым. Также в программе премьера видеоверсии хореографического спектакля Анны Щеклеиной «Явь», которую представит проект Context. Diana Vishneva. А завершить кинопрограмму фестиваля предстоит музыканту Дельфину и его видеоклипам.
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