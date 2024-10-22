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В сети появился трейлер драмы «Бруталист» Брэди Корбета — с Эдриеном Броуди в главной роли

Этот эпический фильм, длиной в 3,5 часа, был впервые показан на Венецианском кинофестивале, где Корбет получил «Серебряного льва» за режиссуру.

По сюжету «Бруталиста», действие которого происходит после Второй мировой войны, венгерский архитектор с еврейским происхождением Ласло Тот (Эдриан Броуди) приезжает в Америку, где его ждет неожиданная удача. Он получает заказ от магната Харрисона Ли Ван Бюрена ( Гай Пирс). Однако не все так радужно, как кажется. Ван Бюрен заинтересован во власти, тогда как Тот пытается сохранить свою художественную видение, жертвуя даже деньгами.

Universal Pictures

На создание фильма ушло 7 лет, и проект несколько раз был на грани срыва из-за ковида. Съемки проходили в Венгрии, а постпродакшн в Великобритании. Сюжет картины отчасти вторит профессиональному опыту в киноиндустрии режиссера, где Корбет сталкивался с трудностями при сохранении творческой свободы.

В касте эпической драмы Эдриен Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Джонатан Хайд, Исаак де Банколе, Алессандро Нивола, Рэффи Кэссиди, Стэйси Мартин. Сценарий для картины режиссер писал вместе с Моной Фастволд. Оператором выступил Ли Кроули, а композитором — Дэниэл Блумберг.

Мировой релиз «Бруталиста» состоится 6 февраля 2025 года.

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