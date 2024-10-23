В Петербурге стартовал фестиваль авторского кино Каро.Арт

23 октября состоится российская премьера франко-британского фильма «Время жить» режиссера Джона Краули с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью в заглавных ролях. Альмут всю жизнь мечтала быть шеф-поваром, а Тобиас все не оправится от недавнего развода. Случайное столкновение изменило их жизни навсегда — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный домик и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью.

В этот же день впервые на киноэкранах смотрим картину Мигеля Гомеша «Гранд Тур». Историческую драму представит и обсудит кинокритик Максим Ершов. По сюжету, госслужащий Британской империи в день приезда своей невесты в Рангун сбегает от нее. А после состоится смотр дебютного полнометражного фильма Константина Еронина про одинокого художника, которому почтальон приносит картины. Кому же они принадлежат?

Завершит программу 23 октября специальный показ фестивального драматического фильма «Пчеловод» 1986 года режиссера Тео Ангелопулоса. Это вторая часть авторской «трилогии молчания» и картина со звездным составом: Марчелло Мастроянни, Надей Мурузи, Сержем Реджани и Дженни Руссеа. О фильме расскажет Полина Трубицына — исследовательница кино, автор самиздата о кино «К!», лектор и куратор кинопрограмм.