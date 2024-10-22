В сети появился трейлер драмы «Бруталист» Брэди Корбета — с Эдриеном Броуди в главной роли

Этот эпический фильм, длиной в 3,5 часа, был впервые показан на Венецианском кинофестивале, где Корбет получил «Серебряного льва» за режиссуру.
По сюжету «Бруталиста», действие которого происходит после Второй мировой войны, венгерский архитектор с еврейским происхождением Ласло Тот (Эдриан Броуди) приезжает в Америку, где его ждет неожиданная удача. Он получает заказ от магната Харрисона Ли Ван Бюрена ( Гай Пирс). Однако не все так радужно, как кажется. Ван Бюрен заинтересован во власти, тогда как Тот пытается сохранить свою художественную видение, жертвуя даже деньгами.
На создание фильма ушло 7 лет, и проект несколько раз был на грани срыва из-за ковида. Съемки проходили в Венгрии, а постпродакшн в Великобритании. Сюжет картины отчасти вторит профессиональному опыту в киноиндустрии режиссера, где Корбет сталкивался с трудностями при сохранении творческой свободы.
В касте эпической драмы Эдриен Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Джонатан Хайд, Исаак де Банколе, Алессандро Нивола, Рэффи Кэссиди, Стэйси Мартин. Сценарий для картины режиссер писал вместе с Моной Фастволд. Оператором выступил Ли Кроули, а композитором — Дэниэл Блумберг.
Мировой релиз «Бруталиста» состоится 6 февраля 2025 года.
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