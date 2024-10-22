В Петербурге пройдет фестиваль французского VR–кино «Цифровая осень»

С 1 по 10 ноября в фиджитал-галерее «Охра» пройдет фестиваль VR-фильмов, который представит 11 иммерсивных проектов из Франции. Основной темой III фестиваля «Цифровая осень» было выбрано понятие перспективы: «Изменить перспективу, изменить точку зрения и увидеть мир под другим углом — все это позволяет сделать именно уникальный формат сторителлинга в виртуальной реальности».

Среди хайлайтов фестиваля – «Император» от студии Atlas V, отмеченный на Венецианском кинофестивале, и «Flow» Адриана Локмана, лауреат специального приза жюри. Одним из ключевых проектов станет «Acqua Alta» французских художников Адриена Мондо и Клер Барден — это иммерсивная история о потере и поиске, воплощенная в нескольких форматах: VR-проекциях, дополненной реальности и театральной постановке.

Помимо VR-показов, программа включает образовательные лекции о медиа-арте и современных технологиях в кинопроизводстве. Среди спикеров — искусствовед и куратор Русского музея Олеся Туркина и продюсер и сценарист Ирина Марийчук.